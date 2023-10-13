Практика, существенно повышающая качество жизни

Наши привычки влияют на то, как мы живем. И не всегда они "работают" на пользу. Как пересмотреть свой привычный уклад жизни, чтобы внести необходимые коррективы? Предлагаем ценную практику, которая поможет изменить наше существование к лучшему.

Вся наша жизнь так или иначе состоит из определённых ритуалов и привычек. Замечаю, как многие люди, даже перейдя на новый уровень жизни, сохраняют свои старые, уже неэффективные привычки. А это то, что серьезно будет тянуть назад и в конечном итоге приведёт к откатам.

Привычки определяют всю нашу жизнь

Допустим кто-то привык: правильно питаться, заботиться о себе, делать различные уходовые процедурки и прочие полезные вещи. Что по итогу даёт: приятный внешний вид, хорошее самочувствие и в конечном счёте опять же определяет качество жизни. А кто-то напротив привык: забивать на те же приемы пищи, есть что попало, запивать алкоголем стресс и обиды, что опять же по итогу тоже даёт свой видимый эффект.

А вот Вам и полезная практика

1. Сядьте и выпишите все свои привычки, вряд ли получится обозначить их за один раз, для начала запишите основные, постепенно будете дополнять.

2. Подумайте, к чему они ведут по итогу? Нужны ли они действительно Вам? Как они отразятся на Вашем здоровье/самочувствие/внешнем виде допустим лет через 10/20 лет?

3. Пропишите, с чем стоит поработать.

4. Найдите замену, более благоприятный для Вас и Вашего здоровья вариант.

Не рекомендую браться сразу за все, начинайте поэтапно, так будет Вам гораздо проще. Начните с 1-2 привычек, когда они будут перестроены, тогда переходите к следующим.

Объять необъятное невозможно, хватаясь за все, вы будете только больше срываться и ещё винить себя, а в этом нет никакого смысла и пользы.

Ну не работает так, что вы ели один фаст фуд, лежали на диване, а тут резко стали есть только полезные продукты, начали бегать по утрам, ходить в спортзал и прочее. Для начала скорректируйте хотя бы завтрак и как вариант начните больше гулять, потом добавьте что-то ещё.

И постепенно вы прийдете к желаемому, да не молниеносно, но за то перестройка будет идти планомерно, что по итогу даст устойчивый, благоприятный результат.опубликовано econet

Автор Зелина Мария

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet