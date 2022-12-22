Признаки того, что этот мужчина не для вас

Хотя в этой статье речь идёт о партнерах-мужчинах, эти правила относятся и к женщинам. Любому человеку стоит обратить внимание на эту информацию, прежде чем завязывать новые отношения.

Довольно часто мы влюбляемся и не обращаем внимание на тревожные звоночки, которые посылает нам реальность. Тем не менее, они предупреждают нас о том, что выбранный нами мужчина, возможно, не подходит нам для создания отношений. Не имеет значения то, что говорят наши близкие и друзья. Их мнения не могут заглушать ваш внутренний голос. Конечно, это вовсе не значит, что мнения окружающих не приносят пользы. Помощь других людей никогда не оказывается лишней. Сегодня мы поговорим о сигналах, которые могут свидетельствовать о том, что этот мужчина может вам не подходить.

Как узнать, подходит ли мне этот мужчина?

Прежде всего необходимо быть объективной. Проанализируйте, не знакомы ли вам описанные ниже ситуации. Возможно, они имеют место в ваших отношениях с сегодняшним партнёром. Вполне может оказаться, что эти признаки говорят о том, что выбранный мужчина на самом деле вам не подходит.

1. Его интересуют ваши деньги и блага

Если у вас есть высокооплачиваемая работа, собственный дом и машина, а ваша семья имеет высокий достаток, будьте осторожнее: многие мужчины могут искать общения с вами, руководствуясь корыстными пробуждениями.

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Мы не хотим сказать, что это является общим правилом, но осторожность в данном случае не будет лишней.

Возможно, он просит у вас в долг деньги или хочет, чтобы вы оплачивали ваши общие развлечения.

Может быть, он настаивает на том, чтобы приобрести общее имущество и зарегистрировать его на его имя.

Подобные ситуации должны настораживать.

2. Плохо ладит с вашим домашним питомцем

Животные обладают природной мудростью. Поэтому довольно часто их нелюбовь к определённом человеку имеет причины. Если вы пригласили своего друга домой, а ваш пёс облаял и попытался его укусить, будьте внимательнее. Вполне нормально, если это происходит при первом знакомстве, ведь питомец не знает этого человека. Странно, если такая антипатия продолжает наблюдаться и при последующих встречах.

При этом мы рекомендуем вам обратить внимание на то, как ваш новый друг относится к вашему любимцу. Может быть, он ласкает его при вас, но как только вы уходите на кухню или в ванную, от его любви не остаётся и следа.

3. Избегает разговоров о будущем

Как правило, после первого года отношений партнёры начинают говорить о совместном будущем. Кому-то из нас требуется больше времени, а кому-то — меньше. В любом случае рано или поздно появляются мысли о свадьбе, совместных детях, переезде и т. д.

Если вы давно вместе, но ваш партнёр настойчиво избегает этих разговоров, значит, он что-то скрывает. Может быть, он пока не настроен на серьёзные отношения или имеет связи на стороне, обманывая вас.

4. Не знакомит вас с родственниками и друзьями

В начале отношений партнёры предпочитают проводить время вдвоём и это нормально. Но однажды наступает момент для того, чтобы познакомиться с родственниками и друзьями каждого из партнёров. Необходимо насторожиться, если он не берет вас с собой, когда едет навестить родителей в выходные или собирается на посиделки с друзьями. Возможно, этот мужчина вам не подходит.

Как и предыдущем случае, это может говорить о том, что он не хочет иметь серьёзных отношений или уже имеет признанную в своих кругах невесту.

5. Слишком торопится

Излишняя спешка также может быть сигналом того, что в ваших отношениях что-то не так. Может быть, уже через две недели общения он предлагает вам жить вместе или начинает планировать совместный отпуск на будущий год. Будьте осторожнее, если вы только что познакомились, но ваш партнёр хочет представить вас своей семье и говорит о совместных детях.

Такая спешка может нанести вред. Может быть, перед вами слишком импульсивный человек, который быстро загорается и увлекается чем-то новым, или одержимый.

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6. Мало говорит о себе

Хотя многим людям не нравится заводить разговоры о своей собственной персоне, необходимо насторожиться, если после нескольких свиданий вы ничего не знаете об этом мужчине, кроме его имени и пары других деталей. Довольно странно, если он пытается перевести тему, когда вы спрашиваете его, где он работает, с кем живет и какую кухню предпочитает.

7. Он слишком холодный

Возможно, ему пришлось пережить неудачные отношения в прошлом или же он старается избегать близких контактов с людьми. Тем не менее, если он ведёт себя с вами так, будто бы вас нет, не обращает на вас внимания и предпочитает общению просмотр телевизора, телефон или какое-либо другое занятие, вполне возможно, что это не ваш мужчина.

8. Постоянно говорит о бывшей

Вы встречаетесь уже несколько недель, но на каждом свидании он говорит о своей бывшей, о ее вкусах, об их совместном времяпрепровождении, ресторанах, которые они посещали, и ее нелюбви к кино… Это не только скучно, но и странно. Если он никак не может забыть свои предыдущие отношения, вам будет очень трудно построить вместе новые.

По-видимому, ему нужно время для того, чтобы переварить прошлое. Как только оно останется во вчерашнем дне, вы сможете попробовать создать новые отношения вместе. Вполне может быть, что у вас может что-то сложиться.

9. Хочет, чтобы вы изменились

Безусловно, личность каждого человека постоянно претерпевает изменения, в ней нет места статичности. Каждый из нас может развиваться и меняться к лучшему. Проблема в том, что этот человек пытается изменить вас, руководствуясь своими собственными критериями, подстроить вас под свой вкус.

Он настаивает, чтобы вы изменили стрижку или цвет волос, хочет выбирать вам одежду, говорит, чтобы вы перестали общаться с некоторыми подругами. Может быть, он считает, что вам нужно сменить работу или изменить свои убеждения. Иными словами, он желает, чтобы вы превратились в другого человека. Вряд ли может возникнуть сомнение в том, что этот мужчина вам не подходит.опубликовано econet

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