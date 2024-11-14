Призраки бывших: отпустите прошлые отношения!

Когда отношения заканчиваются, нам кажется, что вместе с ними закончилась жизнь. Но это не так. Жизнь продолжается, и со временем возникнет новая связь. Главное - не тащить в нее непрожитые обиды и ожидания. Переверните страницу и начните все с чистого листа.

Разделить судьбу со своей второй половинкой на долгие годы, прожить в любви и понимании – огромное счастье. Но правда жизни такова, что любовь не длится вечно. Отношения угасают, семьи распадаются. Как же выйти из состояния, когда кажется, что прежний мир рушится, как победить эту боль и вернуться к нормальной жизни? Часто старые отношения мешают завязаться новым, они загораживают нам дорогу. Мы невольно тащим за собой отжившее прошлое, оно в результате влияет на будущее. Не былые обиды, которые не отпущены, проникают в следующие взаимоотношения.

3 причины, почему мы спешим начать отношения

Мы давно не переживали волнительные проявления любви, чувств и новизны.

Мы склонны влюбляться с первого взгляда.

Мы прислушиваемся к советам близких, как выбирать себе пару.

Но, начав отношения по одной из этих 3-х причин, вы рискуете построить деструктивную связь. Как правило, взаимоотношения, которые скоропалительно завязались после неудачных предыдущих, недолговременны и могут закончиться еще мучительнее. Для начала важно очистить душу, освободиться от негативных воспоминаний.

Посвящаем время себе

Полезно некоторое время побыть в состоянии одиночества. Не надо спешить.

Чтоб построить удачные отношения и не переносить в них прошлый отрицательный опыт, полезно сделать вот что:

Разобраться в полученном горьком опыте, прояснить для себя, что в прошлых отношениях оказалось незаконченным, какие потребности не были удовлетворены. Полезно выявить эти пробелы, чтоб не доигрывать их в последующей связи.

Полезно выявить эти пробелы, чтоб не доигрывать их в последующей связи. Понять себя. Определить свои реальные потребности. К чему вы стремитесь? Что мешает вам добиваться своих целей?

К чему вы стремитесь? Что мешает вам добиваться своих целей? Начать быть собой. Возможно, в прошлых отношениях вы позволяли собой манипулировать? На вас давили, игнорировали ваши потребности? Пришло время понять, что никогда не следует поступаться своими интересами в отношениях.

Итак, отношения окончены. Теперь все проблемы позади. Мы извлекли ценный урок, который пригодится нам в будущем. Вычеркиваем из сознания все лишнее. Не стоит пытаться контролировать развитие последующих отношений и подстраивать их под старые шаблоны поведения.

Стряхнув с себя груз прошлого, не будем страшиться одиночества. Это ценный период жизни, который поможет привести мысли и переживания в порядок, позволит утихнуть страстям. Мы живем в настоящем моменте, прошлое кануло в небытие, а будущее – понятие неопределенное. Главное – не потерять себя и не позволить партнеру разрушить ваш внутренний мир.

Цените себя, дарите любовь, но оберегайте личные границы, которые должны быть в любых отношениях. У вас всегда должно быть свободное пространство для комфорта, душевного покоя и реализации персональных возможностей. Ведь полностью раствориться в своей половинке – это значит подвергать себя дополнительному риску получить в будущем душевную травму.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet