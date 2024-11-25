Почему вам пока не встретился тот, единственный?

Почему вас хронически преследуют неудачи в личных отношениях, и никак не удается создать прочный союз? Неужели все дело в банальном невезении? На самом деле полезно будет разобраться в себе и не кривя душой ответить на эти пять вопросов.

Не всем удается встретить настоящую любовь. И люди, в очередной раз разочаровавшись в отношениях, спрашивают себя: «Ну почему мне так не везет?» На самом деле лучше задать себе вопросы, которые мы предлагаем ниже. Он помогут выяснить, как вы себе представляете личные отношения и почему до сих пор не встретили свою вторую половинку.

Я в самом деле хочу отыскать вторую половинку именно сейчас?

Вы действительно этого хотите всей душой, или люди вам намекают, что одиночество вредно? Вы ощущаете неприятный укол в сердце, когда видите замужних подруг, ведущих за руку своих детей? Или все-таки вы радуетесь своей свободе, веселитесь, вас приглашают на свидания?

Определитесь, чего же вы в самом деле хотите.

Я критикую себя?

Вас не устраивает ваш внешний вид? Вам осточертела нудная работа? Вы считаете, что имеете недостаточный уровень интеллекта? Вас «напрягает» факт, что не удается создать прочные отношения? Считаете, что все мужчины – изменники и лентяи?

Хватит критиковать себя и противоположный пол. Вместо этого научитесь любить себя и быть не такой предвзятой в отношении мужчин.

Пример. Можно сказать себе: «Да, он любит меня со всеми моими слабостями и недостатками».

Я показываю мужчинам свое настоящее «я»?

В отношениях правдивость и искренность жизненно необходимы. Но мы иногда предаем свои ценности и желания, отодвигаем на второй план свои убеждения и потребности, чтобы подарить кому-то счастье.

Женщине свойственна жертвенность ради блага своего супруга и семьи.

Полноценными и гармоничными можно считать отношения, в которых нет нужны идти наперекор себе ради партнера. И к этому стоит стремиться. То есть выбирать отношения, в которых ценится ваша личность.

Чувствую ли я разницу между «я влюблена» и «я люблю»?

Влюбленность – приятное, позитивное чувство. Оно дарит обоим возлюбленным крылья, делает их жизнь приятной и радостной. С другой стороны, влюбленность несколько переменчива и легкомысленна. Чего не скажешь об истинной любви.

Настоящее, глубокое чувство к другому человеку – это самоотверженность, преданность, верность и, возможно, страдание.

Я построила стену, защищая себя?

Бывает, что неприязнь к мужчинам мешает отыскать своего единственного.

Есть женщины, которые стремятся доказать мужчинам свою самодостаточность и независимость. Другие не уверены, что могут справиться с жизненными трудностями без мужского плеча, то есть зависят от мужчин. Кто-то же стремится манипулировать партнером и контролировать его.

Если отношения строятся на такой основе, то в них мало истинного чувства. А возведена прочная стена, которая мешает мужчине душевно сблизиться с вами. И, скорее всего, вас ждет одиночество.

Чтобы этого не произошло, важно постараться увидеть в мужчине равного партнера в вашем союзе. Мужчина может быть сильнее, но он тоже нуждается в любви и уважении.опубликовано econet

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