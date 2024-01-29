Есть одна неприятная тема… Это двойственные чувства. Ну, классика жанра, клиент приходит с запросом «я чувствую нечто, не соответствующее тому, что следовало бы тут ощущать». В данном случае — отвращение к похвале от родителей.

Когда родитель говорит что-то вроде хорошее, но хочется это не слышать, а лучше еще и срыгнуть в тазик. То есть. Слыша похвалу от других людей, её можно даже воспринимать и присваивать. Расплываться в улыбке. «Да, я такой».

Отвращение к похвале родителей

Когда друг скажет, что проект получился шикарный — это приятно. Но стоит родителю похвалить тот же проект — он как бы обесценивается и хочется от него немного отречься. Сказать, что на самом деле его придумал наш менеджер, я тут не при чем. Защититься от похвалы, представляете!!!

Многие сейчас скажут, что это затянувшийся подростковый период, и что зрелый человек такой ерундой не страдает. Не соглашусь на 100%, поскольку я всё таки работаю со взрослыми, состоявшимися людьми, у которых детство уже отыграло везде, где только можно. А проблемы в отношениях с родителями — всегда довольно инфантильная штука.

Когда (парадоксально, ребята!) хочется, чтобы родитель думал о вас как-то похуже.

Когда кажется, что после похвалы родителя и дальше нужно держаться выбранного курса, и не понижать планку, но сама такая мысль вызывает рвотный позыв.

Хотя нет, мысль держать планку — здорово, но когда этот самый родитель говорит «вот так и продолжай», фу, сразу всё на полшестого.

Очень многие, кому такая тема не актуальна, говорят человеку с этой проблемой поддерживающие вещи, «да что ты начинаешь», «дай старушке потешиться», «им будет приятно».

Но и такая поддержка тоже вызывает отвращение.

Я только что провела небольшой опрос, и выяснила, что у людей с такой проблемой еще есть сопутствующее чувство. Чувство стыда. Стыдно, когда родственники заводят шарманку «как мы тобой гордимся».

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…Почему так выходит?

Есть такие предположения.

Двойное послание. Похвала + какая-то пассивно-агрессивная гадость. Примеры из жизни с разбором: «Я так тобой горжусь (хорошо), я и подумать не могла, что из вон того подростка (чуть мерзко) вырастет такая светская дама (похоже на сарказм, тошно)», «Надо же (смешанные чувства – похоже на иронию)! Как замечательно получилось (уже не верится), что-то в лесу сдохло (хочется взять и стукнуть, злость и отвращение)», «Ты моя умничка (хорошо)! Я всегда знала, что из тебя получится что-то путное (уже не хорошо, значит, было непутёвое?), я всегда в тебя верила (буэээ)»..

От таких похвал есть ощущение себя подопытным кроликом. Ощущение, что сидишь в лаборатории, а родитель — вольный наблюдатель, радуется, но скорее как за эксперимент, а не как за личность.

У меня есть замечательный клиент, который выдал цитату на эту тему. «Каждый раз, когда мама говорит, какой я замечательный, мне хочется спиться».

Я обсуждала с ним этот вопрос злости на похвалу. Ведь это именно злость. Желание причинить себе вред, чтобы другому было больно. Изощренная пассивная агрессия. Если пассивная агрессия в реакции — значит она же есть и в самом посыле от мамы.

Разбираемся.

Второе предположение.

Ожидания. Очень странная форма ответственности, что возлагается на ребенка. Немного самопожертвования. Чтобы было яснее - это когда родитель дает послание «я от чего то отказался, чтобы это было у тебя. Пожалуйста, береги это, и вознагради меня за мои жертвы».

Как бы, выбор без выбора. За тебя всё решили, в пользу тебя что-то отдали, теперь танцуй. Танцуй, иначе ты неблагодарная скотина. «Танцуешь? Молодец, должно же за мои жертвы мне воздаться.»

Послания вроде «я этого не смог, а ты сможешь», «увы, моё поколение было лишено таких возможностей, но жил бы я в твое время, я бы точно не упустил шансы, которые упускаешь ты», «будь у меня твоя молодость, я бы точно добился успеха». Это обязывает, чёрт побери! Не пользуясь возможностями — расстраиваешь маму. А она пожертвовала всем…

Такое изощренное заявление об ожиданиях, под соусом «ты не ценишь того, что имеешь».

Почему-то, даже головой понимая, что это личные трудности родителя, что он где-то упустил и недобрал, всё равно люди обычно включаются на это, и хочется сделать назло.

