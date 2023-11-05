✅Гражданский брак – это пробный брак, который всегда можно переиграть либо отменить. С женщиной только пытаются жить, а не живут. Ее бытие находится в тестовом режиме, а сама она - на испытательном сроке, словно в нулевом классе. В результате самооценка ущемлена и становится понятным, что это репетиция. Проба пера. Эксперимент...

У них все было красиво лет десять, так точно. Уважительные отношения, круизы по фьордам, воскресные бранчи. Пара жила в гражданском браке, и мужчина во время каждого застолья, подняв вверх указательный палец, рассказывал, что он не стадо и вообще за свободу мировоззрения. Сожительница заискивающе улыбалась, но при этом сжимала кулаки. А потом «противник штампов и стад» побросал в чемодан рубашки, прихватил совместно купленное авто и отчалил. Как выяснилось позже, пристал к одной кудряшке, а через полгода на полусогнутых повел избранницу в ЗАГС.

Гражданский брак – это семья или нет?

С того момента проанализировав отношения еще десятка пар, четко поняла, что являюсь противницей гражданских браков. И пусть штамп ничего не решает, а брачующая тетечка несет «идейную» пургу о «хрустальных душах, связанных нитью времени», суть ведь не в Мендельсоне, не в лимузине и не в платье со шлейфом «русалка».

Суть в том, что мужчина принял решение взять за женщину ответственность и предложил ей свою фамилию. Она уже не girlfriend, она - жена. Теперь у них общий бюджет и общие планы на будущее. Теперь он не может спрятать зарплату в гараже и отправиться по тропе инков в Мачу-Пикчу, не согласовав отпуск с супругой. Вести себя, словно на дегустации крафтового пива или колбасы. Не понравилась свиная, жуем конскую. Не пришлась ко двору Аня, меняем на Таню. Не сел твид, примерим английскую шерсть.

На мой взгляд, гражданский брак – это пробный брак, который всегда можно переиграть либо отменить. Заморозить, как абонемент в спорт-клубе. С женщиной только пытаются жить, а не живут. Ее бытие находится в тестовом режиме, а сама она - на испытательном сроке, словно в нулевом классе. В результате самооценка ущемлена и становится понятным, что это репетиция. Проба пера. Эксперимент. Мужчина остается завидным холостяком и продолжает охоту, а дама переходит в категорию тех, кого замуж не взяли.

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Поэтому парни, предлагающие «пожить вместе, а там будет видно», на самом деле пытаются сказать: «У меня несерьезные намерения. Ты, конечно, нравишься, но не настолько, чтобы с тобой состариться. Мне влом брать обязательства, поэтому оставляю за собой право в любой момент выйти из игры». Ведь тех, кого искренне любят и боятся потерять, даже не раздумывая, ведут в ЗАГС, церковь, мечеть, мэрию или муниципалитет. Да и во фразах «Переезжай ко мне» и «Я тебя люблю. Выходи за меня замуж!» колоссальная разница. Иные энергии и посылы.

Семья – это серьезно, и даже самые идеальные отношения проходят испытания детьми, бытом, бедностью, ревностью и отношениями с родственниками. Сложности не исключены на любом этапе совместной жизни, и никто не застрахован от расставания: ни супруги, ни сожители. Разбегаются и те, и другие. Просто любая женщина заслуживает быть «за мужем», а не девушкой, которую в любой момент можно отправить к маме, как не прошедшую испытательный срок.

© Ирина Говоруха

UPD: Уважаемые несогласные, скептики и особо агрессивные адепты гражданского брака.

Буду признательна за ответ на один простой вопрос: если завтра ваш партнёр, с которым в любви и согласии прожили наддать месяцев или лет, предложит узаконить отношения и поставить тот самый ничего не значащий штамп в паспорте - вы ответите ему отказом?опубликовано econet

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