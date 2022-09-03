Проблема не в вас, а в вашей низкой самооценке

Если у вас низкая самооценка, важно работать над ее повышением. Нужно научиться ценить себя. Откройте глаза и начните заботиться о вашей самооценке. И тогда вы обнаружите, что стали гораздо счастливее.

У Вас проблемы с общением? Поневоле, Вы оказываетесь окружены «токсичными» людьми? Вероятно проблема заключается в Вашей низкой самооценке. Уже не в первый раз вы задумываетесь о том, что над вами «висит проклятие». Вы не достаточно хороши, чтобы притягивать «правильных» людей? Вам трудно дается проявлять настойчивость и говорить «нет»? Вы часто чувствуете отчаяние, потому что не верите, что справитесь с тем, что делаете?

Проблема с самооценкой: что делать?

Кто виноват в нашей низкой самооценке?

Иногда мы не можем сделать выбор

Самооценка укрепляется на протяжении всей жизни

Путь будет нелегким, но это того стоит

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Прекратите винить только себя в своих неудачах. Ваша основная проблема заключается в низкой самооценке, и с этим нужно что-то делать.

Кто виноват в нашей низкой самооценке?

На протяжении всей жизни мы сталкиваемся с трудностями. Полученный опыт позволяет нам учиться и продвигаться дальше. Однако, иногда, мы получаем обратный результат.

Мы превращаемся в «серую массу», без мотивации и с явным недостатком уверенности в себе.

Одна из причин, почему это происходит, заключается в том, что мы не можем принять себя такими, какие мы есть. Мы хотим быть совершенными и не признаем свое право на ошибки. А ведь они способны продвинуть нас вперед, если посмотреть на них с другой стороны.

Кроме того, вероятно мы постоянно ждем одобрения других. Это приводит к тому, что наши мотивация и счастье находятся в руках других людей.

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Нет ничего хуже, чем постоянно сравнивать себя с другими. Это не принесет ничего, кроме вреда.

И еще один важный момент: вы ведете здоровый образ жизни? Делайте регулярные физические упражнения, правильно питайтесь и держитесь подальше от людей, которые приносят вам вред. Все это крайне положительно влияет на самооценку.

Иногда мы не можем сделать выбор

Очевидно, что никто сознательно не выбирает низкую самооценку. Во многих случаях это — результат не каких-либо наших действий, а опыта, который мы получили по независимым от нас причинам.

Например, детство в неблагополучной семье или агрессивные родители могут стать подобным триггером.

Вы пострадали от насилия? Дети, пережившие издевательства, часто имеют серьезные проблемы с доверием, в первую очередь, к себе.

Кроме того, слишком высокие ожидания родителей или гиперопека также может вызвать низкую самооценку в будущем.

Как вы уже могли заметить, то, что происходит в первые годы нашей жизни, способно сильно повлиять на наше будущее. Тем не менее, можно ли изменить это?

Самооценка укрепляется на протяжении всей жизни

Любую ситуацию можно изменить, и ваша самооценка не исключение. На протяжении всей жизни вы станете сильнее, мудрее, научитесь укреплять ее.

Чтобы сделать это, начните с простых упражнений:

Преодолейте страхи, которые ограничивают вас и создают барьеры.

Прекратите свой саботаж. Иногда худший враг вашей самооценка — это вы сами.

Если ваше поведение способствует саморазрушению и низкой самооценке, остановите это.

Ставьте себе реалистичные цели.

Учитесь на своих ошибках, без них вы не сможете двигаться дальше.

Верьте в свои способности.

Хотя это кажется простым, мы знаем, что, на самом деле, это очень сложно. Поэтому в некоторых ситуациях необходимо обратиться к психологу, который направит вас.

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Путь будет нелегким, но это того стоит

Ладить с людьми, справляться с неприятностями — не легко, и ваша самооценка всегда будет страдать первой. Однако, это не означает, что вы не сможете добиться успеха.

Иногда низкая самооценка дает возможность лучше узнать себя, принять то, что мы чувствуем и черпать дополнительные силы.

Подумайте о том, что иногда нужно спуститься вниз, чтобы затем подняться на вершину. Это именно то, что происходит с вашей самооценкой. Это проверка вашей выносливости: сможете ли вы стать лучшей версией самих себя.

Тем не менее, реальное решение всех проблем заключается в том, что нужно научиться любить себя и уметь постоять за себя. Мы верим, что нас любят и о нас заботятся, но иногда это большая ложь.

Наши действия и то, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, говорят нам обратное.

Откройте глаза и начните заботиться о вашей самооценке. И тогда вы обнаружите, что стали гораздо счастливее.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet