Три базовые вещи аутентичного воспитания помогут вам и вашему ребёнку развивать его индивидуальность. Аутентичное или подлинное воспитание детей начинается с веры в то, что каждый человек уникален.

Многие из нас, размышляя о своем детстве, вспоминают времена, когда их желания, мечты или устремления были проигнорированы, высмеяны или просто отвергнуты теми, чья роль собственно и заключалась в том, чтобы взращивать и заботиться о них. " - Папа, когда я вырасту, хочу быть писательницей! - Ну, ты знаешь дочка, писатель из тебя не получиться!" Цель, такого заявления от родителя, конечно же, не нанести травму ребенку или разрушить его мечты.

Аутентичное воспитание: Три базовые вещи

Более вероятно, что родители и другие взрослые говорят и делают подобные вещи из желания быть полезным. Может быть, они даже действительно думают, что помогают. Они желают лучшего своему ребенку, но они желают «лучшего», с их точки зрения. Таким образом, они пытаются управлять жизнью своих детей в направлении, которое, по их мнению, является верным.

Аутентичное или подлинное воспитание детей начинается с веры в то, что каждый человек уникален.

Аутентичный родитель воспитывает своих детей так, чтобы они развивали свой потенциал. Подобно тому как желудь, имеет потенциал для того, чтобы стать дубом, имея достаточное количество солнечного света и питательных веществ.

Чтобы добиться этого, мы должны внимательно прислушиваться к детям, пытаться понимать их точку зрения, быть в курсе их желаний и стремлений. Не контролировать и ограничивать, а всячески способствовать расширению возможностей и получению больших свобод ребенком в интересующем его направлении. То есть, вместо того, чтобы формировать наших детей в желаемую форму, мы должны попытаться заметить и развивать ту, что уже есть.

Есть три вещи, которые являются базовыми для аутентичного воспитания:

1. Интерес

Многие родители не видят разницы между выявлением интересов ребенка и навязыванием своих. Поиск интересов ребенка, это проявление внимания к его миру, а не рассказ о том, что интересно или интересовало когда-то вас. Речь здесь идет о беспристрастном погружении в мир ребенка, без желания что-либо изменить или подправить.

Аутентичные родители чаще спрашивают у своих детей о том, что они думают и чувствуют. Задача, которую они преследуют, это действительно услышать и поддержать ребенка в его интересах. Диалог с ребенком как с равным в этом случае становиться не просто «желательным» а скорее является насущной необходимостью.

2. Индивидуальность

Аутентичные родители не пытаются заставить своих детей, соответствовать их ожиданиям. Они любопытны и рады встретиться с оригинальным человеком. Они уверяют своих детей, что любят их такими, какие они есть. Они дают своим детям свободу быть самими собой.

3. Свой путь в жизни

Это не означает, пассивно смотреть на все что делают ваши дети. Это активная вовлеченность в жизнь ребенка: предложения, советы, эмоциональная открытость, доступность. Аутентичные родители понимают, что мир детей это не их мир. Они пытаются узнать мир своих детей, но они не пытаются сделать его сами. Они понимают, что мир их детей может значительно отличаться от их собственного мира детства и что их дети должны развивать навыки для жизни в мире будущего, а не вчерашнего дня.опубликовано econet

Автор Слава Соловьев

Фото ©Ewa Cwikla

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