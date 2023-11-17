Прощение – противоядие от саморазрушения

Прощение – это не так просто. То, что мы прощаем слишком быстро, часто остаётся непрощённым. А что отказываемся простить, загрязняет нас изнутри.

Несмотря на то, что прощение – непростая задача, оно жизненно важно и завершает цикл страдания, преобразует чувства и помогает решить, каким смыслом наполнить этот опыт, и, наконец, отпустить. И это освобождение может произойти только благодаря прощению.

Прощение – гигиена души

После травмы или тяжких переживаний именно прощение позволяет снова идти вперёд. Без него мы застреваем. Вспомните канализацию. Если система не работает как нужно, замедляется или засоряется, то возникают проблемы. Если засор не устранён, загрязнение усиливается, а в конце концов выходит из строя вся система.

Нейтрализуя переживания и обиды, прощение выступает противоядием от такого разрушения. Вместо того чтобы позволить нам на время забыть о чувстве вины или осуждения, оно полностью удаляет их из нашей внутренней среды. Прощая кого-то (очень часто это мы сами), человек освобождается от всех обид, а также от негативного заряда, связанного с этой ситуацией. Освободившись от бремени, мы идём дальше осознанно.

Прощение может даваться особенно тяжело, если кто-то очень сильно нас обидел. Однако самая большая ошибка, совершаемая многими, – это предположение, что прощение нужно другому. На самом деле прощение нужно только тому, кто прощает, не избавляя другого от неприятностей, не освобождая обидчика от наказания. Оно дарует свободу нам самим.

Думать, что прощение нужно другому – распространённое заблуждение, самое большое и сложное препятствие на пути к прощению. Но каким бы трудным ни был этот шаг, он жизненно важен, и без него нельзя обойтись. Что бы с нами ни произошло – считая себя «жертвой», мы отрезаем себе путь к исцелению. Чтобы чувствовать себя жертвой, необходим злодей, который очень плохо с нами обошёлся. Там, где есть противоположности, возникает сопротивление. Если в теле есть сопротивление, то энергия исцеления в нем не циркулирует. Нам нужно научиться прощать ради самих себя.

Этот шаг поможет вам стать на путь прощения, и не важно кого: незнакомца, близкого человека или даже – и это особенно важно – себя.опубликовано econet

Хабиб Садеги «Детокс души и тела. Как избавиться от эмоционального мусора и устранить причины болезней»

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