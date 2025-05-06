Подпишись
  4. Почему же мужчины не делают как надо женщине?

Почему же мужчины не делают как надо женщине?

Всего одна простая вещь, которую необходимо усвоить всем женщинам!

Почему же мужчины не делают как надо женщине?

Всех женщин, неудачливых в личных отношениях, объединяет одна проблема: они думают, что мужчина не делает того, что хочет женщина потому, что:

а) она не достаточно мощно им манипулирует;

б) им манипулирует другая женщина (мама/бывшая/дочь/другая);

в) у него есть какие-то причины, которые нужно решить, тогда он будет делать то, что она хочет. 

Каждый делает, что хочет

Дамы, причина одна: мужчина не делает того, что вы хотите, потому что он делает то, что хочет он. И если его желания идут вразрез с вашими - вам просто не по пути. Не надо переделывать другого, просто признайтесь себе, что он - не тот, кем вы хотите, чтобы он был. 

Если мужчина вдруг начнет выполнять то, что вы от него хотите, вы получите тряпку, которую после этого будете маньячить на тему, что ж он такая тряпка. Потому что проблема не в нем, а в том, что вы сами для себя не делаете того, что вам нужно. Своими руками. 

Почему же мужчины не делают как надо женщине?

Вы воспитаны в культуре, где принято друг друга мучить ожиданиями выполнения каких-то своих сценариев, друг от друга что-то требовать и пытаться сделать себя счастливыми чужими руками. А это то, что гарантированно разрушает даже самые прекрасные по началу отношения. опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

    Представление, которое мы давно составили о человеке, закрывает нам глаза и затыкает уши. Марсель Пруст
