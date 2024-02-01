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Про критику и унижение

Источник: facebook.com 01 февраля 2024 6000
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Если кто-то хочет унизить вас, но внутри вы не чувствуете унижения, не будет никакого унижения. Потому что его нет внутри вас.

Про критику и унижение

Случается так, что человек оказывается буквально раздавлен вашими словами. Или унижен вашим поведением. Он воспринимает безобидное "мне сложно рядом с тобой" или "когда я вижу тебя, я тревожусь", как жесточайшую критику или мощный "наезд". А потом вы сидите и недоумеваете, что же вы такого сказали. И переживаете за то, что вы неожиданно стали для другого ужасным монстром и никакие оправдания не помогают.

Критика и унижение, которую вы получаете от других, – всего лишь проекция внутренних фигур во внешний мир

Или бывает, что человек сообщает вам, что вы его унизили в то время, как у вас даже и в мыслях такого не было. И вы снова недоумеваете. Как это могло произойти?

На самом деле внешние слова могут сильно ранить человека, только если они совпадают с тем, что ему говорит "внутренний критик".

И человек оказывается придавлен не чьими-то словами, а своей внутренней силой, направленной против себя.

Про критику и унижение

Иных людей хотелось бы оскорбить. Или просто достучаться до них, но это не получается. У них не отзывается то, что мы говорим. Ведь есть история о том, как незнакомец плюнул в Будду, а тот спросил: "Что-нибудь ещё?". Этот плевок не попал в Будду психологически, потому что Будда не был настолько жесток к себе изнутри.

Если кто-то хочет унизить вас, но внутри вы не чувствуете унижения, не будет никакого унижения. Потому что его нет внутри вас.

Поэтому критика и унижение, которую вы получаете от других, – всего лишь проекция внутренних фигур во внешний мир. С ними и стоит работать. Вы критикуете себя. Вы унижаетесь. И если понять, как и для чего вы делаете это с собой, многое внешнее будет видеться в другом свете.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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аглая Датешидзе психология унижение критика

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