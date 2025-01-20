Признаки того, что вы эмпат

Эмпатия заставляет своего обладателя обостренно чувствовать внешнее влияние. Иногда это обретает форму болезненности. Эмпаты невероятно чувствительны, отзывчивы. Они, как никто другой, умеют сопереживать ближнему. Но легко ли им жить на свете с такими способностями?

Наверняка вы не раз слышали об эмпатии. Это свойство личности многие называют даром. Так ли это на самом деле? И как понять, какой человек действительно является эмпатом? Люди, способные на эмпатию, часто вызывают восхищение. Они по-настоящему умеют сопереживать другим, являются хорошими собеседниками и могут поддержать в трудную минуту. Однако об обратной стороне эмпатии мало кто задумывается. А ведь она есть.

Яркие признаки эмпатии

Суть эмпатии заключается в том, что она делает человека в сотни раз более восприимчивым по отношению к стимулам внешней среды. Эти люди не просто могут понять окружающих, они в буквальном смысле начинают чувствовать то, что чувствуют они. Эти люди перенимают эмоциональное состояние тех, кто их окружает, а потом сами начинают его транслировать.

Причем сами эмпаты часто не отслеживают, в чем истинные причины их частой перемены настроения. Особенно это касается тех людей, которые даже не знают о собственной эмпатийности. Источник эмоций действительно бывает сложно отследить – внутренний он или внешний. Именно поэтому важно знать основные признаки эмпата!

Признаки эмпатийного человека

Способность считывать эмоциональное состояние другого человека. Причем это происходит очень быстро. Эти люди могут буквально пять секунд поговорить с человеком, а потом перенять его состояние.

Причем это происходит очень быстро. Эти люди могут буквально пять секунд поговорить с человеком, а потом перенять его состояние. Эмпаты, которые не знают о своей особенности, очень часто сталкиваются с эмоциональным истощением. Причем обнаружить объективных причин этого они не могут.

Причем обнаружить объективных причин этого они не могут. Эмпаты очень быстро разоблачают ложь.

Эти люди часто доверяют собственной интуиции и она их, как правило, не подводит.

Этим людям характерны частые колебания настроения, и они не могут понять, с чем это может быть связано.

Эмпаты способны быстро и эффективно поддержать человека, который нуждается в помощи. Такие люди обладают даром убеждения, им всегда веришь.

«Я – эмпат. Не могу сказать, что часто ощущаю это в своей жизни. Впрочем, это связано с тем, что мне уже 30 и я привыкла к этой особенности. Иногда мне сложно общаться с людьми, так как я очень быстро перенимаю на себя их настроение. А потом не могу понять, что со мной происходит. То есть теоретически я понимаю, но все не могу привыкнуть к этому. Часто приходится менять планы из-за того, что я очень завишу от настроения окружающих людей, и не смогу, например, радоваться, если кому-то плохо», - рассказывает Ирина

Быть эмпатом – одновременно и легко и трудно. Таким людям, несомненно, нужно сопровождение специалиста, который бы научил их управлять собственными чувствами.

Автор Ахмедов Илья

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