«Подушка безопасности»: психологическая техника, которая вернет радость жизни

Не дайте тревоге шанса украсть Вашу радость жизни.

Если очень страшно просто жить и тревога становится невидимым спутником всех ситуаций, печальных и радостных, обычных и особенных, случайных и запланированных, надо учиться с собой договариваться.

Надо учиться с собой договариваться

В этот договор следует включить и право на другие эмоции: восторг и восхищение, интерес и спокойствие, ну и прочие приятные состояния, из которых состоит жизнь.

Так вот, чтобы уберечь себя от бесконечной потери энергии в пустой тревоге, надо придумать себе символическую подушку безопасности.

Возьмите лист бумаги и на вершину посадите себя без тревог.

И вот что интересно:

1. Сколько подушек безопасности Вы нарисовали?

2. Что каждая из них для Вас означает?

3. Как Вы себя стали чувствовать, когда осознали, что с тревогой можно справиться?

4. Как изменилось Ваше состояние?

И вот знаете, что интересно: каждый раз, когда приступ тревоги снова возвращается, можно снова рисовать свои подушки безопасности в любой удобной для Вас форме и образе.

Пробуйте и побеждайте тревогу, и мир станет намного радужнее и приветливее. Не дайте тревоге шанса украсть Вашу радость жизни.опубликовано econet

Автор Виктория Назаревич

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet