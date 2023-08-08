Пожиратели энергии: партнеры, которые истощают

Случается так, что познакомились два человека, вполне хороших и подходящих на их взгляд друг другу. Общаются, встречаются. И в какой-то момент один из них начинает буквально расцветать: все у него начинает ладиться, удача вдруг приходит к нему в дом, люди начинают ему вдруг улыбаться, бывшие партнеры начинают звонить, старые друзья внезапно начинают проявлять активность в общении, а новые с легкостью появляются. Все происходит легко, приятно и просто.

Человек становится более улыбчивым, более спокойным, терпимым, начинает любить этот большой мир, а мир отвечает ему любовью и радостью. Все ведь замечательно, но в том случае, если оба партнера расцветают в этих отношениях. А что происходит на самом деле, если жизнь резко меняется к лучшему у одного партнера, а у второго - нет?

Энергообмен между партнерами

Сам того не осознавая, счастливый и процветающий партнер питается энергией другого. Он берет ту любовь, ту внимание и заботу, ту энергию, которую другой дает ему, и щедро отдает ее миру. Миру, но не партнеру. Он как бы отворачивается от партнера, поворачиваясь к миру. Поначалу он может чувствовать эйфорию и радость, удивление: вот оказывается какой мир приветливый и добрый! И увлекшись теми новыми благами, что ему открылись, он постепенно забывает про партнера, не замечая, что подключен к нему проводком.

Сначала второй партнер, дающий энергию, радуется за любимого человека: вот каким прекрасным и цветущим он становится, как часто улыбается и всегда в хорошем настроении. Постепенно чувство сменяется дискомфортом, но человек еще не осознает, что происходит и какова причина дискомфорта. Он может ощутить упадок внимания, заботы и любви к нему партнера, почувствовать себя одиноким.

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А партнер этого не замечая, кружится в своем новом ярком мире, у него откуда ни возьмись прибывают силы и мотивация: он идет заниматься спортом, учиться новому, легко и просто заводит новые знакомства. И его любимый человек, который вдруг немного помрачнел, начинает вызывать у него легкую досаду.

Дающий энергию партнер какое-то время винит себя и говорит себе: "Нельзя быть жадным, требующим. Успокойся. Порадуйся за близкого, что ему хорошо. Разве не в этом состоит суть Любви, Безусловной любви - любить, ничего не требуя взамен? С тобой что-то не так, если ты не можешь порадоваться за любимого и хочешь тянуть одеяло на себя". Потом, ощущая упадок энергии и явное уже нарушение баланса "давать-брать", человек устает и начинает раздражаться, могут появиться претензии.

"Ну ты чего? - недоумевает радостный партнер, - ты почему такой? Что с тобой случилось? Посмотри, какой добрый, яркий и интересный мир, какие прекрасные люди вокруг! Общайся, радуйся! Ну все, мне пора: у меня еще спорт, а потом встреча с друзьями"

В какой-то момент дающий энергию партнер ощущает обманутость. Он уже явно видит, что партнер питается тем, что он дает, а отдает все на сторону, нарушая баланс. Энергия семейной лодки утекает в пробоину в днище, а дающий партнер пытается ее восполнять, в то время как дыра в дне лодки все больше и шире.

Здесь важно вовремя осознать и остановиться. Хватить грести одному за двоих, хватит держать на плаву эту лодку, когда партнер пробивает, смеясь, в дне все новые и новые дыры.

Это нездоровые отношения. Они похожи на детско-родительские, когда маленький ребенок ест и даже не представляет откуда берется еда, у него еще нет чувства благодарности и он берет у родителя, не зная еще как получается баланс, он просто еще маленький и у него совсем другая психология и мировосприятие.

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Партнер искренне не понимает, откуда что взялось, он не чувствует благодарности и желания восполнить здоровый баланс, списывая все свои удивительные успехи на свою исключительность и привлекательность. Ему просто кажется, что раньше его не замечали и не ценили, а сейчас - его звездный час. Он "наивно" не осознает, что эффект поля (описанный теорией Курта Левина) возникает как раз благодаря его партнеру, его отношению и чувствам. Партнер дает ему магнетическую способность привлекать других. И он просто берет все возможности, не задумываясь ни о том, откуда они появились в его серой и безрадостной жизни, ни о том, как себя чувствует его близкий человек и что с ним происходит. Для него это просто как случайный выигрыш в лотерею.

Можно, конечно упрекнуть в жадности и эгоизме дающего партнера. Но жизнь в таких отношениях постепенно превращается в ад для него. Это можно сравнить с тем, что он один зарабатывает деньги для семьи, а как только приносит их, партнер весело раздает все прохожим, быстро раскидав деньги на ветер. И снова зарабатывать и отдавать партнеру в следующий раз уже не хочется.

И, конечно, при расставании с таким потребляющим энергию человеком, легко можно увидеть и обратный откат. После окончания отношений эффект может длиться еще несколько дней, максимум недель, и затухает. От человека вдруг начинают отворачиваться новые друзья и знакомые, бывшим он резко становится больше не интересен, удача заканчивается, волны больше нет. У него падает мотивация, начинается апатия, он дурнеет, перестает заниматься спортом. Мир вдруг становится серым и холодным.

Через приличное время он вдруг вспоминает про бывшего партнера и начинает по нему скучать, как бы поворачивается в его сторону после долгого отсутствия.

Он может попытаться вернуть отношения, утратив запас энергии, но не осознавая этого. Ему просто может казаться, что он скучает и все, а не жадно ищет, где бы ему подкрепиться новой порцией энергии и снова видеть красивые картинки.

Если отношения возобновить, то круг повторится.

Для дающего партнера необходимо четко увидеть и осознать то, что происходит, и сделать выбор: будет ли он дальше кормящим родителем или попробует разобраться почему происходит такое нарушение баланса и как построить гармоничные отношения с другим партнером. опубликовано econet

Автор Ольга Ильичева

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