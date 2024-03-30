Почему выбранный вами партнер — и есть «ваш» человек

Каждый выбранный вами партнер — и есть «ваш» человек. Потому что выбираем мы только то, что нам уже знакомо. И в этом смысле в отношениях между мужчиной и женщиной все мы на службе друг у друга.

Как выбрать партнера для серьезных отношений? Многие придают чрезмерную значимость этому вопросу. Перебирают кандидатов, долго их изучают, пытаются посмотреть на них в различных жизненных ситуациях. И это по-человечески понятно — нам хочется выбрать раз и навсегда, причем сделать такой выбор, который бы гарантировал если не безоблачную, то комфортную и относительно счастливую жизнь в паре.

Недовольна своим партнером? Посмотри на себя

Но быстро вы будете выбирать или медленно, сердцем или разумом — каждый человек бессознательно «выбирает» себе такого партнера, который «танцует тот же танец», что и он сам. Слово пишу в кавычках, потому что выбор — это настолько выверенный психикой процесс, что происходит он почти автоматически. И сюда, в этот процесс, входит очень многое: отношения с мамой, отношения с папой, детские неосознаваемые решения, травмы и незавершенные гештальты всей предшествующей жизни. Весь ваш опыт влияет на выбор партнера. И когда вы встречаете человека, который с какой-либо частью вашего опыта совпадает, — включаются чувства. Чем больше он совпадает — тем сильнее чувства и тем ярче страсть.

Поэтому любой наш выбор — безошибочный. Не в том смысле, что нужно оставаться в травмирующих отношениях, а в том, что этот выбор многое говорит о нас самих. Ведь часто на консультации, да и в жизни, можно услышать: «Мы прожили два года, а потом я поняла, что это не мой человек», «Я влюбился в нее с первого взгляда, боготворил ее, а потом она развернулась ко мне совсем другой стороной», «Если бы я знала, что это за человек, никогда не вышла бы за него замуж». И так далее…

Все трудности брака или отношений между мужчиной и женщиной объясняются ошибочным выбором. Есть, правда, еще одно объяснение, настолько же распространенное, как и первое: «Все женщины одинаковые» (корыстные, истеричные, пилят), «Все мужики безответственные» (эгоистичные, ленивые, хотят одного). И если пара расстается, то на долю бывшего/бывшей взгромождается вся ответственность (смотри пункт 1: «не мой человек», либо пункт 2: «все мужики/бабы…»). И как-то сразу становится легче жить. Ибо я тут совершенно ни при чем!

Есть хорошая поговорка: «Она из деревни выехала, а деревня из нее — нет». Психологи про это говорят так: «Куда бы ты ни уехал, ты увезешь туда свои проблемы». Все это про одно — если ты не проработал старые травмы, не разобрался с внутренними конфликтами, не завершил в душе предыдущие отношения, то и выбирать ты будешь одних и тех же, и действовать будешь по-старому, и результаты, соответственно, получишь те же.

И да, партнеры или партнерши тоже будут реагировать похожим (как и в предыдущих отношениях) образом. Отсюда, кстати, и жалобы, что «все мужики/бабы — …» — человеку кажется, что если его опыт повторяется, то это говорит о схожести окружающих его людей. На самом же деле это говорит о том, что в его внутренней реальности, в его душе, не произошло никаких изменений.

Поэтому каждый выбранный вами партнер — и есть «ваш» человек. Потому что выбираем мы только то, что нам уже знакомо. И в этом смысле в отношениях между мужчиной и женщиной все мы на службе друг у друга. Даже если избранник — садист или алкоголик.

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Поэтому отдельно хочу сказать про сложные отношения: "агрессор - жертва", "беспомощный - спасатель", "ответственный - инфантильный", "авторитарный - подчиняющийся". Если вы в таких полярных отношениях, они отражают те внутренние образы, которые живут в вас.

Рассмотрим для примера отношения "агрессор - жертва". Здесь есть два варианта развития отношений:

1. Вы проигрываете обе роли поочередно: в какой-то момент вы жертва, в другой — агрессор. Эти патологические роли вам знакомы и поэтому привычны, и отыгрываются вовне — в отношениях с другим.

