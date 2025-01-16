Почему ваши отношения никогда не будут идеальными. И это хорошо

Хотите выстроить прочные отношения? Разрешите себе быть уязвимыми, ранимыми и неидеальными в контакте с партнером. С безупречным человеком сложно общаться и создать долговременный союз. Чтобы отношения приносили удовлетворение, примите всё как есть.

Микаэла Томас, автор книги «Любовь живет вечно», - клинический психолог и семейный терапевт, работающая в направлении когнитивно-поведенческой терапии. В книге она на основе исследований рассказывает о том, как построить более гармоничные отношения с партнером. Предлагаем отрывок о том, почему стоит отказаться от попыток стать идеальным или найти идеального партнера, а также от высказываний со словом «должен».

Почему стоит отказаться от попыток стать идеальным или найти идеального партнера

Несовершенство питает близость

Невозможно иметь идеальные отношения, всегда все делать правильно — ошибки неизбежны. Ключ к длительным отношениям лежит в умении принимать несовершенства, быть гибкими и отказаться от нереалистичных представлений о том, как все «должно» быть. Важно хотя бы иногда, а не постоянно быть таким партнером, каким вам хочется.

Жизнь не всегда праздник, и иногда не получается быть лучшей версией себя. Когда вы испытываете стресс, ваше теневое «я» выходит на первый план и влияет на ваше поведение, а это может причинить боль партнеру. Любить друг друга, несмотря на свои несовершенства, — значит признавать, что вы оба стараетесь как можете.

Невозможно исключить из ваших отношений разочарование, страх отвержения, боль и уязвимость, не исключив при этом любовь и близость. Они как инь и ян, свет и тьма. Нужно проявить сопереживание даже к тем сторонам партнера, которые вам не нравятся. Если вы готовы принять несовершенства и ошибки вашего спутника жизни, вы станете более общительными, отзывчивыми и терпимыми, а это укрепит связь не только между вами, но и с вашими друзьями, семьей и коллегами.

Если вы хотите быть идеальным партнером

Возможно, вы предъявляете высокие требования к себе или к своему партнеру? Возможно, вы испытываете колоссальный стресс, стремясь к совершенству? Идеальных людей не существует — только чрезмерно высокие ожидания. Все, что мы можем делать, — стараться изо всех сил, чтобы быть «достаточно хорошими». В 50-х годах педиатр и психоаналитик Дональд Винникотт ввел термин «достаточно хорошая мать», подчеркнув, что быть неидеальной матерью — лучший способ удовлетворить эмоциональные потребности ребенка. Родитель, который всегда «идеально» удовлетворяет нужды своего ребенка, не показывает ему, как устроен мир, и в процессе изматывает себя. То же самое касается романтических отношений — лучше быть «достаточно хорошим партнером».

Если вы стремитесь быть идеальным партнером, вы выбьетесь из сил, пытаясь играть определенную роль, и ваш партнер так и не узнает, какой вы на самом деле. Это притворство отдалит вас друг от друга. Интересно, что несовершенного человека часто считают более приятным в общении, чем совершенного, поскольку совершенство нам не близко. Сложно сблизиться с тем, кто всегда пытается быть таким, каким, как ему кажется, другие хотели бы его видеть, вместо того чтобы быть собой.

Если вы хотите найти идеального партнера

Если вы стремитесь найти идеального партнера, вы наверняка разочаруетесь и проведете всю жизнь в одиночестве, поскольку так и не встретите достойного человека. Люди, которые предъявляют высокие стандарты к окружающим, нередко слишком многого требуют от своих партнеров, которые физически не могут соответствовать желаемому. Это давление приводит к разобщенности, если вы не можете прощать и закрывать глаза на мелкие обиды, а вместо этого вините и стыдите своего партнера за то, что он опять оказался «не на уровне». Такой стресс повышает вероятность того, что человек снова совершит ошибку и разочарует вас, поскольку у него часто активируется система угрозы.

Если вы считаете, что проблемы в ваших отношениях связаны только с недостатками вашего партнера и не имеют никакого отношения к вам, наверняка у вас есть слепые зоны. Вам кажется, что в чужом дворе трава зеленее, но помните: «Куда бы вы ни отправились, от себя не уйти». Если вы хотите расстаться с партнером потому, что можно найти «кого-то получше», вполне возможно, что вы повторите тот же паттерн поведения в следующих отношениях. Обратите внимание на склонность покидать корабль слишком быстро, вместо того чтобы подумать, почему ваши отношения не складываются, и дать партнеру шанс исправить его «ошибки». Иначе вы никогда не обретете значимые для вас длительные отношения.

