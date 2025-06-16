Почему события в вашей жизни постоянно повторяются?

В детстве мир влияет на нас и те выводы, которые мы сделали тогда, никуда не деваются, когда же мы взрослеем, мы начинаем создавать окружающий нас мир "под себя". И детские правила непосредственно влияют на реализацию этого мира.

Когда на суд безмолвных, тайных дум

Я вызываю голоса былого,

Утраты все приходят мне на ум,

И старой болью я болею снова

...

Веду я счёт потерянному мной

И ужасаюсь вновь потере каждой

И вновь плачу я дорогой ценой

За то, за что платил уже однажды!

У. Шекспир

Замечали ли Вы, что некоторые события в Вашей жизни имеют стойкую предрасположенность к повторению? И, чаще всего, это не самые приятные события. Например, регулярно в Вашем кругу появляются люди, в которых Вы неприятно разочаровываетесь, и что особенно обидно - разочаровываетесь спустя некороткое время. Или ситуации, которые регулярно повторяются, допустим, смена работ, на каждой из которых происходит конфликт с начальником. Или выбор партнёра, который заканчивается одинаково - расставанием и болью.

Постоянно повторяющиеся события и их маскировка

Все подобные ситуации, которые повторяются, имеют некую схему, по которой мы двигаемся, из раза в раз совершая одни и те же ошибки. Почему?

Вероятно, потому, что в бессознательном есть некая программа, которую зачем-то нам нужно повторять и повторять из раза в раз. Мы не осознаём её, но с завидной регулярностью наступаем на одни и те же грабли.

Проблема в том, что наш мир, в который входят близкие нам люди, очень субъективен - наш мир состоит из правил, которые мы вынесли из детства, в результате влияния на нас родителей и окружающей среды.

Правила эти сидят глубоко в бессознательном, и только выявление их в процессе работы над ними позволяет осознать, что не так. Потому что ситуации повторяются, если мы продолжаем следовать этим правилам.

Например, конфликты с начальником на каждой работе могут происходить от того, что мы следуем правилу: "Делать назло родителю". Не подчиняясь начальнику, мы как бы снова и снова боремся с довлеющей в детстве родительской фигурой, пытаясь её "победить". И, чаще всего, как и в детстве, это не выходит.

В личной жизни мы выбираем партнёра, пытаясь реализовать правило, вынесенное из детства: "Меня должны любить и носить на ручках", чего у нас не было в самом детстве. И, если родитель был холодный и отчуждённый, то и партнёра мы выбираем зачастую по этим характеристикам, в попытке решить застарелый детский конфликт , не подозревая, в чём на самом деле заключена суть нашего поведения.

А суть, если коротко, в том, что в детстве мир влияет на нас и те выводы, которые мы сделали тогда, никуда не деваются, когда же мы взрослеем, мы начинаем создавать окружающий нас мир "под себя". И детские правила непосредственно влияют на реализацию этого мира.

Если мы считаем, что нас в детстве предавали, то эти ситуации будут повторяться и во взрослой жизни, Если мы считаем, что мир враждебен, то неудивительно, что и во взрослой жизни у нас будет много "нападающих" людей. До тех пор, пока правила, выведенные в детстве, не будут изменены.

Проблема в том, что изменить их изредка могут очень стрессовые ситуации (когда вся жизнь пролетела перед глазами) или терапия. Другие возможности, к сожалению, бессознательное отсекает.

Для того, чтобы выявить схему повторяющихся ситуаций, Вы можете подумать над:

1. В какой области жизни они повторяются.

2. Что Вы хотите получить от этого человека и не получаете (одобрения, принятия и пр.)

3. Что изменилось бы для Вас, если бы Вы это получили.

4. С кем из родителей или родственников мог создаваться подобный дефицит и почему.

С помощью выполнения этого задания, Вы можете, по крайней мере, понять, какова основа повторения ситуаций, и вывести их на уровень осознания. опубликовано econet

Автор Наталия Браницкая

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet