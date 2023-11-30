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Пока вы делаете то, что нужно, вы неуязвимы

Источник: facebook.com 30 ноября 2023 5868
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Пока вы делаете то, что нужно, силы вас не покинут. И будут восстанавливаться быстро, даже если вы страшно устали...

Пока вы делаете то, что нужно, вы неуязвимы

Пока вы делаете то, что нужно, вы будете получать мощную подпитку от невидимого источника. Даже если в пещере будете прятаться от вооруженных врагов, как царь Давид, сила вас не покинет. В крайнем случае, могут убить, это да. Но вряд ли. Потому что вы делаете то, что нужно. И сила вас не покинет.

Делайте то, что нужно...

Может отчаяние подступить, страх обуять, но сила не уменьшится. Запас энергии будет постоянно пополняться из источника. И вам будут явлены пути спасения, и защита сработает в нужный момент; слабости не будет. Безволия, апатии, упадка не будет. Эмоции, даже негативные, будут оставаться яркими, живыми. Это потому, что сила поступает к вам непрерывно. Значит, вы делаете то, что нужно. Правильно все делаете, даже если вам кажется, что вы не знаете, что делать дальше. И сколько ещё сражаться или в пещере сидеть…

Вы будете уставать. Но стоит немного отдохнуть - и сила вернётся. Вот признак того, что вы все делаете правильно. Вас не снимают с довольствия и снабжают боеприпасами. И дают указания, которые вы не осознаете, но следуете им бессознательно. И сила вас не покинет.

А если вы делаете все правильно, но силы уходят и энергии все меньше, значит, вы все неправильно делаете. Вы не повинуетесь приказам и не понимаете их. Вы совершаете разумные поступки, никто не преследует вас, вы со всеми в мире, закрома успешно пополняются, а сил все меньше. Вы все дальше уходите от источника. Вайфай потерян. И вам только кажется, что вы все делаете правильно. Это не так.

Пока вы делаете то, что нужно, вы неуязвимы

Утрата сил и потеря красок эмоций - это вы сбились с пути. Перестали получать довольствие; потому что зачем кормить того, кто не выполняет приказы. Кто отказался играть свою роль и служить Тому, в чьей власти источник?

С каждым днём силы будут покидать такого человека, а он будет искать причину в болезни, в возрасте, в стрессе, - он не понимает, что утрачена связь с источником и надо понять, что он делает не так. Или не делает.

А пока вы делаете то, что нужно, силы вас не покинут. И будут восстанавливаться быстро, даже если вы страшно устали. И хватит сил, чтобы в пещере возносить хвалу Тому, кто создал источник.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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анна кирьянова психология жизнь

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