Осмельтесь делиться

Чтобы по-настоящему сблизиться с человеком, нужно иметь достаточно смелости, чтобы проявить свою уязвимость — рассказать ему о том, о чем вы боитесь говорить из страха, что он разочаруется в вас или ему не захочется общаться с вами, если он узнает, какие вы на самом деле. Представьте, что на работе вам доверили очень ответственный проект и вы боитесь допустить ошибку, но не говорите об этом своему партнеру, опасаясь показаться ему слабыми и некомпетентными. И ваш партнер видит только симптомы того стресса, который вы испытываете, но не причину. Он видит, что вы отменяете планы, потому что валитесь с ног от усталости, и думает, что вам неинтересно, или замечает, что вы раздражительны и срываетесь на него, и думает, что вы хотите расстаться. Он видит, как вы отказываетесь от интимной близости, и полагает, что больше не привлекает вас. Связь постепенно истончается и в какой-то момент рвется. Если вы наберетесь смелости и скажете, что вас беспокоит и что вы чувствуете, вы дадите своему партнеру выбор — и, будем надеяться, он решит сблизиться с вами и поддержать вас.

Он может также ответить той же искренностью и поделиться собственными мыслями и чувствами — вероятно, ему знакомо то, что вы сейчас переживаете. И вот уже возникнут эмпатия и понимание, сердечное тепло и близость: связь окрепнет, если вы готовы рискнуть и принять любовь и заботу партнера. Как сказал Джозеф Кэмпбелл, «пещера, в которую вам так страшно войти, таит сокровища, которые вы ищете». Найдите в себе смелость, чтобы войти в эту пещеру уязвимости, сбросить защитные механизмы, снять с себя доспехи. Помните личностный пазл? Вы можете проанализировать, почему не осмеливаетесь делиться своими чувствами и от чего вас защищают доспехи? Эксперт по уязвимости Брене Браун подчеркивает, как важно рисковать: «Чтобы появилась близость, нужно показать свое истинное „я“». Нужна смелость, чтобы рискнуть, так что настройтесь на свое сопереживающее «я» и не бойтесь делиться собственными чувствами.

Выбирайте рост

Если вы признаете, что оба несовершенны и вам есть над чем работать, то можете учиться на своих ошибках на протяжении всех ваших отношений, повышая шансы на глубокую связь. Это как заниматься садом, выращивать цветы и растения, которые вам нравятся, и решительно выпалывать сорняки, которые портят вид. Что-то легко убрать или изменить, усовершенствовать. Например, у моего мужа была привычка выворачивать носки наизнанку, прежде чем класть их в корзину для стирки. Это не самая страшная проблема, и он теперь старается класть их правильной стороной. Но в саду есть сорняки, от которых не так легко избавиться, — скажем, тот факт, что у меня более взрывной темперамент, чем у моего мужа. В таком случае приходится просто принимать то, что нельзя контролировать или изменить, и перестать этому сопротивляться.

Сгибаться, но не ломаться

Представьте, что вы держите в руке карандаш и нажимаете на него. Если нажать слишком сильно, он сломается, потому что карандаш твердый и не гнется. То, что не гнется, ломается. Если у вас жесткие правила или раз и навсегда сложившееся мнение относительно партнера и того, какими должны быть ваши отношения, скорее всего, вы сломаетесь под таким давлением. «Если бы мой партнер действительно заботился обо мне, он бы никогда не опаздывал домой с работы» или «Любящие отношения — это когда секс каждую неделю» — это примеры жестких убеждений.

А теперь представьте, что у вас в руках не жесткий карандаш (суровые правила и обязанности), а провод от наушников. Если надавить на него, он согнется и «адаптируется». Иногда он запутывается невероятными узлами, но распутать эти узлы вы всегда сможете — пусть и с большим трудом.

Если проявить в отношениях немного гибкости вместо жесткости, если адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, жить станет намного приятнее. Вы сможете принимать оптимальные решения в каждой конкретной ситуации и сбросить напряжение, проявляя гибкость и тем самым не давая себе сломаться. То, что гнется, не ломается.

