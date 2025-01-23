Правило «90/10», которое влияет на всю нашу жизнь

Вы ничего не потеряете, если попробуете применять в своей жизни правило 90/10. Поверьте, вы будете поражены результатами.

Лишь малая часть событий нашей жизни зависит от воли случая, в остальном мы сами решаем, как пройдет день. Так говорит американский писатель Стивен Кови, назвав это принципом 90/10. А работу этого принципа он показал при помощи простого примера.

Что такое «правило 90/10»?

Дело в том, что 10 % событий в нашей жизни мы никак не можем контролировать. Не можем предотвратить поломку прибора, которым пользуемся, повлиять на задержку рейса самолета или регулировать красный свет светофора. Но мы можем контролировать свою реакцию на эти события.

Остальные 90 % событий — это результат нашей реакции. Результат того, как мы себя ведем в неконтролируемой и стрессовой ситуации.

Представьте себе такое:

Вы завтракаете со своей семьей. Ваша дочь нечаянно опрокинула чашку с вашим кофе прямо на вашу рубашку. Вы вскакиваете и кричите на дочь, обзывая ее растяпой. Упрекаете свою жену за то, что она поставила чашку очень близко к краю стола. Вы несетесь в спальню, чтобы переодеться, а по возращении видите плачущую дочь, которая не закончила свой завтрак и не собрала вещи для школы.

В результате она не успевает на школьный автобус. Ваша жена спешит на работу, и вы везете дочь в школу на своей машине. Поскольку вы опаздываете, то мчитесь, нарушая правила дорожного движения. Придя на работу с опозданием, вы обнаруживаете, что забыли дома нужные бумаги. Ваш день начался ужасно и продолжается в таком же духе. Вы ждете не дождетесь, когда он закончится. Придя домой, вы видите, что жена и дочь в плохом настроении. В ваших отношениях наблюдается напряжение.

Почему у вас был плохой день?

A. Потому что дочь нечаянно пролила кофе?

B. Потому что ваша дочь пропустила автобус и вы должны были везти ее в школу?

C. Потому что на дороге была пробка и вы опоздали на работу?

D. Потому что вы неправильно отреагировали на ситуацию?

Правильный ответ — D. Своей реакцией вы испортили весь день себе и своей семье. Вы не могли ничего поделать с пролитым кофе, но вы могли контролировать свою реакцию.

А ведь все могло быть по-другому

Кофе разлит на ваши брюки. Дочь готова расплакаться. Вы мягко говорите: «Ничего страшного, просто постарайся в следующий раз быть аккуратнее». Вы идете в спальню, переодеваете брюки, берете все, что нужно для работы. Возвращаетесь в кухню и успеваете увидеть через окно, как ваша дочь машет вам рукой, садясь в школьный автобус. Попрощавшись с женой, выходите из дому. Вы приходите на работу на 5 минут раньше и энергично здороваетесь со всеми.

Два разных сценария. Оба начались одинаково, но закончились по-разному. Все дело в вашей реакции на события в вашей жизни. Конечно, можно продолжать винить других в своих бедах и жаловаться, что жизнь не складывается, но разве это помогает жить лучше?

Учитесь правильно реагировать и вы не испортите себе день и жизнь

Если кто-то обгоняет вас на трассе. Дайте ему обогнать вас, не мчитесь наперегонки: какое имеет значение, если вы попадете на работу на несколько секунд позже? Помните о правиле 90/10 и не беспокойтесь об этом.

Самолет опаздывает, это нарушает ваше расписание на весь день. Не срывайтесь на работниках аэропорта, они не виноваты. Используйте это время для чтения. Познакомьтесь с другими пассажирами и проведите приятную беседу. Вы ничего не потеряете, если попробуете применять в своей жизни правило 90/10. Поверьте, вы будете поражены результатами. опубликовано econet

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