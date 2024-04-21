Почувствуйте силу своего рода (упражнение)

Упражнение-визуализация "Почувствуй силу своего рода" помогает прочувствовать, что вы не одни: за вами сила всего вашего рода, дающего энергию. Это ресурс, который всегда с вами.

Для чего. Для того, чтобы ощутить незримое присутствие в вашей душе опоры, которая всегда-всегда с вами, неизменна и постоянна. Эта опора - ваш род, ваши предки, которые (какими бы они ни были) сделали главное: прожили свои жизни так, что в результате на этот свет появились вы. Для того, чтобы взять энергию, которая струится по вашему роду. Чтобы прочувствовать ваш внутренний ресурс и воспользоваться им, если в этом сейчас есть необходимость.

Ваша опора - это ваш род

Для кого. Для мужчин, и женщин, для взрослых и для детей.

Мы хоть и не Лев Толстой, но родословными обладаем весьма солидными.

Как. Встаньте так, чтобы за вами и перед вами было много свободного места. Представьте, что сзади вас в своем естественном порядке стоят все-все ваши предки. Мама с папой за спиной, за ними бабушки и дедушки, за ними прадедушки и прабабушки и так далее. Много-много людей. Это ваш род. Это люди, каждый из которых сделал вклад в вашу жизнь, в ваше рождение. Если бы каждый из них хоть чуточку отклонился от той судьбы, которую он прожил, вы бы уже не появились на свет.

Они передали вам самое главное - жизнь. В которой уж вы-то теперь можете устроить все так, как захотите. Почувствуйте благодарность ко всем этим людям. Они позволили вам увидеть этот свет. Склонитесь перед ними в поклоне, выражающем вашу благодарность и признательность.

Спереди ваши потомки. Если у вас уже есть дети и внуки, представьте их: сразу перед вами дети, за ними внуки, дальше правнуки. Если детьми вы еще не обзавелись, то просто оставьте для них место в вашем роду.

Энергия в роду течет от старших к младшим. Родители дают, дети берут и, в свою очередь, отдают своим детям. Представьте, как энергия, сила рода течет от ваших предков к вам. Вы наполняетесь ею, можете брать ее, как ваш ресурс, использовать ее.

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Если захочется, можно представить, как выглядит эта энергия, какого она цвета, запаха, звука, есть ли у нее вкус. Вобрать ее внутрь, окружить ею себя, передать дальше.

Постойте в ряду своих поколений столько, сколько вам будет нужно. А затем, с благодарностью приняв то, что вам необходимо, отправляйтесь по своим делам с новыми силами.

Обратите внимание, если в рядах поколений что-то не так: если родителей или кого-то одного из них, например, вам хочется поставить не за своей спиной, а спереди. Или детей поставить рядом с собой, а не впереди. Если кто-то слишком близко или слишком далеко. Это признаки того, что в вашей душе места перепутаны, а это обычно несет за собой и проблемы.

P. S. Конечно, никакой особой сверхъестественной энергии тут нет. Но это способ почувствовать в своей душе ваших предков, почувствовать, что вы не одни, за вами вон какая силища.опубликовано econet

Автор Инна Макарова

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