Почему задевают наше больное место и напоминают о плохом

У многих людей есть больное место. Они ударились или их сильно ударили. Ранили почти смертельно. И осталась рана, которая не зарубцевалась, она болит и болит. Но проходит какое-то время, и постепенно больное место начинает заживать. Затягиваться тонкой кожицей, очень чувствительной.

Или вот у писателя Тургенева было "больное место", - кости черепа с младенчества остались тонкими и мягкими. Как родничок у новорожденного. И некоторые друзья писателя любили пошутить - ткнуть пальцем в это слабое место. От чего крупный рослый Тургенев, которого за рост и статьи мама звала "Александрийским столпом", мог упасть в обморок. Это очень комично, не так ли? Друзья, наверное, смеялись. Попали прямо в точку, прямо в слабое место! Тургенев и сам смеялся, - что же ему оставалось? Это же друзья шутили, близкие люди.

Больное место у всех есть

Так в жизни часто бывает - столько усилий приложено, чтобы забыть плохое. Не вспоминать то, что случилось. Кое-как залечить рану. И уже живет раненый потихоньку, уже дышать и улыбаться немножко начал. И выходит человек посмотреть на солнышко, собирается с силами… Он снова хочет жить, снова учится жить, а это непросто после удара.

Непременно о плохом напомнят иные люди. Ткнут пальцем в едва зарубцевавшуюся рану. Кто по глупости. А кто - из любопытства. Из такого же любопытства, из которого ходили на казни смотреть - интересно же. Это садистское любопытство, разновидность вампиризма такая. Совершенно безопасная для садиста: ведь всегда можно растерянно заморгать глазами и сказать: "я не хотел тебя задеть! Чего же ты так реагируешь. Я не знал, что тебе больно про это говорить!", - эти слова у них всегда наготове. Как и обида на вас. Зачем же вы на людей бросаетесь или слабонервно плакать начинаете? Экий вы неженка неуравновешенный!

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Эти люди спросят именно о том, что причиняет вам боль до сих пор. Они знают, о чем спрашивать и напоминать. Спросят, как вы переживаете развод. И как относитесь к тому, что у мужа - новая семья. Как ему там живется? Не знаете? Так вам все расскажут в деталях, чтобы побольнее было. Какой вид у бывшего счастливый, как он отдыхать с новой девушкой ездил, какие покупки совершил.

Спросят, тяжело ли вам без мамы. И страдала ли она перед смертью. От чего именно она умерла? А потом приведут массу примеров и расскажут душераздирающие истории про чужие трагедии или про то, что по телевизору показывали. Поинтересуются, знаете ли вы, что про вас говорят бывшие коллеги. Не знаете? Так вам все перескажут тотчас. И что про вас пишут, - тоже процитируют.

А помните ли ту жуткую аварию, в которой машину разбили. А помните, как лет двадцать назад вы уборщицей работали? А помните, как вас предали, унизили, обокрали? Давайте вспомним! Давайте это обсудим, потому что это очень, очень интересно. Интересно смотреть, как вы морально корчитесь. Так злые дети отрывали лапки у паука-косиножки и смотрели, как эти лапки дрыгаются совершенно отдельно от паука. Очень любопытное зрелище. Так вы помните вот это все, что так страстно хотели забыть?

Да помним, конечно. Рана опять раскрылась и болит, кровоточит… И надо спокойно отвечать; и не плакать. Потом поплачем, когда этот вопрошатель и припоминатель уйдёт, сполна насладившись. Так думают некоторые стойкие люди и прилагают усилия, чтобы вежливо отвечать на садистские вопросы и поддерживать светскую беседу. Как с палачом на дыбе. Надо быть вежливым, конечно. И надо твёрдо отвечать: не помню. Не желаю вспоминать. И знать ничего не желаю. Мне этот разговор неприятен. Давайте о вас поговорим. Вот что вы лично постарались пережить и забыть. И как вы преуспели в этом деле? Поделитесь опытом. А я послушаю… Безобидные же слова? Вежливые? Что же они так гневаются и обижаются, как будто вы по больному месту попали? Больное место у всех есть. И не надо его задевать…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

Фото ©Andrea Torres Balaguer

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