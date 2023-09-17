Можно ли любить других людей, если нет любви к самому себе? Человек, полностью отдающий любовь другим и не заботящийся о своей душе, идет по неверному пути. Есть такое правило: себя нужно любить больше, чем других людей, а заботиться о других нужно больше, чем о себе. Вот как это объясняется.

Любовь к себе – необычайно важный момент в нашей жизни. Об этом не стоит забывать. От нее происходит и любовь к другим людям, к богу. Нас мало учили любить себя. И религия никогда не призывала делать это. Подразумевается не эгоизм, а именно безусловная любовь к себе. Когда человек заботится о своей душе и о физическом теле.

Любовь к себе необходима

Любовь к себе не осуждается. Она лежит в основе наших взаимоотношений с людьми и Богом.

Почему важно любить себя

Человек впитывает все из внешнего мира. Средства массовой информации, реклама, навязывание убеждений и взглядов… Но, если не сказано «любить себя», человек себя любить не будет. Он уйдет в другую крайность: окунется в альтруизм, станет любить только других, принижать и обесценивать себя. А потом вдруг с удивлением заметит, что начал ненавидеть всех людей, что стал эгоистом. И чем больше человек пытается жертвовать собой и любить окружающих, тем больше растет ненависти в нем. Характер начинает перерождаться изнутри, а потом уже его дети также начинают ненавидеть окружающих. И человек не понимает, почему так происходит.

Любовь – это соединение противоположностей. Нужно любить людей, но нужно любить и себя. Если у вас нет любви к себе, вы никогда не будете любить ни людей, ни бога. На тонком плане мы все едины.

Себя нужно любить больше, чем других людей. А заботиться о других людях нужно больше, чем о себе. Это диалектика. Мы все так устроены, что сделать другого счастливым для нас составляет большее счастье, чем собственное счастье. Мы – существа коллективные. Из коллективного сознания появляется индивидуальное. Поэтому, насколько мы умеем заботиться о других, настолько мы развиваемся. При этом нужно любить себя и заботиться о себе.

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В чем состоит любовь к себе

В чем заключается любовь к себе? Правильно ли потакать всем своим прихотям, желаниям? Для того чтобы правильно любить себя, важно понимать, кто мы есть. Человек, как и Всевышний, существо троичное. И на первом месте у него душа. Это значит, что, во-первых, важно любить душу. Потом уже – дух и тело. Чтобы любить себя, в первую очередь следует заботиться о душе. Любовь к себе подразумевает нравственность и соблюдение божьих заповедей. Если заповеди не соблюдаются, мы вредим своей душе, и она начинает страдать. Потом это отражается на здоровье.

Любить себя - значит заботиться о своем будущем. Что это подразумевает? Правильный образ жизни, здоровое питание, самовоспитание, избавление от вредных привычек.

Любовь к себе – это и физические аспекты. Например, забота о теле, спорт, гигиена.

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Любить себя – это не думать о себе плохо. Часто люди, негодуя, собственную агрессию вымещают не на других, а на себе, занимаются самоедством, плохо о себе думают. Все мыслеформы материальны, они формируются, объединяются, превращаются в мощную программу. Поэтому человек, который часто позволяет плохо говорить о себе, плохо думать, фактически занимается самоубийством. И неудивительно, если он в какой-то момент заболевает.

Такое чувство как отчаяние – это по сути ненависть к себе. Человек ненавидит себя, когда он не видит причины проблемы и не может принять эти проблемы как средство для развития. Любой конфликт, любая сложность или неприятность – толчок к развитию. Если мы этого не понимаем, это возникает толчок ненависти к другим или к себе. А себя ненавидеть нельзя. Ведь это есть неверие в себя, в свои силы. Вера есть отсутствие страха, сомнения (сомнение и страх останавливают энергию).

Тот, кто в себе сомневается, пассивен, боится что-то делать, плохо о себе думает, он не любит себя и у него не получится любить других людей и Бога. Поэтому, в первую очередь, важно начать с самого себя, свое личности. Выработав к ней правильное отношение, человек построит гармоничные связи с другими людьми и придет к богу.опубликовано econet

по лекции Сергея Лазарева

Иллюстрации Sofia Bonati

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