«Мама хочет от меня успехов в музыке? Забросить музыкалку! Чтобы не расслаблялась.» – так работает психика в этой истории.

Не потому что человек плохой и зловредный, а потому что достигая вершин, возникает неминуемое ощущение, что делается это не для себя, а в честь родителя, что похоронил своё «я» под ожиданиями от детей.

Пропадает своя радость, свои цели. Мама растит в себе гордость, что это ЕЁ сын. «Вот если бы я тебя тогда не отдала в художнику, ты бы так не рисовал». Взяла, и присвоила себе достижения. Какой тогда в них смысл?..

Есть в психологии понятие «нарцистическое расширение». Это когда человек считает себя как бы «продюсером» кого-то. Нередко так и у супругов, но чаще у родителей по отношению к детям. Всегда детские неудачи воспринимаются как собственный провал. Детей хочется отправлять по своему пути, или по своему намеченному, но не реализованному пути. Ребёнка обесценивают, если его интересы идут в разрез с родителями.

Я хорошо знаю, как быть нарцистическим расширением. Это всегда балансировать на грани между «мамина боль» и «мамина гордость». Всегда между «гениальный ребенок» и «невежество». Когда то перехваливают (но хвалят, разумеется, свой вклад, а не ребенка), то опускают на землю (когда видят досадную реальность).

Нарцистическое расширение — это когда хочется получать признание за своих детей. «Горжусь своими детьми» — как стиль жизни. Умеренно, конечно, все гордятся. А вот так прям чтоб аж распирало — нездоровая фигня. Очень нездоровая. Я всегда настораживаюсь, когда человек расхваливает детей. Всегда возникает вопрос, а видит ли он вообще этих детей…?

Нарцистическое расширение — это когда в похвалу ребенка всегда вписывается собственное участие. «Не будь у тебя такой матери, как я, фиг бы ты такая выросла!», «Это мои гены», «Это моё воспитание», «Это у тебя в наш род, по нашей линии!». Я это пишу, а меня уже тошнит. В норме, вообще, по умолчанию понятно, что есть компонент генов, наследственности, вклада в детстве. Родитель, что не ждёт признания за ребенка, как за свой «продукт», обычно не считает необходимым везде вставлять, какой он молодец.

А, еще одна причина тошноты от похвалы — это конкуренция. Это когда родитель не может просто порадоваться, он всегда включается чем-то своим, и хочет заткнуть за пояс. «Чтобы знал своё место».

Не «молодец, я рад», а «молодец, но вот я в такой ситуации…»

Не знаю, в какой форме давать признание конкурирующему родителю. Обычно они не видят это признание. Конкурирующему родителю кажется, что его не ценят. Наверное, перед ним нужно падать ниц, чтобы он чувствовал себя хорошо.

Наверное, не детям следует заполнять пробелы в его голоде к похвале. Но терпеть постоянный союз похвалы с обесцениванием — придется.

Так сыновьям отцы рассказывают, мол, ты сопляк еще. «Вот поживи с моё.»

Да, это конкуренция.

И эти все «мы по-доброму», когда хвалебная фраза заканчивается словом «но», а потом после него противопоставляется что-то всему вышесказанному.

«Ты сделал хорошо, но ты еще мало в этом разбираешься». Чтобы подчеркнуть, что сам родитель разбирается лучше. Даже если он вообще не шарит.

Стремление после похвалы чему-то научить. Просто так, без запроса. Потому что ребенок же сам не справится. Дать советы на дорогу.

Это не про радость за, это про то, чтобы резюмировать, что до успеха — как до неба раком. Чтобы ребенок булки не расслаблял. И, конечно, из лучших побуждений.

Возможно, эта статья снимет у кого-то вопросы, почему неохота вообще ничего говорить и показывать. Я не знаю, правильно это или нет. Я не знаю, что с этим делать. Это просто грустная реальность, которая есть у какой-то части окружающих людей.

Всего лишь одна из разновидностей коммуникации между поколениями. Чувство отвращения к похвале вряд ли беспочвенно.

Просто в таких ситуациях очень сложно поднимать эту тему. В ответ будет агрессия. Люди не осознают, что их гордость — с примесями токсичных остатков. Люди не осознают, что это вообще проблема. Так будет и у части следующего поколения, и через одно, и через два. Если это существует, значит, это естественно.

…Хоть и грустно.опубликовано econet

Автор Василиса Левченко

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