Почему звонят и пишут в самое неподходящее время

Надо обеспечить себе покой и безопасность, когда внимание направлено на другое, важное. В это время мы особенно уязвимы и имеем большую питательную ценность для вампира. Как устрица, которая раскрыла створки - можно ее высосать с шумом и лимончиком закусить. Поэтому в ответственное время обеспечьте свою безопасность и покой.
Вы делаете сложную и тонкую работу. Или пишете важный текст, главное - не потерять мысль! Вы в потоке, слово за словом - это будет шедевр! Или вы несёте осторожно поднос с тонкими хрустальными рюмочками; шажок, ещё шажок, вы весь - внимание и осторожность!
Или к важному мероприятию вы готовитесь. К экзамену или к собеседованию, от них зависит ваша судьба.
И в самый важный момент звонит или пишет этот человек. Окликает вас. И требует внимания, времени, энергии.
Конечно, возможно, он не знал, чем вы заняты. Понятия не имел. Но есть два нехороших признака:
Вот неотложное дело у него возникло, надо спросить, не знаете ли вы, как грифель в карандаш вставляют. Или почему телефон заглючил. Или какая погода будет завтра. Важный, неотложный вопрос возник.
Этот человек словно следит за вами и ждёт удобного момента, чтобы вы поднос с хрусталем уронили. Чтобы все разбилось вдребезги - все ваши усилия и старания.
Одна женщина вылила на себя таз горячего варенья. Она как раз его подняла, чтобы варенье перелить, и тут раздался звонок знакомой. Совпадение.
Если бы до этого она не ломала руку, упав с табуретки - она лампочку меняла, а эта же знакомая внезапно позвонила. И если бы не потеряла однажды телефон; женщина шла по тёмной скользкой улице, телефон зазвонил внезапно.
Женщина поскользнулась и уронила телефон в сугроб, он выпал из рук, пока она пыталась ответить.
Или один мужчина провалил собеседование; за пять минут до начала позвонил друг и вылил ушат жалоб на жизнь. Настрой пропал, настроение стало мерзким, в должности отказали. Совпадение.
Но этот же приятель звонил перед аварией, в которой мужчина разбил машину напрочь. Звонок прозвучал в самом опасном месте трассы. И этот же приятель позвонил, когда мужчину обворовали.
Он отвлёкся на звонок, а воры выхватили у него портфель с большими деньгами. Такое вот совпадение было. И ещё были такие совпадения…
Каким-то образом такие люди чувствуют, что звонить не надо! Или знают об этом точно. И именно поэтому звонят; словно толкают в спину неожиданно на скользкой дороге.
Выхватывают портфель с деньгами и уходят. Как воры. Только они воруют энергию таким образом.
А вы остаётесь обескураженный и обворованный. Иногда - с телесными повреждениями и убытками…
Надо обеспечить себе покой и безопасность, когда внимание направлено на другое, важное. В это время мы особенно уязвимы и имеем большую питательную ценность для вампира. Как устрица, которая раскрыла створки - можно ее высосать с шумом и лимончиком закусить.
Это вампиры и делают. Поэтому в ответственное время обеспечьте свою безопасность и покой. Потом ответите. Если, конечно, нужно ответить.
Но, может, не нужно?..опубликовано econet
Автор Кирьянова Анна
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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