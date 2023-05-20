Почему ЖАДНОСТЬ – это диагноз

Можно ли исправить жадного или скупого человека? Не обольщайтесть! Это неизлечимая болезнь.

Если вы заметили в человеке скупость - приготовьтесь к тому, что вам тяжело с ним придётся. Очень тяжело. Алчность - когда ненасытен человек, когда ему все мало, надо все больше и больше. А скупость - когда ему жаль потратить лишнюю копейку на себя и на самых близких людей. Я специально не пишу «дорогих»; для скупого человека близкие не так дороги, как деньги.

Пожалейте скупого и жадного. Это их болезнь

На самом деле, жадный и скупой человек испытывает страх и тревогу. Но не понимает этого до конца. Любая трата усиливает страх, усугубляет тревогу; активизируются именно те участки мозга, которые отвечают за эти чувства. Попробуйте жить в вечном страхе - это ужасная жизнь. А деньги - это вроде успокоительного, это лекарство от тревоги. И скупой человек копит деньги, экономит их; это его анальгетик и защита от страха. Когда скупой обделяет близких, жалеет им дать денег или то, что на деньги куплено, он борется со страхом. Испытывает невыносимую тревогу. Ему действительно плохо!

Скупой болен скупостью. Это болезнь. Великий Микеланджело зарабатывал огромные деньги и прятал их в сундук. Прятал, во всем себе отказывая. У него в доме почти не было мебели, только этот сундук. Гроб для денег. При этом Микеланджело постоянно жаловался на невыносимую бедность. Он не врал. Он жил как бедняк. Он же не тратил деньги из сундука и прозябал в бедности. Он был болен жадностью.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И великий Шекспир был таким скупым, что возникли сомнения - а он ли написал свои прекрасные произведения? Это когда прочитали его мелочное завещание, в котором он распределял даже жалкую утварь. Она казалась ему важной! При жизни он давал деньги в долг под проценты и желал собирать налоги с граждан, получал на это официальное разрешение.

Так что жадностью страдали даже великие и умные люди. В точности как с болезнью дело обстоит: никто не застрахован от болезни.

Поэтому бесполезно скупого человека переделывать. Он не может вести себя иначе. Вы купили туалетную бумагу чуть дороже обычного - он закатит скандал. Пересчитает яблоки в холодильнике или сливы, как в рассказе Толстого. Он потребует отчета о каждой потраченной копейке и будет постоянно жаловаться на дороговизну. Поход в кафе или покупка необходимых вещей превратятся в пытку. Это больной человек. Ему физически больно тратить деньги.

Если заметили симптомы скупости у человека - не надо его обвинять. Это бесполезно. Как больного эпилепсией обвинять в припадках. Но серьезно подумайте о том, как вы будете общаться. Болезнь жадности прогрессирует, характер портится, - это неизлечимая болезнь. Мозг не переделать.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Каждый раз, когда скупой тратит деньги, ему страшно и больно. А когда получает деньги - ему хорошо! Но тратить их он не может и не хочет. И складывает их в сундук, жалуясь на бедность. Или в подобие сундука - скажем, он строит дом. Или якобы копит на что-то…

Обижаться на такого человека нет смысла. И перевоспитать его не удастся. Даже огромные деньги не вылечат его от этой болезни. И в один прекрасный день он пожалеет денег вам на лекарство. Или на спасение. Отдать деньги для него - как палец себе откусить. Вот попробуйте. Больно? Вот и скупым больно.

Но всего больнее тем, кто от скупого зависит. Это больнее всего…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet