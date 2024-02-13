Практика осознанности: простое упражнение для возвращения в момент

Эту упражнение можно использовать во время волнения или стресса. Она поможет справиться с бурей эмоций.
Когда нас охватывает беспокойство, тревога, накатывает грусть (или что ещё), в уме то и дело появляются мысли-оценки: "я не справляюсь", "это ужасно", "он/она/они подумают, что я …" — и далее о бесконечности. Появление мыслей абсолютно нормально. Так работает сознание, и болтать без умолку — его прямая обязанность.
Проще говоря, появление мыслей — не проблема сама по себе. Проблемы появляются, если поступать так, как говорят мысли.
Раз уж борьба с мыслями только усиливает проблему, то решение — просто вернуться в момент и переключиться на происходящее вокруг, здесь, в моменте. В этом отлично помогает простое упражнение на осознанность "Цепляемся за настоящее".
Его цель не в размышлениях о смысле замеченных мыслей и объяснении себе своей собственной реакции на происходящее. Оно предназначено для того, чтобы просто обратить внимание на происходящее вокруг прямо сейчас.
Якорем внимания могут быть: быть ощущения дыхания в животе, ощущение контакта ног с полом, или переключение внимания на звуки вокруг вас и т.д. Удерживать себя в настоящем — просто обращать и фокусировать внимание на ощущения.
Эту технику можно использовать во время волнения или стресса. Она поможет справиться с бурей эмоций.
Её можно практиковать и просто по ходу дел. Это обогатит день, а в нужные моменты упростит применение техники. И вот она осознанность.опубликовано econet
Автор Максим Рудой
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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