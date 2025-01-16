Почему ваши отношения никогда не будут идеальными. И это хорошо

Хотите выстроить прочные отношения? Разрешите себе быть уязвимыми, ранимыми и неидеальными в контакте с партнером. С безупречным человеком сложно общаться и создать долговременный союз. Чтобы отношения приносили удовлетворение, примите всё как есть.
Микаэла Томас, автор книги «Любовь живет вечно», - клинический психолог и семейный терапевт, работающая в направлении когнитивно-поведенческой терапии. В книге она на основе исследований рассказывает о том, как построить более гармоничные отношения с партнером. Предлагаем отрывок о том, почему стоит отказаться от попыток стать идеальным или найти идеального партнера, а также от высказываний со словом «должен».
Невозможно иметь идеальные отношения, всегда все делать правильно — ошибки неизбежны. Ключ к длительным отношениям лежит в умении принимать несовершенства, быть гибкими и отказаться от нереалистичных представлений о том, как все «должно» быть. Важно хотя бы иногда, а не постоянно быть таким партнером, каким вам хочется.
Жизнь не всегда праздник, и иногда не получается быть лучшей версией себя. Когда вы испытываете стресс, ваше теневое «я» выходит на первый план и влияет на ваше поведение, а это может причинить боль партнеру. Любить друг друга, несмотря на свои несовершенства, — значит признавать, что вы оба стараетесь как можете.
Невозможно исключить из ваших отношений разочарование, страх отвержения, боль и уязвимость, не исключив при этом любовь и близость. Они как инь и ян, свет и тьма. Нужно проявить сопереживание даже к тем сторонам партнера, которые вам не нравятся. Если вы готовы принять несовершенства и ошибки вашего спутника жизни, вы станете более общительными, отзывчивыми и терпимыми, а это укрепит связь не только между вами, но и с вашими друзьями, семьей и коллегами.
Возможно, вы предъявляете высокие требования к себе или к своему партнеру? Возможно, вы испытываете колоссальный стресс, стремясь к совершенству? Идеальных людей не существует — только чрезмерно высокие ожидания. Все, что мы можем делать, — стараться изо всех сил, чтобы быть «достаточно хорошими». В 50-х годах педиатр и психоаналитик Дональд Винникотт ввел термин «достаточно хорошая мать», подчеркнув, что быть неидеальной матерью — лучший способ удовлетворить эмоциональные потребности ребенка. Родитель, который всегда «идеально» удовлетворяет нужды своего ребенка, не показывает ему, как устроен мир, и в процессе изматывает себя. То же самое касается романтических отношений — лучше быть «достаточно хорошим партнером».
Если вы стремитесь быть идеальным партнером, вы выбьетесь из сил, пытаясь играть определенную роль, и ваш партнер так и не узнает, какой вы на самом деле. Это притворство отдалит вас друг от друга. Интересно, что несовершенного человека часто считают более приятным в общении, чем совершенного, поскольку совершенство нам не близко. Сложно сблизиться с тем, кто всегда пытается быть таким, каким, как ему кажется, другие хотели бы его видеть, вместо того чтобы быть собой.
Если вы стремитесь найти идеального партнера, вы наверняка разочаруетесь и проведете всю жизнь в одиночестве, поскольку так и не встретите достойного человека. Люди, которые предъявляют высокие стандарты к окружающим, нередко слишком многого требуют от своих партнеров, которые физически не могут соответствовать желаемому. Это давление приводит к разобщенности, если вы не можете прощать и закрывать глаза на мелкие обиды, а вместо этого вините и стыдите своего партнера за то, что он опять оказался «не на уровне». Такой стресс повышает вероятность того, что человек снова совершит ошибку и разочарует вас, поскольку у него часто активируется система угрозы.
Если вы считаете, что проблемы в ваших отношениях связаны только с недостатками вашего партнера и не имеют никакого отношения к вам, наверняка у вас есть слепые зоны. Вам кажется, что в чужом дворе трава зеленее, но помните: «Куда бы вы ни отправились, от себя не уйти». Если вы хотите расстаться с партнером потому, что можно найти «кого-то получше», вполне возможно, что вы повторите тот же паттерн поведения в следующих отношениях. Обратите внимание на склонность покидать корабль слишком быстро, вместо того чтобы подумать, почему ваши отношения не складываются, и дать партнеру шанс исправить его «ошибки». Иначе вы никогда не обретете значимые для вас длительные отношения.
