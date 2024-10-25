Практика для психосоматической диагностики

Люди издавна ведут дневники. И делается это не только, чтобы фиксировать события жизни. Систематическое ведение дневника (как техника самоанализа) - максимально ответственный и информативный метод изучить природу своего психосоматического расстройства / заболевания.

Иногда для того, чтобы выявить деструктивное убеждение, подтвердить или опровергнуть свои догадки, или просто нащупать путь, по которому стоит искать причину психосоматического расстройства или заболевания, достаточно просто понаблюдать за собой структурировано.

Ведение дневника поможет разобраться в себе

В жизни практически каждого «психосоматического клиента» есть такой период времени когда он осознал, что с ним происходит что-то не то, обследовался, узнал, что проблема его носит психогенный характер, НО… Обратиться к психотерапевту по тем или иным причинам он еще не готов. Не редко это происходит именно из-за того, что человек не понимает, какая может быть связь его заболевания с его установками, мыслями, поведением и жизнью вообще.

Структурированное ведение дневника может отличаться в зависимости от проблемы, с которой приходится работать. Но практически каждому расстройству или заболеванию подойдет описанная ниже основа. Поскольку под расстройством и заболеванием мы можем подразумевать что угодно, от приступа паники или навязчивой мысли, до конкретного спазма, приступа боли, снижения слуха/зрения и пр, объединить все это мы можем термином «симптом». То есть, то, что вас беспокоит и то, от чего вы хотите избавиться, мы назовем симптомом.

Правила ведения дневника простые и в то же время сложные:

Принять решение о ведении дневника.Если делать это от случая к случаю – информация будет ошибочна. В случае, когда нет готовности доводить дело до конца – нет и смысла начинать вести дневник.

Запись о проявлении симптома необходимо делать сразув тот момент, когда он проявился. Не откладывать на вечер, 5 минут и прочее. Для этого дневник (блокнот) все время должен быть при себе.

Каждый из пунктов описывать полноценно, как первый раз.Независимо от того, повторяется он или нет (полностью, со всеми деталями подробностями прописывать каждую мысль и ощущение здесь и сейчас, не использовать фраз на подобие: «см.выше», «то же самое» и пр.).

Писать ручкой или карандашом, главное от руки.

Если решение вести структурированный дневник принято, вам необходимо завести ручку, и компактный блокнот, расчертив его на следующие столбцы:

Дата/Время

Место (где это случилось – дома, на улице, в транспорте и т.д.)

Окружение (люди и ситуация — кто был с вами рядом, что делал, что происходило вокруг)

Мысли (о чем подумали, какие картинки рисует воображение)

Ощущения (что чувствуете в теле – покалывание, зуд, боль и т.д.)

Где конкретно в теле (желудок, голова, грудь и т.д.)

Чувства (о чем переживаете, какие чувства испытываете – досада, страх, злость и т.д.)

Действия (какие действия предпринимаете)

Последствия (чем все закончилось)

После того, как дневник создан, все что требуется это просто заполнять его каждый раз, как только «симптом» дает о себе знать, независимо от его интенсивности. Первый анализ можно произвести не раньше, чем через 2 недели. Чтобы не задавать «ложное» направление, я не будут писать в чем чаще всего скрывается причина. Ваша задача анализировать любые повторы.

Варианты развития событий могут быть разными, но в основном их можно свести к следующим:

Писал-писал, но ничего так и не понял и не увидел.Чаще всего это происходит либо потому что человек не соблюдает правила ведения дневника, либо потому что человек еще не готов избавиться от симптома. Тогда срабатывают различные защитные механизмы и происходит то, что называется «смотрю в книгу – вижу…ничего». Если же вашим симптомом является какое-то расстройство, которое влияет на память, мышление, внимание и пр. – ведение дневника будет очень информативным для вашего психотерапевта, без его помощи здесь не обойтись.

Тогда срабатывают различные защитные механизмы и происходит то, что называется «смотрю в книгу – вижу…ничего». Если же вашим симптомом является какое-то расстройство, которое влияет на память, мышление, внимание и пр. – ведение дневника будет очень информативным для вашего психотерапевта, без его помощи здесь не обойтись. Симптом исчезает.Чаще всего это происходит с так называемыми остаточными симптомами. Когда психосоматическое расстройство или заболевание уже выполнило свою коммуникативную функцию. Структурированное ведение дневника помогло подсознанию сложить недостающие пазлы воедино, и мозг завершает работу с этим симптомом.

Структурированное ведение дневника помогло подсознанию сложить недостающие пазлы воедино, и мозг завершает работу с этим симптомом. Симптом усиливается и сопротивляется(человеку становится хуже, а ведение дневника доставляет больше мучений, чем пользы, интереса и пр.). Это происходит, когда вы двигаетесь в верном направлении, но за симптомом стоит травматическое событие, и мозг уводит вас от него всеми правдами и неправдами. С одной стороны, хорошо то, что мозг так активно вас охраняет от тяжелых переживаний. С другой стороны, если не распознать и не скорректировать ту информацию, которую мозг так тщательно скрывает, это приводит только к образованию новых симптомов. Работа с таким симптомом может быть очень длительной, поскольку психотерапевту придется хорошо постараться, чтобы обойти то множество защитных механизмов, которое каждый раз будет использовать подсознание.

Возможно звучит это все сложновато, однако, поверьте, структурированное ведение дневника (наряду с другими психологическими техниками самоанализа, которые я еще буду описывать), наиболее ответственный и информативный способ изучить природу своего психосоматического расстройства или заболевания. Попробуйте, и убедитесь.опубликовано econet

Автор Анастасия Лобазова

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