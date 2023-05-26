Почему вы все никак не можете встретить любимого мужчину

Помните, что мы притягиваем то, о чем больше всего думаем. А об обидах забудьте раз и навсегда.

Вы долго находитесь в поиске и никак не можете найти своего идеального мужчину? Или вы его нашли, но он не обращает на вас внимания? И вообще вы просто не знаете, почему у вас нет отношений, о которых вы мечтаете? Тех отношений, которых вы на самом деле хотите. Так в чём же причина?

5 вариантов причин почему у вас нет отношений

1. Вы никуда не ходите

Если вы думаете, что ваш будущий партнер просто однажды упадет вам на голову, то вы ошибаетесь. Для того, чтобы его встретить, вам как минимум нужно чаще выбираться из дома. Вы можете отправиться куда-то с друзьями или даже одни. Не нужно закрываться в четырех стенах и упиваться своим горем, что вы такие "одинокие и несчастные ". Это не только не поможет, а скорее наоборот - еще быстрее ухудшит ваш и без того не слишком оптимистичный настрой.

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Поэтому забудьте о своем унынии и отправляйтесь на встречу новым знакомствам и приключениям! Общайтесь с новыми людьми, путешествуйте, а там глядишь, и замаячит на горизонте ваш единственный и неповторимый.

2. У вас много комплексов и заниженная самооценка

Возможно, раньше вы встречались с тем, кто плохо обращался с вами и, соответственно, внушил вам много комплексов, убедив в том, что лучшего вы просто не заслуживаете. И теперь вы, поверив в это, не подпускаете к себе действительно хороших мужчин. Вы просто закрылись, потому что не хотите новой боли. Но так ваши шансы встретить действительно достойного мужчину приравниваются практически к нулю.

Поэтому, если вы чувствуете, что это именно та причина, по которой вы не можете встретить мужчину своей мечты или же вообще боитесь вступать в любые близкие отношения, то вам нужно, прежде всего проработать все эти моменты. Ведь вы должны искренне поверить, что заслуживаете всего самого лучшего, а особенно отношений полных любви и тепла друг к другу.

Вы можете работать над избавлением от своих комплексов и, соответственно, повышением самооценки, как самостоятельно, так и в тандеме с хорошим психологом, что может значительно ускорить этот процесс.

3. Вы совсем не учитесь на своих ошибках

Здесь имеется ввиду то, что вы можете продолжать выбирать себе в партнеры мужчин, которые со временем снова сделают вам больно. Проще говоря, продолжаете наступать на одни и те же грабли. А так дело не пойдет.

Поэтому вам нужно четко определить для себя с каким мужчиной вы можете и хотите вступать в отношения, а с каким - категорически и ни при каких условиях "нет". Это очень важный момент, ведь он поможет вам "отсеять" тех, кого вы принципе не будете рассматривать для серьезных отношений, например, бабников, "маменькиных сынков" или различных деспотов и тиранов. К тому же это существенно сэкономит вам время.

4. На самом деле вы продолжаете жить прошлым

Если ваши прошлые отношения закончились по инициативе вашего партнера, а вы его очень сильно любили, то вполне возможно, что вы до сих пор продолжаете еще где-то глубоко в душе надеяться, что он все же одумается и вернется к вам. Поэтому вы и саботируете и подсознательно"тормозите" все ваши потенциально возможные отношения.

Но поймите, что назад дороги нет. Да и зачем вам возвращения того, кто уже когда-то вас бросил? Лучше мысленно поблагодарите его за все то хорошее, что у вас когда-то было, и отпустите, а сами двигайтесь навстречу чему-то новому и прекрасному.

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5. У вас все еще живет обида на вашего бывшего мужчину

А если у вас есть эта обида, то, соответственно, и на всех мужчин тоже. Ведь вы переносите эту обиду на всех тех, кто не имеет к этому никакого отношения, и может у них и в помине не было сделать вам что-то плохое. Но вы уже никому не верите, продолжая повторять "да все они одинаковые и нужно им тоже - только одно..."

Если вы узнали в этом себя, то вам нужно немедленно избавиться от этой саморазрушительной установки, потому что так вы точно счастливыми не станете.

Помните, что мы притягиваем то, о чем больше всего думаем. Так и думайте о том, что вас окружают действительно хорошие и достойные мужчины, которые так же, как и вы ищут серьезных отношений и стремятся найти свою любовь. А об обидах забудьте раз и навсегда. опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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