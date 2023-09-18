Прикладная психосоматика: устраняем глубинные причины болезней

Как часто мы слышим о том, что первопричина любой болезни – в голове. Когда люди, долгое время проживающие вместе, перестают сдерживать свои негативные эмоции и выплескивают их на партнера и близких, то это приводит к череде ссор, критики, обид и злобы, что потом выражается в болезнях.

К сожалению, при тесном общении и жизни вместе, сложно проконтролировать свое поведение, особенно в плохом настроении. Поэтому полезно будет узнать, какие поступки и слова приводят к болезням, и как от этого избавиться, чтобы сохранить мир в семье и свое здоровье.

Что приводит к болезням

Критика

Часто воспаление легких, бронхит, ангина, насморк и простуда возникают из-за критики. Как правило, критики близких нам людей.

Например. Жена просит мужа выбрасывать мусор, когда он идет на работу. И он обычно так и делает. Но в какой-то день забыл, не вынес. Вечером супруги возвращаются, и жена видит оставленный пакет, от которого уже начал исходить неприятный запах. И, несмотря на то, что муж тут же идет и выбрасывает мусор, женщина начинает его критиковать: «Я же просила», «Как всегда». Затем для критики добавляются новые поводы: разбросанные носки, смахнул крошки на пол и любые другие мелочи.

Когда жена осуждает мужа, на него выплескивается определенно заряженная энергия. Если мужчина внутренне при этом останется спокоен и прощает жену, то та не заболеет. А если он обидится на нее или выскажет ей в ответ претензию, то у женщины может развиться бронхит, ангина или другое заболевание. Потому что ответная негативная энергия мужчины будет направлена в первую очередь на горло его жены, откуда исходили упреки.

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Но у супругов даже в мыслях не будет связать между собой болезнь и ссору. Жена просто сляжет с температурой. А муж пожалеет ее и побежит за таблетками, тем самым оттянув от ее больного горла свою негативную энергию. В конечном итоге лекарства помогут, и жизнь потечет в привычном русле. Также может заболеть любой из нас, когда начнет критиковать родных и близких, ошибочно предполагая, что просто простудился.

Обида

Некоторые семьи живут по итальянскому сценарию: частые громкие скандалы с битьем посуды для них норма. Поэтому в таких семьях никто не болеет, ведь не на что обижаться.

Но неожиданно во время ссоры у мужа прихватывает сердце. А все потому, что скандал развивался нестандартно: мужчина сказал едкий комментарий в адрес жены, который раньше не использовал. И женщину это обидело. То есть два часа криков с обращением “идиотка” она воспринимала нормально, и отвечала ему тем же. Но стоило ему задеть ее внешность, как это ранило жену в самое сердце. За что он и получил предынфарктное состояние.

Или бывает так: девушка получила сыпь на коже, потому что ей не понравилось поведение ее молодого человека в конкретной ситуации. Она ему ничего не сказала, но про себя подумала: “Как не мужик”. Парень заметил выражение ее лица и вывел свою возлюбленную на разговор. В итоге молодые люди пришли к согласию, после чего сыпь стала бледнеть и меньше чесаться, а потом и вовсе пропала.

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Перевернутое недовольство

Возьмем в пример женщину с аритмией. Когда она возвращается домой в хорошем расположении духа, то и муж, и дети получают ласку и любовь, когда женщина приходит недовольная – она срывается на близких, кричит и придирается к мелочам. В такой ситуации чувства ее мужа и детей постоянно раскачивают в разные стороны.

В итоге недовольство детей и супруга соединяется с энергией ее сердца и нарушает его рабочий ритм. Это и есть перевернутое недовольство – человеку возвращается его негативная энергия на физиологическом уровне.

Непреднамеренный обман

Любая опухоль связана с непреднамеренной ложью. У женщин новообразования ниже живота возникают вообще только по одной причине: когда женщина выпускает свою сексуальную энергию в поле мужчины, и он на это отвечает. Если женщина затем соглашается на дальнейшее общение, то ее ничего не ожидает, а если отвечает отказом, то по законам природы и энергии – это ложь, за которой должна последовать расплата.

Если сексуальную энергию выпускать как средство достижение цели, когда нужно получить подпись начальника на долгожданный отпуск или подарки от поклонника, то мужчины будут обижаться на обман и напрасную надежду. А это гарантия роста опухоли, сначала доброкачественной. Сексуальная энергия по законам природы должна исходить от женщины только как предложение интимной близости.

Тоже самое касается и супругов. Когда жена по каким-то причинам не хочет мужа и вынуждена притворяться в постели и изображать желание, то рано или поздно мужчина почувствует это. И его обида спровоцирует появление новообразований, потому что женщину уличили в нарушении законов природы.

Но сексуальной энергией в своих целях пользуются не только женщины, но и представители сильного пола. За что и получают в итоге опухоль предстательной железы. Мужчина, флиртующий со многими девушками, раздающий комплименты направо и налево, выпускает свою сексуальную энергию в их поле. Но если рядом находится его подруга, то девушки не могут ответить ему взаимно, что обманывает их надежды. В это время такой мужчина питается энергией женщин, не думая о том, что если они обидятся на него, то это может спровоцировать рост опухоли.

Убираем причины болезни

Не нарушать правил общения легко, если ни с кем не разговаривать и жить в одиночестве. Поэтому мы, находясь в социуме, постоянно нарушаем те или иные природные законы. Придется немного переделать себя, но крепкое здоровье и хорошие отношения с близкими того стоят.

Как убрать причину болезни (на примере критики):

1. Когда вам захочется осудить человека, остановитесь. И осознайте ту эмоциональную реакцию, которая порождает стремление к критике.

2. Пофантазируйте о другом развитии ситуации, где вы реагируете на проблему по-другому. Именно наше мировоззрение порождает эмоциональные отклики, значит, его и нужно менять.

Чтобы научиться реагировать по-новому, проиграйте ситуацию с мусором в голове много раз. Но в фантазии ваша реакция должна отличаться от реальной. Например, вы спокойно сообщаете мужу, что он забыл вынести мусор или решаете вдвоем выйти на улицу и заодно прогуляться. Ваша реакция может быть любой, главное – отказ от критики.

3. Представьте своего супруга перед собой. Искренне поблагодарите его за помощь в изучении себя и формировании новых привычек. Мысленно покажите ему, что вы усвоили этот урок (отказ от осуждения).

Извинитесь перед мужем (также мысленно) и скажите, что возвращаете ему его энергию, а себе забираете свою. Это действие поможет выздоровлению, поскольку с горла женщины сразу уйдет негативная энергия ее мужа.

По этой же методике можно снять и другие причины болезней. Самое сложное – это осознать, где и как вы нарушили законы природы.

Такая схема помогает многим людям лечить болезни, устраняя их причины. Главное – всерьез воспринимать природные законы, а не бегать в аптеку каждый раз, когда что-то снова заболит. опубликовано econet

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