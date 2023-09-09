Признаки того, что вы пассивно-агрессивны в отношениях

Столкновение с такими сложными эмоциями, как гнев, печаль и разочарование, может быть болезненным. Еще труднее справиться с этими эмоциями в наших отношениях с другими людьми. Пассивная агрессия позволяет людям неявно выражать свои негативные эмоции, не обращаясь непосредственно к источнику дискомфорта. В то время как собственное пассивно-агрессивное поведение может казаться хорошим и даже справедливым, оно медленно разрушает отношения, лишая любого шанса исправить лежащую в основе проблему.

Пассивная агрессия позволяет людям высказывать «неудобные» эмоции, не обращаясь непосредственно к источнику проблемы.

Пассивно-агрессивное поведение: признаки и что делать

Люди могут вести себя пассивно-агрессивно по многим причинам, в том числе:

Страх перед властью. Сотрудник, ребенок или другое лицо, занимающее подчиненное положение, могут опасаться, что прямое выражение их обеспокоенности приведет к наказанию.

Сотрудник, ребенок или другое лицо, занимающее подчиненное положение, могут опасаться, что прямое выражение их обеспокоенности приведет к наказанию. Страх потери. Некоторые люди боятся, что, рассказав человеку о своих чувствах, их отвергнут. Например, муж может не захотеть рассказать своей жене о своей ревности, опасаясь её осуждения или из-за страха быть отвергнутым .

Некоторые люди боятся, что, рассказав человеку о своих чувствах, их отвергнут. Например, муж может не захотеть рассказать своей жене о своей ревности, опасаясь её осуждения или из-за страха быть отвергнутым . Недостаток общения. Иногда люди используют пассивную агрессию, потому что предыдущие попытки прямого общения не увенчались успехом. Пассивная агрессия может быть попыткой предотвратить выход конфликта из-под контроля в сложных отношениях.

Иногда люди используют пассивную агрессию, потому что предыдущие попытки прямого общения не увенчались успехом. Пассивная агрессия может быть попыткой предотвратить выход конфликта из-под контроля в сложных отношениях. Модель поведения. Не всякое пассивно-агрессивное общение является преднамеренным. Люди, выросшие с пассивно-агрессивными родителями, могут считать такой способ общения эффективным и нормальным.

Не всякое пассивно-агрессивное общение является преднамеренным. Люди, выросшие с пассивно-агрессивными родителями, могут считать такой способ общения эффективным и нормальным. Стыд. Некоторые люди стыдятся своих эмоций, особенно гнева. Пассивная агрессия позволяет им высказывать эти чувства, не признаваясь в них.

Пассивная агрессия - это тактика, которую люди используют, чтобы проявить свои гневные чувства, как кажется, без боя, без последствий. Когда у вас есть глубокий страх конфликта, пассивная агрессия - это способ справиться с вашим гневом, избегая при этом ссоры. Вместо того чтобы сказать партнеру, что он расстроил вас или не отвечает вашим требованиям, вы показываете ему свою холодность или проявляете безразличие. Но когда вы не просите того, в чём нуждаетесь, шансы на удовлетворение ваших потребностей значительно уменьшаются.

Пассивная агрессия - это препятствие, стоящее на пути эмоциональной близости.

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Признаки пассивно-агрессивного поведения

Вы можете быть подвержены риску проявления пассивно-агрессивного поведения, если чувствуете, что не можете поделиться своими эмоциями.

Некоторые факторы наличия пассивной агрессии включают:

Чувство стыда или противоречия по поводу ваших эмоций.

Страх, что другие не поймут ваших эмоций.

Боязнь конфликта в отношениях.

Быть в подчиненном положении по отношению к другому человеку, с которым у вас есть конфликт.

Страх потерять одобрение другого человека.

Опыт интенсивного конфликта в отношениях при возникновении проблем.

Наличие родителей или членов семьи, которые часто были пассивно-агрессивными.

Неумение продуктивно говорить о проблемах.

Чувство злости на человека, но неготовность обсуждать свою злость.

Некоторые примеры пассивно-агрессивного поведения:

Двусмысленные комплименты. - «Спасибо, что прибрался на кухне сегодня утром, а не разгромил ее.»

- «Спасибо, что прибрался на кухне сегодня утром, а не разгромил ее.» Пассивно наказывать кого-то за воспринятое пренебрежение. Например, вместо того, чтобы обсуждать свои оскорбленные чувства, родитель может не разговаривать со своим ребенком (играть в молчанку).

Например, вместо того, чтобы обсуждать свои оскорбленные чувства, родитель может не разговаривать со своим ребенком (играть в молчанку). Отрицательно отзываться о ком-то перед другими людьм и, но не обращаться непосредственно к проблеме.