2. Одна из ролей — более излюбленная и привычная (вторая, соответственно, табуируется). Например, вы жертва мужа-садиста. И с ним отыгрываете эту роль. Но пока вы соглашаетесь на эти отношения и не предпринимаете действий по защите себя (т.е. запрещаете себе агрессию по отношению к другому), вы — агрессор по отношению к самому себе. И эту роль, которую вы запрещаете себе отыгрывать к другому во внешнем мире, вы отыгрываете в своем внутреннем мире — к себе.

Решение в том, чтобы сначала в душе, а потом и в поведении, выйти из этих крайних вариантов и прийти к «золотой середине». Второй, как правило, тоже «центрируется». Либо всякое развитие отношений прекращается, и вы расстаетесь. Ведь проблемы жертвы не решаются тем, чтобы убежать от насильника и садиста (убежишь от одного, окажешься со следующим), а тем, чтобы перестать быть жертвой!

Понятно, что, планируя серьезные отношения и находясь в состоянии влюбленности, никто так не мыслит: «Вот сейчас начнем жить вместе и стану-ка я жертвой». Откуда же берутся эти роли?

Если вы в травмирующих отношениях, то это практически всегда означает, что вы перепроживаете какую-то свою старую травму или болезненную историю, уже случившуюся с вами однажды.

Почему я так уверена? Да потому что нетравмированный человек будет избегать сложных отношений, они изначально будут выглядеть для него пугающими. И поэтому все умозаключения на тему «брошу-ка я этого абьюзера, он меня травмирует» — бесполезны. Как и действия. Конечно, когда бросишь — полегчает. Но это только на время пребывания в одиночестве. Как только вы вступаете в новые отношения (а травма-то никуда не делась, и ее свойство в том, что она стремится к повторению), все повторится вновь. И тогда неизбежны стенания «да что ж такое, почему я такая несчастливая/ый», «вечно мне попадаются сволочи/стервы».

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Какие из этого стоит сделать выводы

Если отношения травмирующие — лечите исходную травму. Ваш партнер не виноват, он вам ее просто показывает (и/или и сам травмирован).

Ваш партнер не виноват, он вам ее просто показывает (и/или и сам травмирован). Лучше не делать резких телодвижений в виде разрыва отношений, а хотя бы попробовать их починить. Потому что старый партнер всегда честно вам отзеркалит — на каком этапе исцеления вы находитесь, ведь розовый этап конфетно-букетных отношений он с вами уже прошел. С новым партнером есть соблазн предаться иллюзии, что вот — наконец-то он! Тот самый! Иллюзия закончится с окончанием того самого конфетного периода.

Потому что старый партнер всегда честно вам отзеркалит — на каком этапе исцеления вы находитесь, ведь розовый этап конфетно-букетных отношений он с вами уже прошел. С новым партнером есть соблазн предаться иллюзии, что вот — наконец-то он! Тот самый! Иллюзия закончится с окончанием того самого конфетного периода. Травма может быть одна — ключевая. А может быть, и нет. Это индивидуально. Но аксиома в том, что чем больше у вас травматичных и непереработанных жизненных историй, тем сложнее и трагичнее актуальные отношения.

Поэтому нет большого смысла вычислять абьюзеров, лечить больных и зависимых, выискивать порядочных и успешных. Есть смысл заниматься своим психологическим здоровьем, озаботиться своими качествами, подумать над привычными моделями поведения. А партнер — он подберется, как всегда, хирургически точно. Потому что наша психика — один из самых тонких, мудрых и безошибочных инструментов, которые только есть в природе.

И последнее: всегда хорошо помнить о том, что в отношениях разочарование своим партнером неизбежно. Рано или поздно, и причем не единожды в жизни. Именно в силу того, что он самый близкий, он просто вынужден отзеркалить вам весь ваш предыдущий опыт, который поднимается именно в близких отношениях. Однако есть и приятная новость: очарование своим партнером тоже неизбежно, и тоже не единожды. Если вы сумеете выдержать то напряжение, которое сопровождает близость, и не сбежите.опубликовано econet

Автор Оксана Ткачук

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