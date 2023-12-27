Прежде, чем идти к Другому, сделайте шаг к себе. Найдите силу. Постройте границы. Окутайте себя вниманием. Признайте свои заслуги. Включите внутренний компас, который укажет верную цель, а не остановится на первой попавшейся.

Мы идём к другому человеку за теплом. За поддержкой. Защитой. Опорой. Силой. Стабильностью. Телесным контактом. Признанием. Вниманием. И ещё множеством «за».

Сначала сделайте шаг к себе

За той заботой, что недополучили в детстве. За той любовью, что должна была достаться нам по праву, но почему-то обошла стороной.

Мы идём к Другому с требованием и разочаровываемся. Потому что Другой отказывается быть функцией и выполнять все наши желания.

Отношения с партнёром могут сложиться, только если мы идём к нему за ним самим. Всё остальное становится приятным бонусом. Но не жизненной необходимостью.

Отношения будут живыми, когда у нас есть жизнь и без них. Они окажутся гармоничными, когда в них есть свобода и право каждого сказать нет.

А для этого наши собственные внутренние дыры должны быть нами увидены, поняты и наполнены. Чувства - услышаны и прожиты. Внутренние процессы - осознанны.

Иначе мы обращаемся к Другому, исключая из отношений его самого. И бьёмся о скалы равнодушия, потому что не видим его личности. Боремся с его зависимостями, потому что закрываем собственные травмы. Ранимся о его слова и не уходим, потому что верим в сказки.

Когда мы обретаем способность быть сами для себя надёжной опорой, верным другом, заботливым родителем, чужая любовь перестаёт иметь такой огромный вес.

Прежде, чем идти к Другому, сделайте шаг к себе. Найдите силу. Постройте границы. Окутайте себя вниманием. Признайте свои заслуги. Включите внутренний компас, который укажет верную цель, а не остановится на первой попавшейся.

Дайте потребностям зазвучать. Тогда получится себя понять. И сперва самим обеспечить себя тем, что так необходимо.

А Другой превратится из инструмента в живого человека. Отношения с которым будут строиться не из позиции «надо», а из искреннего «хочу».опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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