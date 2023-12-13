Прощение означает отказ от всякой надежды на лучшее прошлое

Только ты решаешь, что делать завтра, как распорядиться ресурсами, мечтами, собой. Только постарайся не питать надежду на лучшее прошлое.

Такая классная цитата Лили Томлин. Если тебя вдруг демонстративно начали игнорить - знай, ты на правильном пути. Когда приподнимаешься над собой, у близких людей возникает непроизвольно желание как-то задеть, клюнуть, чтобы вернуть твое внимание. Но глобальное прощение не оставляет им шанса. Шанса мучить тебя и себя, потому что непрощенные люди - злые.

Прощение

Своим отпусканием ситуации ты отпускаешь их, даешь им свободу. Если начинать разбор отношений, то формула прощения действует еще более универсально. Освобожденный бывший уже не имеет над тобой силы, он как отъехавший поезд - где-то вдали. И сколько будет продолжаться его отсутствие, решать тебе, а не ему.

Болевые моменты пройдены, они существуют отдельно от тебя. И так легче всем. А теперь самое время начать двигаться дальше, туда, где откроются новые дали, раздвинется горизонт. Столько же лет нужно было держаться этой связи, неправильной линии, чтобы понять наконец, как хороша свобода.

Не надо ласкать свое прекрасное прошлое, собирая по крошкам обиды и воспоминания - от негативных, до позитивных. Это ничего не даст, и ни к чему не приведет. Найти в себе смелость развернуться на сто восемьдесят градусов. Не ненавидеть прошлое, а естественно перетекать из него в будущее, строить новую жизнь.

А если все-таки взгрустнется, вспомнятся события, чувства, люди, захочется вернуть былые отношения - нужно остановиться, вдохнуть, с теплом и заботой выслушать себя. Да, это так: не может все идти идеально и гладко. Но допускать возврат в утекающую воду не стоит, так ты только травмируешь себя.

Странное это чувство - желание измениться, уйти от привязанности. Еще вчера невозможно было об этом помыслить, а сегодня новая реальность захватила, стала естественной и желанной.

Человеку требуется другой человек, его присутствие рядом дает ощущение наполненности и защиты. Это только отшельники, старцы, жили в лесу одни, и достигали таким образом святости. Ты же - обычный человек. Поэтому решаешь, что делать завтра, как распорядиться ресурсами, мечтами, собой. Только постарайся не питать надежду на лучшее прошлое.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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