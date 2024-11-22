Внутренние запреты, которые служат своеобразным тормозом, мешают нам добиваться успеха в жизни. Мы спрашиваем себя: "А достоин ли я? Имею ли я на это право?" Во многом это проблема заниженной самооценки и скрытых страхов. На самом деле решает, быть или не быть чему-то, - только сам человек.

Пока мы себе не разрешим что-то, мы будем просить, чтобы нам разрешили. Пока мы себе не разрешим жить, мы будем просить подтверждения у окружающих нашего права на жизнь, будем стремиться заслужить это право, чтобы доказать его себе. Достойна ли?! В значительной мере это вопрос самооценки.

За каждым запретом стоит что-то, чего мы боимся

Пока мы себе не разрешим иметь деньги, мы будем спотыкаться на каждом шагу, делая что-то, как будто для того, чтобы их заполучить, но на самом деле, разрушающее уже имеющееся.

Пока мы себе не разрешим быть героями для самих себя, мы будем превращать обычные повседневные истории жизни в тяжелую борьбу за существование, чтобы потом рассказывать окружающим, как я лихо справляюсь со всем тем кошмаром, что происходит в моей жизни: "Смотрите, как я умею бороться, я настоящая героиня".

Пока мы не разрешим себе быть счастливыми, мы будем доказывать себе, что быть счастливой нельзя, постоянно вляпываясь в неприятные истории.

Пока мы недовольны, мы испытываем нужду не только в материальном, но и в чувствах, состояниях и т.д. - всём нематериальном.

Пока мы чего-то себе не разрешаем, мы ходим с протянутой рукой, чтобы нам выдали "сертификат", подтверждающий право это иметь.

За каждым неразрешением стоит что-то, от чего мы убегаем, что-то, чего мы боимся.

Например, для кого-то быть всегда недовольным может быть единственным способом коммуникации, с помощью которого этот человек налаживает отношения с окружающими, а по-другому не умеет, не знает как или забыл.

Неразрешение быть героем для себя может скрывать жажду признания. Большие достижения в жизни отсутствуют, а их хочется, чтобы тобой восхитились прямо сейчас, нужно предоставить аргументы, почему тобой должны восхищаться, как ты справляешься с трудностями (момент, что другие справляются гораздо быстрее, гораздо менее затратными способами и вообще об этом даже не говорят, упускается из виду обеими сторонами: говорящим - из-за цели, слушающим - из-за негласной договоренности "победители достойны уважения / похвалы". Быть героем = иметь награду. И награда здесь - признание.

А под неразрешением быть счастливым может скрываться жажда получить любовь от окружающих и быть застрахованным от обид. Когда ты несчастлив, тебя жалеют, к тебе не могут относиться предвзято, плохо, как-то обидеть.

Неразрешение себе иметь право на жизнь всё время ставит перед человеком вопрос: "Достойна ли?" И это проявляется в каждой области жизни, и вместо того, чтобы жить полной жизнью, человеку приходится тратить силы на оправдание своего существования. Недостаточность этого разрешения толкает человека делать выборы по принципу "плохонькое, но есть".

Не разрешая себе что-либо, мы убегаем прежде всего от себя.

Другой человек никогда не сможет решить за нас наши проблемы, он может лишь создать условия для их решения, помочь нам разобраться в них.

Единственный человек, выдающий разрешение на всё: быть или не быть чему-то / кому-то в жизни - сам человек. И это наше право с рождения - определять свою жизнь, её направление, все её оттенки и нюансы. "Волшебная палочка" - инструмент творения, который мы ищем, - всегда в наших руках. опубликовано econet

Автор Инна Макаренко

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