Почему жизнь некоторых ничему не учит

Нет правильного или неправильного поведения. Просто иногда контекст таков, что навыки имеющиеся у людей не позволяют им в этом контексте счастливо существовать. Их прошлый опыт и то, как они концептуализируют свое “Я”, увеличивают вероятность жертвенного поведения. И без смены контекста изменить поведения человека, перманентно находящегося в беде невозможно.

Наверняка у каждого из нас есть знакомые, которые все время находятся в довольно сложной ситуации, постоянно делятся своими переживаниями с окружающими, но никак не могут совершить очевидный шаг в направлении избавления от дискомфорта. Проще говоря, перманентно находятся в заднице и ноют, как у них все плохо, но ничего с этим не делают. Более того, часто такие субъекты все глубже закапывают себя пучины безысходности, усугубляя свои трудности.

Почему люди не могут выйти из неприятностей?

Например, влюбилась девушка в молодого человека, а он весь такой озорной, красивый, лихой и азартный. Воплощение мужественности. И вот любовь, отношения, из которых довольно очевидно всплывают некоторые недостатки молодого человека, причем совершенно чудовищные, например, склонность к насилию и совершенная безответственность. Но, плоды любви быстро всходят, и вот уже свадьба, на которой невеста стоит с явными признаками 7 месяца беременности. Всякое бывает.

И вот уже проходят годы, проблемы в отношениях все сильнее, ненависть к молодому человеку у девушки все растет. Все ее подружки в курсе, какой он козел, все родственники наперебой предлагают ей руку помощи (подруги тоже), а она все отвергает и продолжает жить с ним. Беременна второй раз, по просьбе своего возлюбленного. А возлюбленный, конечно, обналичивает материнский капитал и использует его для своего “бизнеса”, вылетает в трубу, и все становится еще хуже.

Обыватель скажет, что мол, дура эта девочка, сама себе яму роет. Психолог же поведает нам о дефиците любви в детстве и о созависимости, а про себя тоже подумает “дура”.

Но давайте оставим в стороне оценочные суждения и хитрые термины и посмотрим, на что направлено поведение этой несчастной? Во-первых, она явно умеет пользоваться копингами и поддержкой окружающих, во-вторых, она не склонна думать наперед. Текущий дискомфорт полностью подчинил себе ее поведение. Кратковременные последствия поступков оказываются гораздо сильнее долговременных результатов.

Если мы спросим девушку, что она чувствует в отношении молодого человека, то она ответит нам, что, хоть он и сволочь и она его ненавидит, одновременно с этим она его любит. И это логично, потому что его достоинства - прямое продолжение его недостатков, а нерегулярное подкрепление - самое сильное. Одновременно с этим она избегает более сильной, но кратковременной боли разрыва с ним ценой маленькой боли, растянутой во времени. И, ее навыки по сбору социальной поддержки и умение стоически выносить страдания, в данном контексте оказывают ей медвежью услугу.

Таким образом, нет правильного или неправильного поведения, а сами люди не дураки. Просто иногда контекст таков, что имеющиеся у них навыки не позволяют им в этом контексте счастливо существовать. Их прошлый опыт и то, как они концептуализируют свое “Я” (нелеквид, разведенка с прицепом, никому не нужна) и т.д., увеличивают вероятность такого вот жертвенного поведения. И, без смены контекста изменить поведения человека, перманентно находящегося в беде невозможно.опубликовано econet

Автор Кирилл Стуклов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet