Почему вам не хватает энергии

Отдавая свою энергию деструктивной модели поведения, мы как будто обесточиваем себя, лишаемся жизненной силы. Вместе с энергией уходит радость и полнота жизни, желание творить, легкость и жизнерадостность. Наша индивидуальность требует развития, и не терпит игнорирования.

«Я помню свое чувство усталости лет с 19. Вероятно, усталость присутствовала в моей жизни и раньше, но отчетливые ощущения того, что мне трудно себя поднять для работы, какого-то дела, я помню именно с этого возраста. Учитывая тот факт, что мне сейчас 40, усталость живет со мной больше половины моей жизни.

Откуда взять силы?

Как же это неприятно: раз за разом выдергивать себя из кровати, напяливать на себя одежду ватными, почти чужими руками, тащить свое тело в холод, дождь или жару.

Мои глаза все время норовят закрыться, я медленно хожу, потому что не могу быстрее перебирать ногами, и, кажется, даже с трудом разговариваю.

Заставлять, преодолевать каждый день – это похоже на подвиг и на …лень. Дома меня считают ленивой, потому что я не хочу убираться, готовить и платить за квартиру. Весь небольшой запас энергии, который у меня есть, я вынуждена расходовать на работу – ведь это источник моего существования, моей реализации. Мне нужно стараться, чтобы меня похвалили, повысили, подняли зарплату, в конце концов. А дома ждет еще одна работа, на которую у меня уже нет сил.

Я знаю, что мои дети ждут, когда я смогу с ними поиграть или просто побуду рядом. Мой муж все время недоволен, он уже устал ждать, когда я, наконец, оживу и превращусь из Мертвой царевны в Василису Прекрасную.

Я все это знаю, и ничего не могу поделать. У меня нет сил…. Не помогают ни витамины, ни правильное питание, ни отдых, ни…. Ничего»

Я часто слышу подобные истории от моих клиентов. Они приходят ко мне в надежде, что я подскажу им волшебный рецепт, и все изменится – появятся силы, энергии будет достаточно для работы, семьи, и ….(далее по списку).

Увы, мне нечем их обрадовать. Волшебного рецепта не существует. Зато существует определенная Модель, в которой живет мой клиент. Модель очевидно деструктивная, заставляющая его безвозмездно, с явными потерями, да еще незаметно для него самого, «сливать» свою энергию «налево».

Энергия, которая должна быть направлена на себя – на саморазвитие, самореализацию, на защиту своих границ, на удовлетворение своих жизненно важных потребностей – почему-то блокируется и оказывается «вложенной» в какую-нибудь роль.

Роли бывают ситуативные, а бывают базовые, которые так вплетены в структуру психики, что человек не в силах их самостоятельно обнаружить. Вы сможете «отследить», что в данный момент времени вы, к примеру, кокетничаете с «вон тем симпатичным мужчиной», потому что он вам кажется привлекательным. Вы можете осознавать, что сейчас вы – женщина-вамп, или Кармен, или принцесса, которую нужно завоевывать, и т.п.

Базовые роли формируются в раннем детстве и оплетены большим количеством психологических защит, которые служат психике тем, что предохраняют ее от травмы. Т.е. с одной стороны, они являются препятствием для «незаконного вторжения» кого бы то ни было в святая святых – туда, где человек очень раним и беззащитен. С другой стороны, вход сюда заказан и самому обладателю этой базовой модели. Другими словами, человек слепо играет когда-то выбранную роль, давно ставшую для него тяжелой ношей, но от которой он не может избавиться, потому как не «видит». Говоря психологическим языком, не осознает.

Осознать эти модели поведения «через голову», т.е. интеллектуально, невозможно. Если я, например, скажу своей клиентке, что происхождение ее усталости связано с тем, что она всю жизнь играет роль хорошей девочки, то она, скорее всего, не увидит никакой связи. И, сочтя меня странноватой, продолжит поиски волшебного рецепта.

Осознавание возможно только с помощью чувств. Когда человек рассказывает – в первую очередь, не мне, а самому себе – что он чувствует, когда с ним что-то происходит – тогда постепенно, шаг за шагом, он исследует причины того, что его заставляет делать тот или иной выбор. И так он, раз за разом отслеживая свои чувства, САМ приходит к осознаванию своей роли. И только после этого эта самая роль, или модель, начнет постепенно терять свою власть над ним.

Каждый человек уникален. И хотя многие люди играют схожие роли, все же история ее появления у каждого своя. Важно исследовать личную историю, как бы она не подходила под какое-то правило. Именно поэтому волшебный рецепт, пригодный для одного человека, никогда не сработает для другого.

Мы встречались с одной моей клиенткой около года, пока она смогла обнаружить свою базовую модель «хорошей девочки». Она смогла осознать, как появилась эта роль, и как она проявляется почти во всех сферах ее жизни.

Она поведала мне, что, сколько себя помнит, она несла большую ответственность за отношения между мамой и папой. Родители ссорились, хотели разводиться, но жили «ради дочери». Девочка поняла это по-своему: чтобы родители не развелись, она должна была быть очень хорошей: хорошо учиться, помогать маме и папе, быть примиряющим звеном в их раздорах, хранить их тайны друг от друга, которые могли бы привести к разводу.

Нельзя грубить, нельзя сквернословить, нельзя причинять неудобства родителям своими жалобами и просьбами. Нужно было забыть про свои детские игры, беззаботное детство, шалости и проказы. Нужно было стоять на страже семьи, жертвуя своими потребностями….

Это очень грустно, когда взрослые не осознают, какую непосильную ношу они могут взвалить на своего ребенка. Эта женщина и сейчас играет свою роль. Уже давно нет рядом мамы и папы, а она продолжает жертвовать собой теперь уже ради мужа и детей и даже ради не столь близких – ведь она привыкла так жить, и по-другому не умеет.

В чем это выражается? В том, что она по-прежнему не может защитить себя, сталкиваясь с чужим хамством (ругаться, быть злой – плохо). Боится сказать, что ей неудобно сегодня ехать с детьми из дочкиного класса на конкурс, когда все другие мамы уже отказались (отказ поставит учительницу в трудное положение, а сделать «плохо» другому «хорошая» девочка не может).

Хорошая мама должна развивать своих детей – и вот она, как заведенная, ездит с кружка на кружок, не давая себе права даже на мысль о том, чтобы захотеть что-нибудь для себя. И, конечно, она не имеет права плакать и жаловаться, потому что… Она даже не знает, почему. Просто чувствует, что тогда случится что-то ужасное.

Когда-то для нее этим ужасом был развод родителей, а теперь остался просто ужас, который появляется неизвестно откуда, если она посмеет побыть «плохой». Например, отказать тому, кто тебя использует, защитить, когда проламывают границы, или просто что-нибудь захотеть…

К сожалению, хоронить свои потребности без последствий не получается. Отдавая свою энергию деструктивной модели, мы как будто обесточиваем себя, лишаемся жизненной силы. Вместе с энергией уходит радость и полнота жизни, желание творить, легкость и жизнерадостность. Наша индивидуальность требует развития, и не терпит игнорирования.

Уважать свою индивидуальность, «слышать» свои потребности – это и есть волшебный рецепт. Ищите, где и как вы расходуете свою энергию на то, что истощает вас (и, кстати, инфантилизирует других). Как только ваша индивидуальность получит должное, вы сразу почувствуете приток энергии и желание творить.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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