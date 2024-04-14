Потери не случайны; если мы их допустили, значит, так было надо для спасения от угрозы. Нашего спасения или наших близких. Так что лучше принять! И зло превратится в добро…

Плохое можно превратить в хорошее. Это ещё средневековые философы знали. Если вы что-то потеряли и невозможно эту потерю найти, например, сережку обронили и не нашли, или деньги потеряли, а может, украли у вас деньги, это очень неприятно. Такое с каждым случалось. И вот вы поняли, что поиски бесполезны, вернуть потерянное точно не удастся. Ничего не поделаешь, надо смириться с потерей! Вот здесь и надо постараться из плохого извлечь хорошее. Обернуть ситуацию себе на пользу.

В потерях есть польза

Видите ли, считается, что потери и убытки не бывают случайными. Наше подсознание распознало опасность, которая нам грозила. Болезнь надвигалась, или несчастный случай мог произойти, авария, нападение, пожар, разорение - какая-то серьезная опасность, как грозовая туча, надвигалась на нас. Была очень близко. Сознанием мы не понимали этого, но подсознание распознало угрозу.

Что раньше делали люди, когда им грозила опасность? Приносили жертву судьбе. И до сих пор подсознание требует от нас жертвы, откупа. Подталкивает нас к потере и убытку; так можно откупиться от угрозы!

И мы теряем - вроде случайно. Или машину повреждаем - вроде случайно. Или позволяем вору нас обокрасть - вроде бы случайно проявив невнимательность и рассеянность…

На самом деле, это мы принесли жертву судьбе. Умилостивили богов; откупились от чего-то страшного небольшой ценой. То, что нам грозило, пострашнее потери кольца или вмятины на бампере. Это небольшая плата за возможные плохие события.

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Потому и говорят: спасибо, что взяли деньгами! И вслух надо себе сказать так: «Пусть эта потеря будет моим выкупом!». Надо морально принять и согласиться с потерей; добровольно отдать в душе то, что вы потеряли.

И через некоторое время вы можете узнать, какая опасность вам грозила. А можете и не узнать. Главное, что ничего ужасного не случится, если расценить потерю как добровольный дар или жертву. Более того, через небольшое время потеря компенсируется с лихвой.

Таким простым способом можно «сторговаться с судьбой». опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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