Идеально неидеальная пара

Нередко мы следуем определенным представлениям о том, какими «должны быть» отношения, опираясь на то, что видим в фильмах, книгах и социальных сетях. Почему мы не можем быть такими же счастливыми, как та пара, которая только что выложила новую фотку из отпуска, где они счастливо улыбаются? Почему мы ругаемся из-за мелочей? Почему мы не занимаемся сексом так же страстно, как в кино? Почему мы не такие же милые, как та обнимающаяся молодая пара?

Если мы проанализируем эти сравнения (которые все мы делаем) и поймем, насколько это несправедливо — оценивать наши отношения по лучшим фрагментам из чужой жизни, нам будет легче принять несовершенства, из которых состоят любые серьезные отношения. Сравнивать несправедливо, поскольку мы склонны ставить себя в невыгодное положение, то есть сопоставлять себя с теми, кого считаем «лучше», а не с теми, кого мним не такими удачливыми.

Если соотнести свои любовь и отношения с милой юной парой на раннем этапе конфетно-букетного периода, сразу возникает вопрос: что не так с вашими отношениями и почему после восемнадцати лет брака вы больше не воркуете друг с другом? Осознанно отметьте для себя те моменты, когда вы начинаете сравнивать, потому что это вызывает негативные чувства — просто из-за несправедливости самого отождествления. Сравнения несправедливы и приводят вас в отчаяние.

Если вы «напортачили»

«Напортачить» значит наделать ошибок, когда вы активируете систему угрозы и действуете импульсивно и деструктивно, а не осознанно и продуктивно. Если вы хотите быть добрыми, но часто говорите партнеру злые, обидные слова, то у вас есть возможность исправить это, мягко вернувшись к тому, что вы считаете правильным, к тому, кем вы хотите быть. В анимационном фильме Disney «Холодное сердце — 2» герои говорят о том, что можно поступить правильно даже после того, как были приняты неверные решения и пострадали отношения. Посмотрите этот мультфильм: он очень вдохновляет, если вам не хватает смелости жить в соответствии со своими ценностями.

Профессор Келли Уилсон, сооснователь терапии принятия и ответственности, говорит о «мягком возвращении», когда мы сбиваемся с пути и отходим от своих ценностей.

Возвращение — важный шаг, поскольку он показывает наши ответственность и стремление делать то, что для нас важно, поступать правильно даже после всех ошибок. Мягко означает, что мы проявляем самосопереживание, вместо того чтобы винить и корить себя за недостатки. Если вы ругаете себя за ошибки, это никак не поможет избежать новых. Брак или длительные серьезные отношения — это целая вереница мягких возвращений.

Ловушка долженствования

Люди часто используют слово «должен», например: «Мой партнер должен сам догадаться, когда я расстроена и хочу поговорить». Или они говорят это «должен» применительно к себе, например: «Я должен хотеть чаще заниматься сексом, что со мной не так?» Такие разговоры редко сопровождаются улыбкой, радостью и смехом — одни только душевные муки, чувство вины и стыда. Если мы смягчим эти «должен» до «мог бы», то смягчим и наши жесткие ожидания.

Попробуйте заменить «должен» на «мог бы»

«Любящие отношения могли бы означать регулярный секс, но мы с партнером оба испытываем сильный стресс на работе и действительно сильно устаем. На данный момент мы общаемся и поддерживаем друг друга иными способами, а с сексуальной близостью придется немного подождать». Это более длинная фраза, чем «Я должен чаще заниматься сексом», но она отражает тот факт, что жизнь не черно-белая, бывают и другие оттенки.

«Мой партнер мог бы догадаться, что я расстроена и хочу поговорить, но, наверное, это тяжело сделать, если я сама не скажу».

«Я могла бы чаще хотеть секса, но с двумя маленькими детьми я совсем не высыпаюсь, и пока это нереально. Зато я могу как-то иначе проявлять любовь к партнеру».

Резюме

Чтобы выстроить более глубокую связь, позвольте себе быть уязвимыми, ранимыми и несовершенными в общении с партнером — сложно понять и полюбить человека, который всегда старается быть идеальным.

Чтобы отношения приносили больше удовлетворения, примите то, что есть, и станьте гибче. Со временем вы найдете в себе силы и смелость, чтобы изменить то, что нужно, не тратя драгоценную энергию на совершенно лишние ссоры.

Истории, которые возникают в вашей голове, навязывают вам ложные правила — «должен» и «не должен», — так что научитесь выявлять эти истории и относиться к ним проще.опубликовано econet

Автор Соколова Анна

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