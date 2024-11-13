Подросток: «умный» ребенок «глупых» родителей

Трудно с ними, очень трудно. А потом - ничего, все проходит. Но этот тяжелый период часто бывает. Главное - отношения не испортить. И не попрекать ничем.

Подросток иногда ужасен. С ним невозможно договориться и невыносимо находиться рядом. Обнять себя он редко дает. И постоянно отстаивает свои интересы, на которые никто особо не покушается. Он внезапно вырос и не знает, куда девать руки и ноги, которые стали такими огромными. И ему говорят: ты такой большой дядя! Или тетя! А ему спать хочется и лежать - не потому что он лентяй, а потому что масса энергии на этот рост и затрачивается. И гормоны кипят.

Любите и защищайте своих подростков

И две главные мысли в голове: первая - что его никто не понимает. Он одинок! И вторая - что с ним ничего не может случиться. Вот совершенно он бессмертен. Смерть - это для других. А он, даже если прыгнет из окна, полежит немножко, послушает, как все плачут, встанет и пойдет себе по своим делам. И очень глупо, что вы кричите что-то про шапку, которую нужно надеть. И без шапки ничего не будет! А, если что, он вообще из дома может уйти и прекрасно жить. У друзей или сам по себе. А потом займется бизнесом, разбогатеет - ведь все, кто занимаются бизнесом, очень богатые, - и покажет всем, где раки зимуют. И нет никого ранимее подростка. И надо с ним обращаться осторожно и мягко, как с гранатой боевой.

Трудно с ними, очень трудно. А потом - ничего, все проходит. Но этот тяжелый период часто бывает. Главное - отношения не испортить. И не попрекать ничем. И настойчиво умолять не выключать телефон. И мягко склонять к труду и полезным занятиям, хотя это так трудно. И еще подросток может вам кучу несправедливостей и обвинений наговорить. Марк Твен правильно описал подростковый возраст: это удивление, что у таких глупых родителей мог родиться такой умный ребенок.

Но вы все равно простите своего подростка за все, за все обидности и непослушание. Потому что он потом плачет, когда никто не видит. Горько плачет, как в раннем детстве. И слезы катятся - я это точно знаю. И всю жизнь он будет помнить свои выходки и злые слова - если вы ему не поможете все позабыть. Прощать надо своих нелепых подростков. Жалеть. Гладить, даже если они ершатся, как дикообраз.

Все это пройдет, а любовь останется, вот увидите. И берегите своих. Пока они подростки - они в опасности. Будьте терпеливее - по возможности. И защищайте, как можете, от чужих. А потом вместе перейдете этот шаткий мостик между детством и юностью - и все будет нормально. Точно будет. Если беречь и любить. опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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