Чтобы по-настоящему сблизиться с человеком, нужно иметь достаточно смелости, чтобы проявить свою уязвимость — рассказать ему о том, о чем вы боитесь говорить из страха, что он разочаруется в вас или ему не захочется общаться с вами, если он узнает, какие вы на самом деле. Представьте, что на работе вам доверили очень ответственный проект и вы боитесь допустить ошибку, но не говорите об этом своему партнеру, опасаясь показаться ему слабыми и некомпетентными. И ваш партнер видит только симптомы того стресса, который вы испытываете, но не причину. Он видит, что вы отменяете планы, потому что валитесь с ног от усталости, и думает, что вам неинтересно, или замечает, что вы раздражительны и срываетесь на него, и думает, что вы хотите расстаться. Он видит, как вы отказываетесь от интимной близости, и полагает, что больше не привлекает вас. Связь постепенно истончается и в какой-то момент рвется. Если вы наберетесь смелости и скажете, что вас беспокоит и что вы чувствуете, вы дадите своему партнеру выбор — и, будем надеяться, он решит сблизиться с вами и поддержать вас.
Он может также ответить той же искренностью и поделиться собственными мыслями и чувствами — вероятно, ему знакомо то, что вы сейчас переживаете. И вот уже возникнут эмпатия и понимание, сердечное тепло и близость: связь окрепнет, если вы готовы рискнуть и принять любовь и заботу партнера. Как сказал Джозеф Кэмпбелл, «пещера, в которую вам так страшно войти, таит сокровища, которые вы ищете». Найдите в себе смелость, чтобы войти в эту пещеру уязвимости, сбросить защитные механизмы, снять с себя доспехи. Помните личностный пазл? Вы можете проанализировать, почему не осмеливаетесь делиться своими чувствами и от чего вас защищают доспехи? Эксперт по уязвимости Брене Браун подчеркивает, как важно рисковать: «Чтобы появилась близость, нужно показать свое истинное „я“». Нужна смелость, чтобы рискнуть, так что настройтесь на свое сопереживающее «я» и не бойтесь делиться собственными чувствами.
Если вы признаете, что оба несовершенны и вам есть над чем работать, то можете учиться на своих ошибках на протяжении всех ваших отношений, повышая шансы на глубокую связь. Это как заниматься садом, выращивать цветы и растения, которые вам нравятся, и решительно выпалывать сорняки, которые портят вид. Что-то легко убрать или изменить, усовершенствовать. Например, у моего мужа была привычка выворачивать носки наизнанку, прежде чем класть их в корзину для стирки. Это не самая страшная проблема, и он теперь старается класть их правильной стороной. Но в саду есть сорняки, от которых не так легко избавиться, — скажем, тот факт, что у меня более взрывной темперамент, чем у моего мужа. В таком случае приходится просто принимать то, что нельзя контролировать или изменить, и перестать этому сопротивляться.
Представьте, что вы держите в руке карандаш и нажимаете на него. Если нажать слишком сильно, он сломается, потому что карандаш твердый и не гнется. То, что не гнется, ломается. Если у вас жесткие правила или раз и навсегда сложившееся мнение относительно партнера и того, какими должны быть ваши отношения, скорее всего, вы сломаетесь под таким давлением. «Если бы мой партнер действительно заботился обо мне, он бы никогда не опаздывал домой с работы» или «Любящие отношения — это когда секс каждую неделю» — это примеры жестких убеждений.
А теперь представьте, что у вас в руках не жесткий карандаш (суровые правила и обязанности), а провод от наушников. Если надавить на него, он согнется и «адаптируется». Иногда он запутывается невероятными узлами, но распутать эти узлы вы всегда сможете — пусть и с большим трудом.
Если проявить в отношениях немного гибкости вместо жесткости, если адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, жить станет намного приятнее. Вы сможете принимать оптимальные решения в каждой конкретной ситуации и сбросить напряжение, проявляя гибкость и тем самым не давая себе сломаться. То, что гнется, не ломается.
