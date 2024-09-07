Почему вы не в ладу с мужчинами?

Психолог Ирина Степанова расскажет как женщине научиться доверять мужчинам.

"Жила-была одна замечательная женщина по имени Люба, которая не привыкла полагаться на волю случая и провидения, и все делать предпочитала исключительно сама... и за себя, и за близких, и за всех окружающих. В общем, жила она трудно. Да вы сами посудите: где ж тут легко будет, если тебе все приходится самой делать??? Мир, может, и помог бы ей, так она сама ни за что не согласилась бы. Нет, нашей Любе надо было все исключительно самой делать – так спокойнее. Ну, Мир и не спорил." (отрывок из сказки Эльфики - "Где живут Нассамихи").

Как женщине преодолеть внутреннее недоверие к мужчинам

Я не случайно привела строки этой замечательной сказки, так как речь в этой статье пойдёт именно о нас-самихах или я-самихах. Забавное название - не правда ли? Но ведь действительно, огромное большинство женщин, предпочитают надеяться только на себя и делать всё и за себя, и "за того парня", то бишь мужчину. Который "ничего не делает", "лежит на диване", "не обращает на меня внимания", "смотрит на сторону", "совсем обнаглел", "ему друзья дороже" и т.д. и т.п. Или же зачастую на консультацию приходят женщины с запросом - "Я красивая и интересная, но мужчины обходят меня стороной", "Нет серьёзных отношений".

Я не стану в этой статье уходить в глубины психологии, единственно что скажу - причиной всех этих ситуаций в большинстве случаев является внутреннее недоверие к мужчинам, как на бессознательном, так и сознательном уровнях. Что же делать? Научиться. Научиться доверять и принимать помощь от мужчин мягко, по женски. Я поделюсь самыми простыми методами и практиками, которые помогут вам запустить в действие процесс изменения внутренних настроек, вызывающих вышеперечисленные ситуации. Настроек, которые переведут вас из состояния "нас-самих" в состояние "я ЖЕНЩИНА".

Эти практики должны делаться не время от времени, а стать вашими естественными привычками, естественным поведением. Любая привычка вырабатывается 21 день. Так что продержитесь три недели, а потом станет легче ) - шучу. На самом деле это процесс занимательный и интересный, и со временем вы станете ощущать себя по новому, и внешние события постепенно начнут меняться к лучшему. Внутренняя программа недоверия и неприятия мужчин, начнёт меняться на - я доверяю, я принимаю.

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Во-первых. Учимся просить мужчин. Первое время, возможно, программа "Я сама" будет крепко вас держать. Но вы не сдавайтесь! Чтобы образовалась новая программа, надо научиться получать удовольствие от вашей просьбы и помощи, которую вы будете получать.

В чем суть упражнения:

1. В течение дня необходимо попросить о помощи не менее трех - четырёх незнакомых вам мужчин (выбирайте безопасных и трезвых) о небольшой, необременительной помощи. Например, в магазине, обратитесь к любому из мужчин и попросите достать вам что-либо с верхней полки. Возможно вам этот предмет и не нужен (просто не покупайте его потом)

2. Если вы заходите в какое-либо здание - не торопитесь, приостановитесь как бы между прочим и позвольте мужчине открыть и придержать перед вами дверь. Не забудьте мило поблагодарить.

3. Выходя из общественного транспорта, попросите подать вам руку.

- Будьте добры!.... Спасибо.

Важно! Выбирайте в качестве помощников не только молодых мужчин, но и мужчин более старшего возраста. И следите за своим голосом, он должен быть естественным, мягким, без детских просительных ноток и без командного тона.

В результате - вы начнете замечать мужчин. И они вас тоже! Кстати, вы наверное знаете, что в мужчинах на бессознательном уровне заложена программа защиты и спасения. Своими просьбами вы будете пробуждать её, помогая мужчинам, становиться Мужчинами.

Во-вторых. Избавляемся от привычки видеть в мужчинах недостатки и изъяны. Имейте в виду, что бессознательно они считывают ваше отношение.

В чем суть упражнения.

Мысленно делать комплименты (похвалу, выражать восхищение) незнакомым мужчинам. Причем делайте комплименты всем встречающимся вам мужчинам, независимо от того, молодой он или в возрасте, здоров или болен, богат или нет, приятен на вид или не очень). Делайте комплименты в транспорте, магазине, прохожим на улице. Постарайтесь увидеть в мужчине какое либо положительное качество и восхититесь (или просто констатируйте). Например "Какой спокойный", "Какие красивые глаза!","Как прилично одет","Какой весёлый и энергичный" Если же не можете найти чем восхититься, просто пожелайте добра и благополучия, а может быть здоровья. Слушайте свою интуицию, она вам подскажет.

Большинство женщин, которым, я давала это задание, в первые дни практически не справлялись с ним. Так как, в голову чаще всего, вместо комплиментов и восхищений, приходили одни ругательства или осуждения.

Будьте упорными, тренируйтесь и буквально через несколько дней, при одном мимолетном взгляде, вы начнёте замечать в мужчинах хорошее и без труда делать комплименты и добрые пожелания. А мужчины начнут замечать вас и муж вероятнее всего "встанет с дивана".

В-третьих. Обратите внимание на тон и тембр вашего голоса. Потренируйтесь дома, и выработайте в голосе мягкость, нежность, женственность и спокойную уверенность.

Следите за осанкой, расправьте плечи. Походка тоже имеет большое значение.

Научитесь излучать свет своим взглядом, пусть в ваших глазах зажжётся огонёк - и этот огонёк непременно зажжёт огонь в сердце мужчины.

В результате - через некоторое время вы заметите, что мужчины перестали вас раздражать. Вы можете легко и непринуждённо о чем-либо просить. Отношения станут более гармоничными. Вы начнёте видеть в мужчинах - Мужчину, а они в вас - Женщину. Женщину, которую захочется любить и радовать.опубликовано econet



Автор Ирина Степанова

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