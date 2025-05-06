Почему же мужчины не делают как надо женщине?

Всего одна простая вещь, которую необходимо усвоить всем женщинам!

Всех женщин, неудачливых в личных отношениях, объединяет одна проблема: они думают, что мужчина не делает того, что хочет женщина потому, что:

а) она не достаточно мощно им манипулирует;

б) им манипулирует другая женщина (мама/бывшая/дочь/другая);

в) у него есть какие-то причины, которые нужно решить, тогда он будет делать то, что она хочет.

Каждый делает, что хочет

Дамы, причина одна: мужчина не делает того, что вы хотите, потому что он делает то, что хочет он. И если его желания идут вразрез с вашими - вам просто не по пути. Не надо переделывать другого, просто признайтесь себе, что он - не тот, кем вы хотите, чтобы он был.

Если мужчина вдруг начнет выполнять то, что вы от него хотите, вы получите тряпку, которую после этого будете маньячить на тему, что ж он такая тряпка. Потому что проблема не в нем, а в том, что вы сами для себя не делаете того, что вам нужно. Своими руками.

Вы воспитаны в культуре, где принято друг друга мучить ожиданиями выполнения каких-то своих сценариев, друг от друга что-то требовать и пытаться сделать себя счастливыми чужими руками. А это то, что гарантированно разрушает даже самые прекрасные по началу отношения. опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