и, но не обращаться непосредственно к проблеме. Прокрастинация или намеренное бездействие.

Добавление комментариев в казалось бы безобидный разговор. - Например: "есть ли какая-то причина, по которой ты не убирал на кухне?" содержит предположение, что не может быть никакой уважительной причины.

- Например: "есть ли какая-то причина, по которой ты не убирал на кухне?" содержит предположение, что не может быть никакой уважительной причины. Отказ выйти из конфликта , даже при настаивании на его разрешении.

, даже при настаивании на его разрешении. Саботаж других. Например, приглашение друга, который пытается сэкономить деньги прогуляться по магазинам, может быть формой пассивной агрессии.

Например, приглашение друга, который пытается сэкономить деньги прогуляться по магазинам, может быть формой пассивной агрессии. Становится молчаливым, угрюмым или отстраненным в ответ на малейшую оплошность человека.

в ответ на малейшую оплошность человека. Делать замечания по поводу того, что можно объяснить как простое недоразумение.

по поводу того, что можно объяснить как простое недоразумение. При вопросе о пассивно-агрессивном поведении , пассивно-агрессивные люди могут настаивать на том, что другой человек не понимает или несправедлив.

, пассивно-агрессивные люди могут настаивать на том, что другой человек не понимает или несправедлив. Намеренно не говорить того, что чувствуешь на самом деле. Например, человек может настаивать на том, что «всё нормально», когда на самом деле это не так, и сердиться на любимого человека за то, что он не заметил его оскорбленных чувств. Или говорить "Да“, когда на самом деле хочется сказать” нет", а затем вести себя обиженно.

Например, человек может настаивать на том, что «всё нормально», когда на самом деле это не так, и сердиться на любимого человека за то, что он не заметил его оскорбленных чувств. Или говорить "Да“, когда на самом деле хочется сказать” нет", а затем вести себя обиженно. Намеренно делать вещи, которые, как вы знаете, раздражают другого человека , например, приходить поздно или забывать о важных событиях.

, например, приходить поздно или забывать о важных событиях. Делать саркастические или унизительные замечания.

Перекладывание ответственности . “Я не сержусь на тебя. Я просто в плохом настроении, потому что ты разбудил меня слишком рано.”

. “Я не сержусь на тебя. Я просто в плохом настроении, потому что ты разбудил меня слишком рано.” Думать, что другие расшифруют смысл или намерение скрытых посланий или действий.

Некоторые признаки прямого, эффективного, не пассивно-агрессивного поведения:

Прямо и конкретно говорить о проблемах общения и взаимоотношений, без обвинений или враждебности.

Признавать свои чувства.

Прислушиваться к точке зрения другого человека, в том числе когда он критикует ваше поведение.

Не предполагать, что другой человек знает, чего вы хотите, понимает, почему вы расстроены, или с легкостью расшифрует ваше поведение.

Относиться к другому человеку как к партнеру по разрешению конфликта, а не как к врагу.

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Как перестать быть пассивно-агрессивным в отношениях

Пассивно-агрессивное поведение по своей сути саморазрушительно. Оно подпитывает конфликты и недовольства. Со временем это снижает вероятность того, что прямое и открытое общение будет успешным. Это также разрушает доверие и общение и может заставить человека казаться неразумным и враждебным, когда реальная проблема - стиль общения, а не эмоции.

Первый шаг к устранению пассивной агрессии - это понимание ее источника. Ограничивается ли пассивная агрессия конкретными отношениями или это широко распространенная форма коммуникации (в других сферах жизни)? Вызывают ли определенные ситуации пассивно-агрессивное поведение? Осознаете ли вы, когда вы пассивно-агрессивны? Что происходит, когда вы общаетесь более непосредственно? Иногда практика прямого общения в доверительной обстановке помогает избавиться от пассивно-агрессивного поведения.

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Для некоторых людей пассивная агрессия может стать настолько интегрированной в их личность, что она подрывает большинство отношений. Пассивно-агрессивное расстройство личности, иногда называемое негативистским расстройством личности, характеризуется повсеместным избеганием прямого общения. Люди с таким расстройством личности могут иметь длительный опыт проблемных отношений и могут чувствовать обиду на разумные требования напрямую общаться без враждебности. Этот личностный диагноз не является ни хорошо изученным, ни хорошо понимаемым, и он не указан в DSM-5 (в качестве отдельного диагноза).

Психотерапия может помочь людям выявить деструктивные стили общения и наладить более эффективную коммуникацию.

Супружеские консультации могут помочь, когда отношения настолько сложны и разрушительны или полны конфликтов, что партнеры чувствуют, что разговор друг с другом напрямую может быть небезопасным.опубликовано econet

Автор Юлия Токарева

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