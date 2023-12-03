Почему женщине не стоит излишне беспокоиться о своих близких

Женщины, вы предаете своих близких, когда у вас есть что сказать, а вы подстраиваетесь, подавляет себя, не высказываетесь. Женщине вообще не нужно объяснять почему, ей важно говорить, что она чувствует!
Когда женщина беспокоится и переживает за своих детей, она не выполняет свою программу и переносит энергетику невыполненных программ на детей. И тогда дети их отрабатывают в виде болезней, проблем и неприятностей.
С ними может что-то случиться только тогда:
Когда вы:
тогда всю приходящую энергию вы переводите в счастье и удовольствие. И тогда вы никогда не переживаете за своих детей, потому что с ними ничего не случится.
Женщины, вы предаете своих близких (особенно мужчин), когда у вас есть что сказать, а вы подстраиваетесь, подавляет себя, не высказываетесь (не озвучиваете свои ощущения). Женщине вообще не нужно объяснять ПОЧЕМУ, ей важно говорить, ЧТО она чувствует!
Если она говорит: “Мне не нравится вот этот бизнес партнер/проект”, мужчине глупо задавать вопрос: “Почему не нравится?”. Потому как она должна выдавать чувства, а мужчина должен логически понять, что если там нет созидательно-позитивной энергии, значит, там что-то не так.
Если женщина желает большего, идет в созидательно-позитивное развитие и делает это сама, то ей мужчина помогает с удовольствием.
Женщина будет ненавидеть хорошую работу мужчины, все его новые проекты, которые могут принести деньги, если она:
Потому что на развитие мужчины пойдет ее энергия, и женщина будет разрушаться, так как сама развиваться не собиралась. А для нее важно идти в новизну и испытывать чувства от взаимодействия с новым.опубликовано econet
Автор Александр Палиенко
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий