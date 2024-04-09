Позиция жертвы: как перестать проигрывать в жизни?

Что толкает человека на роль жертвы и как выйти из пагубного сценария.
Жертвы интересуют меня больше, чем преступники.
Агата Кристи
Существуют определенные законы, по которым будет проходить любая коммуникация, в которую мы вступаем. Роли участников, принимающих в ней участие, распределяются за доли секунды до начала взаимодействия. Это происходит на бессознательном уровне.
Выражение, что «любой проигрывает (или побеждает) еще до того, как вступил в бой» достаточно четко отражает суть процесса. Коммуникация - это, конечно, далеко не всегда сражение или соревнование. Однако в любом ее проявлении интуитивно ясно, кто и какую позицию занимает.
Речь пойдет о позиции жертвы. Сознательно или чаще всего бессознательно кто-то занимает такую позицию в процессе общения. Общая характеристика роли жертвы в том, что она не контролирует ситуацию и вынуждена подчиняться любому влиянию извне. При этом жертва объясняет свое поведение, обвиняя кого-то или что-то извне, что не дает ей жить и чувствовать себя в порядке.
Каковы же на самом деле причины поведения жертвы, из-за которого она вынуждена проигрывать по жизни и все время «уходить в тень» собственных оправданий?
1. Страх перед авторитетными фигурами.
Влияние авторитетов на нашу жизнь весьма велико. Часто можно заметить, как взрослый человек, только что державшийся уверенно и независимо, в присутствии авторитета как-то «съеживается» и начинает заискивать перед последним. Откуда ни возьмись включается пассивность и от былой проактивности не остается и следа. Страх быть наказанным, осмеянным, неправильным связывает такого человека по рукам и ногам. Мы видим не взрослого, а провинившегося ребенка, ждущего справедливого наказания от строгого родителя. В роли последнего может выступать как настоящий родитель, так и непосредственный начальник или просто влиятельная личность.
Рекомендации. Пресмыкание перед авторитетом основывается на страхе, который является благодарной почвой для включения позиции жертвы. Ощущение скованности и связанности в такие моменты возникает не просто так – это проявление эмоциональной созависимости. Ее корни произрастают из детства. Необходимо освободить человека от пут зависимости и вернуть ему ощущение своей неповторимости и уникальности.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
2. Уход от ответственности.
Человек занимает беспомощную обвинительную позицию, потому что ему это выгодно. Так он снимает с себя ответственность за ситуацию. Теперь ему «можно» быть неправильным, глупым, слабым. В то же время он продолжает жаловаться на жизнь, которая несправедливо с ним обходится. И это неудивительно, ведь он утрачивает способность самостоятельно принимать решения. Фразы «я не могу», «я не знаю», «они мне не дают» - постоянно фигурируют в его лексиконе. Еще одним способом ухода от ответственности может быть оправдание своего поведения тем, что человек делает это ради других. Он по сути жертвует собой ради детей, семьи, близких, хотя о такой жертве его никто не просил.
Рекомендации. Необходимо восстановить способность думать и самостоятельно принимать решения. Для этого нужно перестать поощрять такое его поведение, которое, как и в пункте 1, можно назвать созависимым. Одним из способов это сделать – дать человеку посмотреть на себя со стороны. Можно привести живой пример кого-то, кто также пассивно и безответственно себя ведет. И объяснить, что ничего не мешает взять ответственность за свою жизнь в руки. Опять же с помощью другого, уже положительного живого примера человека, осознавшего, что он сам может влиять на свою жизнь.
3. Чувство собственной неполноценности.
Если кто-то постоянно неуверен в себе и считает себя неудачником, не заслуживающим ничего, то он автоматически занимает позицию жертвы. Такой человек считает себя виноватым во всем нехорошем, что с ним случается. Он просто не может позволить себе быть активным творцом своей жизни. Чувство никчемности делает его беспомощным в быстро меняющемся, непредсказуемом и жестоком мире.
Рекомендации. Здесь потребуется глубокая проработка установок о себе. Почему-то такой человек в определенный момент жизни поставил на себе крест. Необходимо воссоздать его образ себя и адекватную самооценку. А еще будет нужно время на встраивание полученных изменений в жизнь. Ведь он слишком привык быть «никем» и не представляет, что такое жить, зная себе цену.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Как можно заметить, рассмотренные основные причины жертвенного поведения лежат никак не вовне, а внутри индивида.
Если вернуться к ситуации взаимодействия такого человека с другими, то следует упомянуть о таком понятии, как виктимность. Это способность жертвы быть привлекательной для преступника. Термин пришел из криминалистики, поэтому с точки зрения психологии преступника лучше назвать преследователем. А где есть жертва, привлекающая преследователя, там, согласно известному треугольнику Карпмана, вскоре появится и избавитель. Таким образом поведение жертвы еще может весьма успешно провоцировать возникновение конфликтов.
В заключение притча о провокации на конфликт.
В Японии, в одном поселке недалеко от столицы жил старый мудрый самурай.
Однажды, когда он вел занятия со своими учениками, к нему подошел молодой боец, известный своей грубостью и жестокостью. Его любимым приемом была провокация: он выводил противника из себя и, ослепленный яростью, тот принимал его вызов, совершал ошибку за ошибкой и в результате проигрывал бой.
Молодой боец начал оскорблять старика: он бросал в него камни, плевался и ругался последними словами. Но старик оставался невозмутимым и продолжал занятия. В конце дня раздраженный и уставший молодой боец убрался восвояси.
Ученики, удивленные тем, что старик вынес столько оскорблений, спросили его:
- Почему вы не вызвали его на бой? Неужели испугались поражения?
Старый самурай ответил:
- Если кто-то подойдет к вам с подарком и вы не примете его, кому будет принадлежать подарок?
- Своему прежнему хозяину, – ответил один из учеников.
- Тоже самое касается зависти, ненависти и ругательств. До тех пор, пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто их принес.опубликовано econet
Автор Дмитрий Вострухов
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий