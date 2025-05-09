Про обесценивание (себя и других)

Обесценивание – это способ сохранить собственную позитивную самооценку. Самооценка обесценивающих людей нестабильна и уязвима. Она требует поддержки извне. Обесценивающие люди, как правило, не понимают язык любви, они понимают лишь язык силы и уважения.

«Был бы мужиком, давно бы полку прибил»

«Это твоя зарплата или подачка от шефа?»

«Ты правда думаешь, что тебе это идет?»

«Вот когда будешь зарабатывать столько же, сколько и я, тогда и поговорим»

«Новые шторы? Они что, из старой простыни сделаны?»

«Вот у Светки сиськи так сиськи, а у тебя что?»

«Что значит, смени работу? Я же ничего не умею. Кому я нужен?»

Вы наверняка накидаете сюда еще сотню обесценивающих реплик, когда-либо звучавших в вашей жизни. Время от времени мы всем этим грешим – принижаем или игнорируем чьи-то (или даже свои) достоинства, преувеличиваем недостатки, кого-то где-то «опустим», кого-то умалим.

Обесценивание

А есть люди, для которых обесценивание – практически единственная модель общения. Такой способ мыслить и способ жить. Причем они этого не замечают, не осознают и даже не представляют, что можно-то и по-другому.

Обесценивание – это защитный механизм от негативных переживаний. Панцирь, одним словом. Он толстый, тяжелый, не слишком уютный, зато надежный. Броня. Зачем она?

Обесценивание – это способ сохранить собственную позитивную самооценку.

Самооценка обесценивающих людей нестабильна и уязвима. Она требует поддержки извне. Обесценивающие люди, как правило, не понимают язык любви, они понимают лишь язык силы и уважения.

Уважать в первую очередь нужно себя. За что? Уважать себя можно, либо всячески развиваясь и добиваясь внушительных успехов (конструктивный путь), либо «опуская», унижая, обесценивая других (и на фоне этих «ничтожеств» чувствовать себя сильным, компетентным, правым, обладающим властью).

Автор Ирина Чеснова

