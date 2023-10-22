Почему звонят и пишут в самое неподходящее время

Надо обеспечить себе покой и безопасность, когда внимание направлено на другое, важное. В это время мы особенно уязвимы и имеем большую питательную ценность для вампира. Как устрица, которая раскрыла створки - можно ее высосать с шумом и лимончиком закусить. Поэтому в ответственное время обеспечьте свою безопасность и покой.

Вы делаете сложную и тонкую работу. Или пишете важный текст, главное - не потерять мысль! Вы в потоке, слово за словом - это будет шедевр! Или вы несёте осторожно поднос с тонкими хрустальными рюмочками; шажок, ещё шажок, вы весь - внимание и осторожность!

Почему люди лезут под руку?

Или к важному мероприятию вы готовитесь. К экзамену или к собеседованию, от них зависит ваша судьба.

И в самый важный момент звонит или пишет этот человек. Окликает вас. И требует внимания, времени, энергии.

Конечно, возможно, он не знал, чем вы заняты. Понятия не имел. Но есть два нехороших признака:

он знал. Вы ему рассказали, что будете заняты и чем будете заняты. Намекали или прямо просили вас не беспокоить. А он все равно позвонил или написал. Или пришёл.

Вот неотложное дело у него возникло, надо спросить, не знаете ли вы, как грифель в карандаш вставляют. Или почему телефон заглючил. Или какая погода будет завтра. Важный, неотложный вопрос возник.

или он действительно не знал. Но когда такая ситуация повторяется каждый раз, когда вы заняты чем-то очень важным или находитесь в состоянии полного истощения, это второй плохой признак.

Этот человек словно следит за вами и ждёт удобного момента, чтобы вы поднос с хрусталем уронили. Чтобы все разбилось вдребезги - все ваши усилия и старания.

Одна женщина вылила на себя таз горячего варенья. Она как раз его подняла, чтобы варенье перелить, и тут раздался звонок знакомой. Совпадение.

Если бы до этого она не ломала руку, упав с табуретки - она лампочку меняла, а эта же знакомая внезапно позвонила. И если бы не потеряла однажды телефон; женщина шла по тёмной скользкой улице, телефон зазвонил внезапно.

Женщина поскользнулась и уронила телефон в сугроб, он выпал из рук, пока она пыталась ответить.

Или один мужчина провалил собеседование; за пять минут до начала позвонил друг и вылил ушат жалоб на жизнь. Настрой пропал, настроение стало мерзким, в должности отказали. Совпадение.

Но этот же приятель звонил перед аварией, в которой мужчина разбил машину напрочь. Звонок прозвучал в самом опасном месте трассы. И этот же приятель позвонил, когда мужчину обворовали.

Он отвлёкся на звонок, а воры выхватили у него портфель с большими деньгами. Такое вот совпадение было. И ещё были такие совпадения…

Каким-то образом такие люди чувствуют, что звонить не надо! Или знают об этом точно. И именно поэтому звонят; словно толкают в спину неожиданно на скользкой дороге.

Выхватывают портфель с деньгами и уходят. Как воры. Только они воруют энергию таким образом.

А вы остаётесь обескураженный и обворованный. Иногда - с телесными повреждениями и убытками…

Надо обеспечить себе покой и безопасность, когда внимание направлено на другое, важное. В это время мы особенно уязвимы и имеем большую питательную ценность для вампира. Как устрица, которая раскрыла створки - можно ее высосать с шумом и лимончиком закусить.

Это вампиры и делают. Поэтому в ответственное время обеспечьте свою безопасность и покой. Потом ответите. Если, конечно, нужно ответить.

Но, может, не нужно?..опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet