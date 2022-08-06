ПОЧЕМУ трудно смириться с разрывом отношений: 10 причин 

Наиболее распространенные личностные характеристики и поведенческие черты людей, страдающих от разрыва отношений. Надеемся, что они помогут разобраться в себе тем, кто испытал отвержение со стороны партнера, которого они все еще любят.

Большинство людей в конечном счете восстанавливаются даже после драматичного окончания отношений, особенно если оба партнера пришли к взаимному согласию разойтись. Они извлекают уроки из допущенных ошибок, получают утешение и поддержку от друзей и рано или поздно создают новые отношения.

Почему я не могу отпустить тебя?

К сожалению, складывается совсем иная картина, если один партнер уходит, тогда как другой продолжает испытывать к нему привязанность и любовь. Мучительное чувство отверженности опустошает и шокирует человека. Некоторые люди переживают неутолимую печаль, беспощадный негативизм, а также глубокий страх, что любовь может не прийти к ним снова.

Если человека постоянно отвергают в отношениях, окружающие склонны жестоко судить его. Часто движимые лучшими побуждениями друзья убеждают брошенного партнера «просто пережить это» или уверяют, что он каким-то образом ответственен за то, что отношения не сложились.

Но это редко оказывается правдой. Большинство тех, кто страдает от потерянной любви, обычно перепробовали все возможное, лишь бы заставить отношения работать. Вновь оказавшись у разбитого корыта, они пребывают в объяснимом замешательстве и печали, спрашивая себя, пройдет ли когда-нибудь их боль.

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Ниже перечислены наиболее распространенные личностные характеристики и поведенческие черты людей, страдающих от разрыва отношений. Я надеюсь, что они помогут тем, кто испытал отвержение со стороны партнера, которого они все еще любят. Вот 10 самых распространенных причин:

1. Врожденная неуверенность.

Для большинства людей естественно ощущать неуверенность, когда они испытывают угрозу потери чего-либо глубоко значимого для них. Если наш комфорт нарушен непредсказуемой опасностью, мы используем защитные механизмы, которые помогают нам пережить чувства печали и страха. Со временем, они позволяют нам переработать негативные эмоции и двигаться дальше.

К сожалению, есть люди, которые страдают от сильной тревожности или имели опыт серьезных потерь в прошлом. Такие люди испытывают больше трудностей с восстановлением равновесия, когда их оставляет партнер, которому они безоговорочно верили. Они чувствуют себя беспомощными и лишенными надежды, как будто они больше никогда не смогут никому довериться.

Иногда они становится практически неспособными к дальнейшему функционированию, их боль настолько велика, что лишает их малейшей надежды, что когда-нибудь ситуация улучшится.

2. Ставка на идеал.

Если люди чувствуют, что они наконец-то нашли «идеальные отношения», а их партнер вдруг уходит, они могут прийти в отчаяние и считать, что больше никогда не встретят подобную "неземную" любовь.

Люди, которые испытали ряд отвержений такого рода, всегда мечтали иметь особенного, самого надежного и любящего партнера. Однако, найдя кого-то, кто казалось бы, отвечал этим требованиям, они становятся слишком боязливы, чтобы узнать, имеет ли их партнер подобные желания или ожидания.

Когда они верят, что нашли идеального партнера, они ставят все, что у них есть, на карту, в надежде, что эти отношения никогда не закончатся. Любые предупреждающие знаки и «красные флажки», указывающие на то, что партнер далеко не так идеален или гораздо менее заинтересован в них, часто игнорируются до тех пор, пока не становится слишком поздно.

3. Детская травма отвержения.

Дети часто становятся беспомощными игрушками, которых бросает из отношений в отношения, причем они обычно не в состоянии повлиять на их исход. Ранние травматичные переживания делают людей или чрезмерно осторожными или, наоборот, старающимися довериться слишком быстро.

Неуверенный стиль привязанности, сформированный в раннем детстве, часто приводит к тому, что такие люди становятся чрезмерно боязливыми, тревожными взрослыми, не способными позволить себе испытать любовь из-за страха, что она неизбежно будет потеряна.

Люди с подобного рода страхами привязанности защищают себя и не способны рисковать, по-настоящему взяв на себя обязательства в отношениях.

Этот глубинный страх часто раздражает партнеров, которые пытаются полюбить их. В конце концов они испытывают разочарование и вынуждены закончить отношения, вновь воссоздавая во взрослых отношениях детскую травму отвержения.

4. Страх одиночества.

Если человек боится, что больше никогда не встретит любовь, он соглашается терпеть отвержение, пренебрежение, насилие или непорядочное поведение, лишь бы сохранить отношения.

Если вы продолжаете вкладываться в неравные отношения, вскоре произойдет одна из двух вещей: либо ваш партнер начнет чувствовать себя слишком виноватым, чтобы поддерживать связь с вами, либо будет продолжать отношения, но одновременно искать лучшие варианты для себя в других местах.

5. Зависимость самоуважения от партнера.

Очень опасно и неразумно позволять партнеру быть единственным достойным доверия определителем собственной личностной ценности.

Не стоит хранить все яйца в одной корзине. Разрыв связи в этом случае может привести к полному разрушению личности.

Если ваш партнер решает закончить отношения, вы остаетесь с единственным негативным восприятием самого себя, на которое вы можете полагаться - глазами этого человека. Вам остается только обвинять себя в том, что вы сделали неправильно, и сокрушаться, что теперь навсегда останетесь никем не любимым.

6. Страх неудачи.

Есть люди, которых ввергает в ужас любая возможность неудачи, и отношения просто одна из частей этого пазла. Они тратят все силы на то, что хотят заполучить, и не могут взять в толк, что их усилия не находят подкрепления в такой важной сфере, как любовные отношения.

Из-за их страха неудачи они слишком остро реагируют, когда что-то идет не так, или, напротив, пропускают ключевые признаки и важнейшие сигналы серьезных проблем.

Когда их партнеры разрывают отношения, они часто принимают на себя всю вину, считая, что им следовало бы вкладываться больше или стать лучше.

Сам факт этого самоуничижения подвергает каждые их последующие отношения все большему риску закончится неудачей по тем же самым причинам.

7. Романтические фантазии.

Нормальные здоровые отношения – это не история из романтических книг. Хотя они начинаются, как и все новые любовные отношения, со взаимного и, казалось бы, безусловного принятия и прощения, они должны в конечном счете заканчиваться переосмыслением и проработкой взаимных различий и возникающих проблем, которые и создают долгосрочные обязательства.

Те, кто создают отношения на основе своих романтических фантазий, люди совсем другой породы.

Они жаждут быть всем для своих любимых, как бы постоянно пребывая в ореоле сильного и непрерывного восхищения. Когда вмешиваются обычные житейские препятствия, романтические фантазеры расценивают их как временные трудности и не хотят принимать их всерьез.

Когда романтический фантазер хочет удержать блаженство любой ценой, другой партнер часто чувствует, что его не замечают и не понимают, и в конечном итоге часто ищет более реалистических отношений.

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8. Бессмертная любовь.

Есть люди, которые верят, что любить кого-то до конца времен – это величайшая добродетель. Они никогда не перестают любить своих партнеров, даже если отношения закончились. Они действительно убеждены, что любовь – это столь прекрасно, что она никогда не умрет, и обязуются ждать другого человека вечно.

Любопытно, что многие отношения обрываются преждевременно, и партнеры, которые ушли, могут сожалеть об этом впоследствии.

Но эти люди демонстрируют неизменную приверженность и остаются преданными партнеру, который отказался от отношения с ним и предпочел новую любовь. При этом потерянную любовь превозносят так, что любые другие возможности меркнут и не выдерживают никакого сравнения с ней.

9. Ограниченное счастье.

Иногда человек находит кого-то, кто кажется ему идеальным в той или иной области. Опыт взаимодействия в остальных сферах может быть не столь вознаграждающим, но полнейшее удовлетворение в чем-то одном перевешивает все остальное.

Как только люди переживают этот опыт, они чувствуют, что никогда не смогут больше обойтись без него, тем самым значительно ограничивая свои будущие возможности.

Когда их отвергают, они стараются изо всех сил, чтобы заставить своих партнеров вернуться, предлагая любые жертвы, чтобы это наконец произошло.

10. Отчаявшиеся сталкеры.

Печально, но есть люди, которые не могут смириться с потерей романтических партнеров, причем не имеет значения, насколько ясно те дали им понять, что отношения закончены. Даже когда другой партнер явно избегает, исчезает или открыто унижает их, они все еще не хотят и не могут закончить отношения.

Есть множество причин, почему люди ведут себя подобным образом.

Возможно, они чувствуют, что им больше некуда идти. Или они считают, что никогда не найдут никого, кто будет устраивать их.

Возможно, они выбирают партнеров, которые не способны на ответное чувство, и все же не могут согласиться, что это окончательное решение.

Может быть, будучи детьми, они наблюдали, как их родители продолжали жертвовать собой без взаимности, полагая, что это благородный способ вести себя.

Если их боль отвержения достаточно велика, они могут преследовать партнера или бесцеремонно вторгаться в чужую жизнь. Но никакие самоистязания и унижения не облегчают их боль и не удерживают их от попыток изменить свою судьбу.

Неразделенная любовь болезненна и деморализует.

Многие люди, которые пережили ряд отказов и отвержения со стороны партнеров, становятся уставшими циниками, все менее и менее рискуя в каждых последующих отношениях.

Они перестают верить, что любовные отношения могут когда-либо сложиться, поскольку не могут позволить себе вновь пережить боль и обиду.

Лишь осознав, почему такие ситуации происходят, мы можем научиться выбирать правильных партнеров, осознавать реальную цену того, что предлагают нам отношения, и развить свою способность к устойчивости, если разрыв неизбежен.

Ведь чем сильнее ты любишь, тем больнее потеря. Другой возможности нет. Каждый человек должен решить, на какой риск он готов пойти в поисках подлинной близости.опубликовано econet.ru.

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