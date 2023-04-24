Подарите вашему внутреннему ребенку немного любви, поверьте в него и поверьте ему, услышьте его желания и мечты, посмотрите ему в глаза.

Последние несколько месяцев выдались особенно напряженными. И простые вопросы: «Не кажется ли тебе, что ты просто устала? А как ты к себе обращаешься?» — поставили меня в тупик. Как я разговариваю с собой…«Ну, привет, бестолочь. Не можешь даже сессию сдать. Устала она, видите ли. От чего устала-то? С детьми сидеть? После войны женщины справлялись, не ныли». Ух ты. Фантастика. Кому принадлежит голос? Точно не мой. Не могу я так с собой. Или? Постойте-ка.

Очень хорошая прививка от обесценивания

Малыш узнает о том, каков он, благодаря реакции мамы. Мама — его персональное зеркало на долгий период. Рассмеялся — мама заулыбалась. О как, хорошо. Расстроился — мама нахмурилась. Ага, это запишем в нежелательное… Хорошо, но я-то не малыш. Мне, между прочим, тридцать. У меня самой малыши. Кстати, прекрасная лакмусовая бумажка того, что в моем детстве было запрещено. Как только дети начинают делать нечто, что мне самой когда-то было нельзя, — внутри словно загорается красная кнопка, и с губ едва не срывается: «Ты что, нельзя!», «Не шуми!», «Не прыгай!». Если перевести на язык ребенка, то получится: «Не проявляй себя», «Не привлекай внимание», «Будь незаметным». Можно продолжить любимой классикой: «Не плачь», «Не ругайся», «Ты как с мамой разговариваешь». Переводим: «Будь удобным, неживым».

У каждого из нас припасен ворох таких фраз в подсознании, стоит сильно устать — и они вылетают одна за другой, точно из ящика Пандоры. Все эти фразы и есть точки входа на территорию, где царит запрет на чувства, запрет на саму жизнь. Плакать нельзя, испытывать гнев нельзя, просить о помощи нельзя. С годами это так глубоко входит в подсознание, что потом — вуаля, и внезапно оказывается, что я у себя «дура» и должна справляться со всем сама. Та часть меня, которой нужна поддержка и тепло, оказывается тем самым мешающим ребенком, который только создает проблемы, привлекает внимание, просит помощи, ничего не может толком сам. И, честно говоря, я его, этого хрупкого малыша в себе, сильно недолюбливаю.

Детство — удивительный период, когда можно быть маленьким. Время, когда естественно просить помощь, учиться новому. Время радости и открытий. Когда идешь, держась за руку, а не догоняешь маму, которая ушла далеко вперед. Это время насыщения теплом и заботой. Чтобы научиться ходить — сначала нужна поддержка и опора. Детство — это время игры. По тому, играете ли вы сейчас с детьми, можно увидеть, есть ли внутри у вас самих ценность творчества, спонтанности и радости. Отдаетесь ли вы потоку? Или внутренний контролер не дремлет и отсчитывает мгновения словами «надо» и «должна», точно часовой.

Почему же так трудно себя хвалить не только за что-то крупное, но и просто так, за хорошее настроение, например? Для меня это — словно перечеркнуть свою взрослую часть. Обесценить все то, что я делаю каждый день «важного». Ну хорошо, тогда можно сначала озвучить вслух свои «взрослые» достижения.

Если вы мама в декрете и вечером валитесь в изнеможении на кровать, ощущая, что «день прожит зря» и «опять ничего не сделано», — составьте список дел, которыми вы жонглируете каждый день. Вспомните, сколько стоит один няня-час, умножьте на число детей, добавьте работу по дому, игры и прогулки, приготовление еды — и похвалите себя за это! Можно провести простой эксперимент: лечь на диван и лежать весь день с книжкой. И посмотреть, во что превратится дом, в кого — дети без вашего участия. Очень хорошая прививка от обесценивания.

Почему так трудно относиться к себе бережно, с теплом? Слышать свои желания и потребности? Потому что нужно сначала отыскать ребенка в себе. Он есть внутри каждого из нас. И ждет, словно за решеткой, когда ему разрешат проявиться. Зачем? Как он решит проблемы? Может, денег принесет? Нет, не принесет, но зато поможет придумать, как их заработать. Напомнит о ключевых желаниях и ценностях, подарит вдохновение и новые идеи — именно это происходит, когда связь с внутренним ребенком налаживается.

Но даже не ожидайте, что это случится сразу. Поначалу обращаться к себе ласково может быть очень трудным делом. Придется восстанавливать отношения, найти дорожку к внутреннему ребенку. Выслушать его горести, разочарования. Хотя это очень непросто. Ведь так не хочется соприкасаться с собственной уязвимостью и сожалениями. Мы словно законсервированные пороховые бочки боли. Их и так-то носить сложно, а сколько сил уходит на то, чтобы эти бочки спрятать от самих себя. Нам проще даже не задумываться об этом. Но когда внутри накапливается очень много страха и боли, мы теряем связь с самими собой. И жизнь ставит перед нами самый главный выбор: или Любовь, или Страх.

Подарите вашему внутреннему ребенку немного любви, поверьте в него и поверьте ему, услышьте его желания и мечты, посмотрите ему в глаза. Вспомните: что вы любили? Может, петь, может, рисовать, а может, смотреть, как преломляется солнце в стеклышках. Во что вам нравилось играть, какое действие наполняло душу безмятежным спокойствием? Может, вам нравилось чувство полета на качелях, а может, ходить новыми дорогами. Какие книги и фильмы вы любили? Постепенно, шаг за шагом, окажется, что ваш внутренний ребенок всегда с вами говорил, все эти годы. И картинка сложится.

День за днем я учусь себя хвалить, благодарить, беречь и признавать свою ценность. Это непросто: я привычно ожидаю зачеркнутых ошибок и красных ремарок на полях своей жизни. Во мне до сих пор силен страх быть «отруганной», неважно за что. Я учусь говорить себе добрые слова, отмечать, сколько уже сделано. Я обнимаю себя за плечи, укутываю пледом — и улыбаюсь или плачу, если хочется. Учусь отдыхать, если устала. Откладывать дела в сторону, включать музыку и танцевать. Учусь просить помощи, не доводя до крайней точки. Учусь сама себя вести за руку и позволять себе быть разной. Испытывать разные чувства, слышать свои потребности. Учусь говорить себе, как говорю детям: «Не получилось, да. Но можно попробовать еще раз». И быть ребенку внутри меня самым лучшим другом.опубликовано econet

Автор Екатерина Баранова

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