Нередко мы следуем определенным представлениям о том, какими «должны быть» отношения, опираясь на то, что видим в фильмах, книгах и социальных сетях. Почему мы не можем быть такими же счастливыми, как та пара, которая только что выложила новую фотку из отпуска, где они счастливо улыбаются? Почему мы ругаемся из-за мелочей? Почему мы не занимаемся сексом так же страстно, как в кино? Почему мы не такие же милые, как та обнимающаяся молодая пара?
Если мы проанализируем эти сравнения (которые все мы делаем) и поймем, насколько это несправедливо — оценивать наши отношения по лучшим фрагментам из чужой жизни, нам будет легче принять несовершенства, из которых состоят любые серьезные отношения. Сравнивать несправедливо, поскольку мы склонны ставить себя в невыгодное положение, то есть сопоставлять себя с теми, кого считаем «лучше», а не с теми, кого мним не такими удачливыми.
Если соотнести свои любовь и отношения с милой юной парой на раннем этапе конфетно-букетного периода, сразу возникает вопрос: что не так с вашими отношениями и почему после восемнадцати лет брака вы больше не воркуете друг с другом? Осознанно отметьте для себя те моменты, когда вы начинаете сравнивать, потому что это вызывает негативные чувства — просто из-за несправедливости самого отождествления. Сравнения несправедливы и приводят вас в отчаяние.
«Напортачить» значит наделать ошибок, когда вы активируете систему угрозы и действуете импульсивно и деструктивно, а не осознанно и продуктивно. Если вы хотите быть добрыми, но часто говорите партнеру злые, обидные слова, то у вас есть возможность исправить это, мягко вернувшись к тому, что вы считаете правильным, к тому, кем вы хотите быть. В анимационном фильме Disney «Холодное сердце — 2» герои говорят о том, что можно поступить правильно даже после того, как были приняты неверные решения и пострадали отношения. Посмотрите этот мультфильм: он очень вдохновляет, если вам не хватает смелости жить в соответствии со своими ценностями.
Профессор Келли Уилсон, сооснователь терапии принятия и ответственности, говорит о «мягком возвращении», когда мы сбиваемся с пути и отходим от своих ценностей.
Возвращение — важный шаг, поскольку он показывает наши ответственность и стремление делать то, что для нас важно, поступать правильно даже после всех ошибок. Мягко означает, что мы проявляем самосопереживание, вместо того чтобы винить и корить себя за недостатки. Если вы ругаете себя за ошибки, это никак не поможет избежать новых. Брак или длительные серьезные отношения — это целая вереница мягких возвращений.
Люди часто используют слово «должен», например: «Мой партнер должен сам догадаться, когда я расстроена и хочу поговорить». Или они говорят это «должен» применительно к себе, например: «Я должен хотеть чаще заниматься сексом, что со мной не так?» Такие разговоры редко сопровождаются улыбкой, радостью и смехом — одни только душевные муки, чувство вины и стыда. Если мы смягчим эти «должен» до «мог бы», то смягчим и наши жесткие ожидания.
«Любящие отношения могли бы означать регулярный секс, но мы с партнером оба испытываем сильный стресс на работе и действительно сильно устаем. На данный момент мы общаемся и поддерживаем друг друга иными способами, а с сексуальной близостью придется немного подождать». Это более длинная фраза, чем «Я должен чаще заниматься сексом», но она отражает тот факт, что жизнь не черно-белая, бывают и другие оттенки.
«Мой партнер мог бы догадаться, что я расстроена и хочу поговорить, но, наверное, это тяжело сделать, если я сама не скажу».
«Я могла бы чаще хотеть секса, но с двумя маленькими детьми я совсем не высыпаюсь, и пока это нереально. Зато я могу как-то иначе проявлять любовь к партнеру».
Чтобы выстроить более глубокую связь, позвольте себе быть уязвимыми, ранимыми и несовершенными в общении с партнером — сложно понять и полюбить человека, который всегда старается быть идеальным.
Чтобы отношения приносили больше удовлетворения, примите то, что есть, и станьте гибче. Со временем вы найдете в себе силы и смелость, чтобы изменить то, что нужно, не тратя драгоценную энергию на совершенно лишние ссоры.
Истории, которые возникают в вашей голове, навязывают вам ложные правила — «должен» и «не должен», — так что научитесь выявлять эти истории и относиться к ним проще.опубликовано econet
Автор Соколова Анна
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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