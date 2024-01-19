Признак выхода из полосы несчастий

А для прекращения чёрной полосы надо остановиться. Или ехать помедленнее: полоса превратится в отдельные деревья. Распадётся на отдельные проблемы и события.
«Полоса несчастий» или «чёрная полоса» - когда неприятности и несчастья следуют одно за другим. Потом они сгущаются и ускоряются, сливаясь в одну чёрную полосу; так сливаются деревья ночью на обочине леса, когда смотришь из окна машины. Отдельные деревья становятся сплошной чёрной полосой… Вот такая она, чёрная полоса.
Сначала небольшие проблемы, потом проблемы посильнее, потом неприятности, а потом беды и несчастья сплошным массивом. Как выбраться?
Сначала расскажу, как постараться не попасть в полосу несчастий.
Как начинается пожар? Чаще всего из искорки. Из крошечного огонька. Как начинается затопление судна? Через пробоину. И утечка ядовитого газа тоже чаще всего происходит через щелочку, маленькое отверстие.
Не всегда так. Но очень-очень часто глобальная чёрная полоса начинается с крошечных нерешенных проблем. Проблемок.
Кран подтекает. Его некогда чинить; когда-нибудь потом! Лампочка перегорела; ну, ничего страшного, другие-то горят! Пришёл небольшой штраф - потом оплатим. Или пломба выпала. Это пустяк, пока нет времени новую ставить.
Вот эти крошечные проблемки - они накапливаются. Когда их масса станет критической, начнётся чёрная полоса.
Человек говорит, что несчастья навалились внезапно. Да. Но обычно, в девяноста процентах случаев, были предвестники в виде кучи маленьких нерешенных задач. Их надо было решать по мере поступления.
А для прекращения чёрной полосы надо остановиться. Или ехать помедленнее: полоса превратится в отдельные деревья. Распадётся на отдельные проблемы и события.
Какие именно события происходят? - спросите себя.
Связаны они с вашими ошибками? Или удары наносятся извне, по воле Рока или злых людей?
На какие события мы можем повлиять? На какие совершенно не можем?
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Принимайте меры для решения тех проблем, на которые вы можете влиять. Это придаст сил, чтобы вынести те события, которые вне нашей власти.
Заручитесь поддержкой и помощью полезных людей. Платите за решение ваших проблем, не надейтесь на волшебство или необычайное милосердие других. Гребите сами, нанимайте гребцов и лоцманов, платите им за работу. Выгребайте изо всех сил.
И помните: жизнь переменчива. Отменить чёрную полосу невозможно. Это как пожар, захвативший дом, как наводнение, как тяжелая болезнь, которые не могут вмиг пройти. Но метаться или сидеть и плакать бесполезно; действуйте планомерно.
Как только произойдут три хороших события кряду, пусть самых небольших, это верный знак - чёрная полоса заканчивается.
Главное, не пропустить эти три хороших небольших события, не утратить внимание. Три хороших события - признак «выздоровления» от чёрной полосы. опубликовано econet
Автор Анна Кирьянова
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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