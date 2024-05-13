Правила детского питания: советы диетолога

В ежедневном меню современного ребенка преобладают продукты быстрого приготовления, снеки и готовые завтраки, калорийные десерты. Они содержат минимум полезных веществ, нарушают обмен веществ. Чтобы в детском возрасте не столкнуться с диабетом и ожирением, диетологи рекомендуют приучать малышей питаться правильно и рационально.

При неправильном питании у ребенка формируются пищевые привычки, которые приводят к болезням сердца, лишнему весу. Недостаток полезных микроэлементов и переизбыток углеводов негативно влияют на работу мозга, память, способность запоминать информацию на уроках. Разработанные принципы детского меню помогут избежать проблем со здоровьем.

Как правильно кормить детей

Особенности детского питания

При постоянном желании ребенка съесть сладкое, жареное или соленое, пересмотрите его рацион: так организм может подавать сигнал о нехватке магния, витаминов группы В или цинка. Тягу к сахару диетологи объясняют отсутствием продуктов с медленными углеводами, которые контролируют уровень глюкозы в крови.

При построении детского питания обратите внимание на особенности и основные принципы:

В рационе должны присутствовать сладости, торты и пирожные, но не более 2−3 раз в неделю.

Приучайте детей к употреблению цельнозернового хлеба, отрубей, которые полезны для пищеварения.

Замените жареное мясо на отварное: оно легче усваивается, содержит меньше калорий.

Готовьте десерты, сырки и выпечку самостоятельно: это единственный способ проконтролировать состав, добавить полезные компоненты.

Откажитесь от блендера, учите тщательно и без спешки пережевывать каждый кусочек.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

С детства отучайте принимать пищу за просмотром мультфильмов: дети пропускают момент насыщения, быстро набирают лишний вес.

Правила здорового питания детей

Диетологи уверены, что создать условия для правильного рациона ребенка не сложно: необходимо подавать пример рационального питания без перекусов, сладостей и фаст-фуда. Среди полезных советов специалистов:

внимательно изучайте состав любого продукта в магазине;

добавляйте в меню больше белка в виде творога, рыбы, молока;

давайте на перекус фрукты и овощи.

Меняйте пищевые привычки ребенка постепенно, чтобы не столкнуться с протестом: снижайте количество сахара в чае, чаще предлагайте фрукты вместо конфет. Берите на прогулку чистую воду без газа, яблоко, давайте в школу бутерброды с цельнозерновым хлебом. Готовьте здоровую пищу для всей семьи, чтобы дети последовали вашему примеру и пищевому поведению.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet