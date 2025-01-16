Попытки справиться с панической атакой, усиливающие ее

Человек, переживающий панические атаки, может ошибочно полагать, что волевые усилия помогут ему справиться с проблемой. Он пытается установить контроль над собственными физиологическими функциями, подавить страх повторения приступа. Какие еще способы бессильны против панических атак?

Проблема панических атак как никогда актуальна. В последнее время все большее количество клиентов обращаются именно с проблемой панических атак и различных фобий. Сейчас в моей практике таких клиентов примерно 70%. Хочу поделиться неудачными попытками решения проблемы, которые приводят к закреплению симптома и ухудшению состояния.

Что мешает победить панические атаки

Что такое паническая атака и как она проявляется

Паническая атака проявляется в виде очерченного периода сильного страха и дискомфорта. Эти периоды являются неожиданными, то есть появляются внезапно.

Во время панической атаки характерны следующие симптомы

затрудненное дыхание;

головокружение и усталость;

болезненное или учащенное сердцебиение;

дрожь;

потливость;

удушье

тошнота и дискомфорт в желудке;

ощущение нереальности происходящего;

онемение или покалывание;

покраснение лица, гусиная кожа;

боль или дискомфорт в груди;

страх смерти;

страх сойти с ума или совершить безрассудные действия.

После одного или нескольких приступов панической атаки, во время которой появились сильные телесные ощущения тревоги, у человека неизбежно появляется страх, что приступ повторится. И тогда он начинает предпринимать попытки совладения с ситуацией.

Большинство попыток являются неэффективными и даже, наоборот, закрепляющими устойчивое существование проболемы

Давайте рассмотрим их.

«Попытка контроля»

Первое, что мы начинаем делать, столкнувшись с паническими атаками, это пытаемся установить контроль над собственными физиологическими функциями. И каждый раз, когда мы прислушивается к своему сердцебиению из страха, что оно может стать нерегулярным, это ожидание неизбежно самореализуется, и ритм сердцебиений на самом деле нарушается. То же самое происходит и с другими непроизвольными физиологическими функциями. Если мы пытаемся взять их под свой рациональный контроль, они подавляются или нарушаются. В результате, попытка совладания с проблемой, наоборот, провоцирует возможность появления панической атаки.

«Подавление страха»

Кроме попыток контроля над физиологическими непроизвольными функциями, человек часто пытается подавлять страх повторения панической атаки, чем только усиливает этот страх. Он теперь боится не только самой панической атаки, но и сильного страха перед панической атакой. Подобный страх перед страхом подпитывает панические атаки и поддерживает их.

«Избегание»

Столкнувшись с панической атакой в определенном месте при определенных обстоятельствах, люди начинают избегать схожих мест и ситуаций из-за страха, что приступ может повториться. Но паническая атака проявляется и в других местах. Тогда человек снова «сужает» круг своего обитания. Таким образом, первоначальное избегание приводит к целому ряду избеганий, заставляя человека сужать круг мест, где он может находиться до минимума.

«Обращение за помощью к близким»

Человек, страдающий от панических атак, обращается за помощью к близким. Так как он испытывает страх перед ситуацией, человек просит помочь ему, сопровождать его. Многократное повторение такой помощи приводит к тому, что человек не может обойтись без этой поддержки, и нуждается в постоянном присутствии другого человека даже в ранее «безопасных» местах. Что подкрепляет страхи и делает панические атаки устойчивым явлением.

Как правило, на консультацию к психологу или психотерапевту человек попадает, предприняв эти попытки решения проблемы уже неоднократно. Поэтому, в работе с клиентом с паническими атаками очень важно выяснять, какие неудачные попытки решения проблемы предпринимались, прерывать замкнутый круг прислушивания к себе, блокировать попытки контроля над собственными органическими и психическими функциями.

Здоровья Вам физического, психического и психологического!опубликовано econet

Автор Полякова Наталья

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