Повзрослеть – значит научиться давать

Что происходит в момент нашего "взросления" в личностном смысле, которое далеко не всегда совпадает с физическим взрослением.

Тема взросления не просто интересна и полезна, чтобы иметь определенные представления о ней и быть вооруженными ими. В этом случае она ничем не отличалась бы от обычного предмета школьной программы. Представляю, как школьники шли бы после уроков и обсуждали, что «вот, мол, снова новый предмет, опять домашнее задание, а через неделю контрольная» и тому подобные заявления типа «Дай списать д/з по взрослению». К сожалению, здесь «списать д/з» не получится. У каждого свое представление о том, что значит повзрослеть. Часто это понятие тесно переплетается с ответственностью. От этого слова всегда веет каким-то тревожным холодком. Но давайте наберемся мужества и заглянем-таки в словарь.

Повзрослеть - это не бояться ответственности

Взросление – чертовски трудная штука. Гораздо легче перейти из одного детства в другое.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Ответственность - это особое отношение между поступками человека (людей, институтов), намерениями, а также оценками этих действий другими людьми или обществом. Взятое относительно человека как рационального агента действия, это отношение есть сознательная интеллектуальная и физическая готовность субъекта к реализации или воздержанию от совокупности действий, могущих потребоваться вследствие выполнения или, наоборот, невыполнения данным субъектом некоторых других действий.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Во многих европейских языках слово «ответственность» восходит к латинскому глаголу «respondere», буквально означающему «обещать» или «давать взамен», а в более широком смысле — «отвечать».

Действительно, звучит весомо. Чтобы быть ответственным, необходимо соблюдать обязательства, нормы, правила, проявлять уважение к другим, следить за собой и при необходимости ограничивать себя в чем-то. Ответственность сродни плате, которую нужно внести, чтобы тебя приняли в обществе, а также «пропустили» на следующий уровень.

Именно в этом, на мой взгляд, ответственность и тождественна взрослости. Как и последняя, она позволяет подняться на следующую ступеньку. Однако, есть еще кое-что, что делает взрослость чем-то большим, чем просто соблюдением норм, правил и умением «давать ответ». Исполнение всего, только что перечисленного, показывает лишь внешнюю сторону процесса. Можно сказать, что ответственность в данном случае – это лишь маска, роль на сцене жизни, которую можно играть и без эмоционального погружения. Это, если так можно выразиться, формальная составляющая.

В то же время взрослость представляет собой нечто более глубокое, это внутреннее состояние, при котором начинаешь ощущать себя совершенно другим человеком. Это действительно сродни переходу на следующий уровень, только уже внутри себя. Это качественный скачок, в результате которого меняются ценности и восприятие мира.

Именно поэтому взрослости невозможно научить или предупредить в духе «почитайте на всякий случай, может, пригодится». Повзрослеть можно за совсем короткое время, за мгновение, секунду или минуту. В этом случае это будет серьезный и практически экзистенциальный опыт. А можно так и не повзрослеть, формально исполняя роль ответственного и даже взрослого человека в течение долгих лет.

Почему же принятие ответственности не делает человека действительно взрослым?

Парадокс, но, оказывается, можно взять на себя ответственность, не приняв ее изнутри. Это и будет по сути то, то описано выше, то есть формальная актерская игра определенной роли. Человек делает все правильно, однако в качестве мотива выступает не внутреннее ощущение взрослости, а что-то еще. В роли такого внешнего мотива может быть желание казаться правильным в глазах других или даже казаться взрослым. «Смотрите все, я взрослый, потому что несу на себе груз ответственности».

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Другой формой такого желания является страх показаться несерьезным, безответственным, тем, кто может не оправдать чужого доверия. Мотив все равно остается внешним, только меняет знак на «минус».

Когда же человек становится по-настоящему взрослым?

Здесь снова хочу вернуться к мысли про переход на следующий уровень. Взросление начинается в тот момент, когда мы перестаем смотреть на мир глазами ребенка, который ощущает дискомфорт и страх из-за того, что не может справиться с обстоятельствами. Этот ребенок хочет получить спокойствие, внимание, заботу. Он расстраивается, когда у него это не получается сделать.

Вообще для ребенка нормально хотеть что-то получить. Однако если говорить про принятие ответственности, то в этом случае придется от чего-то сознательно отказаться. Отложить в сторону свое желание получить. Именно поэтому сам факт принятия ответственности может быть неприятным и даже пугающим. Ребенок внутри нас не готов отказаться от чего-то, что считает ценным и важным.

Здесь наступает момент, когда ситуацию в свои руки должен взять внутренний взрослый и объяснить ребенку, почему тот должен временно успокоить свое настойчивое желание. Шаг на следующую ступеньку возможен, если человек обретает способность давать. В этот момент и рождается взрослость как таковая. Человек осознает, что он на самом деле способен давать как другим, так и самому себе. Он независим, самодостаточен и может быть опорой самому себе. Он способен давать, так как знает, что никогда не обеднеет от этого, а, наоборот, обретет в конечном итоге только больше.

Способность давать отличает взрослого от ребенка и автоматически ведет любого, кто ее в себе открывает, на ступеньку вверх. На этом уровне ответственность больше не пугает и начинает восприниматься не как набор ограничений или тяжелая ноша, а, напротив, как благо или даже свобода, потому что дает возможность влиять и позитивно преображать мир вокруг себя.опубликовано econet.ru.

Автор Дмитрий Вострухов

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet