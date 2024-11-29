Пока вы держитесь за обиды, жизнь проходит мимо

Обида разъедает нас изнутри. Мы сами делаем так, что обидчик поселяется в нашей голове. Он овладевает нашими мыслями, мы ведем с ним нескончаемый внутренний диалог. А не лучше ли оставить и этого человека, и ситуацию в прошлом? Освободившись от обиды, мы избавимся и от душевной боли.

Обида – горькое, разрушительное чувство, в котором можно застрять на дни, недели, месяцы и даже годы. Умение расстаться с обидой – ценный навык взрослого человека. Потому что тех, кто не умеет отпускать ситуацию – ждет печальный удел. Потерянное время, неприятные переживания, необдуманные поступки, болезни и более тяжелые последствия. И кое-что из этого – необратимо.

Умение расстаться с обидой – важный навык

Цепляясь за обиды, не умея отпускать прошлое – мы причиняем боль себе. Обидчика мы носим в своей голове.

В психике каждого из нас существуют множество субличностей. Это те люди, которые что-то значат для нас. У нас есть к ним чувства.

Наши субличности: это мама, папа, наш партнер и ребенок, наш начальник и друг. И конечно те, с кем нам трудно. Кто бесит и раздражает.

Тот, кто нас предал, обманул, оскорбил, тот, на кого мы обиделись. Этот человек живет у нас в голове. Мы о нём думаем, ведём с ним внутренние диалоги, обвиняем, взываем к совести, грозим ему расплатой…. Жизнь кипит.

Он сделал что-то, что мы не можем простить и понять. А главное - принять.

И попадаем в ловушку.

Тот человек, может, и думать о нас забыл. Или, по его мнению, всё в порядке. А мы продолжаем кипеть как чайник. Носим его в своем сердце, тратим энергию, силы. Живем не свою жизнь, тратим время впустую.

Кто-то считает, что если вычеркнуть этого человека из своей жизни - то станет легче.

Конечно, станет!

Если при этом вы действительно чувствуете равнодушие к человеку и к ситуации в прошлом.

А если подавляете себя, если прошлый опыт вызывает сильные эмоции – значит, конфликт внутри еще не решен.

Ровное, спокойное отношение – эталон того, что ситуацию и человека вы оставили в прошлом.

Время – невосполнимый ресурс нашей жизни. На что его тратить – решаете вы.опубликовано econet

Автор Елена Кулик

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