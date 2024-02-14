Почему ребенок стал неуправляемым и что с этим делать?

Милый карапуз превратился в несносного ребенка? Он носится как угорелый, не слышит замечания взрослых, устраивает истерики и делает только то, что хочет? Он вас бесит и вы чувствуете свое бессилие? Выход есть!

В последнее время у родителей все чаще возникают трудности в воспитании, которые связанны с неуправляемым, своевольным поведением их детей. Большинство из них столкнувшись с этой проблемой вместо того, чтоб посмотреть правде глаза и согласится с тем, что они сами избаловали свое чадо, перекладывают ответственность на научные факты и кризисы возрастного развития.

Ребенок стал неуправляемый. В чем дело?

Самый частый запрос к психологу от мам или пап, которые уже разочаровались совладать со своим ребенком самостоятельно, звучит так:

- Мой ребенок очень своеволен, с ним нелегко сладить. Я уже не знаю, как на него воздействовать, ему все нипочем.

Причины такого поведения родители находят самые разные, начиная от наследственности и заканчивая экологией! Этими выводами поделилась одна мама, которая пришла на встречу с психологом для того, чтоб разобраться с проблемами своего сына подростка. Он отличался отвязным поведением. Оказалось, что и его одноклассники не отстают от него, и порой позволяют себе такие вольности, что взрослые в шоке.

- Мы даже на родительском собрании обсуждали это, и никак понять не можем, почему так происходит. Сейчас все опасаются переходного возраста потому, что дети выкидывают такие сюрпризы! Вот растишь его, силы в него вкладываешь, душу, деньги, а потому вдруг раз и вот тебе на! Говорят, что сейчас смог и промышленные выбросы очень токсичны. Они отравляют детей, и они становятся просто неуправляемые.

Но в школе, которая расположена буквально через дорогу, дети ведут себя совершенно по-другому: учат уроки, посещают факультативы и кружки, показывают хорошие результаты на олимпиадах и со старшими общаются уважительно.

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Как же милые карапузы превращаются в сложных подростков?

Все своевольные дети обладают одной любопытной особенностью. В жизненно важных вопросах они очень несамостоятельны.

Удивительно? Да, но если призадуматься, то в этом есть смысл. Дети, которые хотят делать все по-своему, на самом деле не умеют элементарно себя обслужить. Чтобы было более наглядно, приведу пример.

Мальчику Кириллу 5 с половиной лет, и он «не переносит никакого давления со стороны родителей». (Какую красивую формулировку сейчас принято использовать, прям чувствуется уважение)). Кроме этого малыш вполне умело управляет всем семейством: разговаривает в приказном тоне, и, если что-то ему не по нраву, он замахивается кулаками на старших. Все пляшут под его дудочку, но что касается бытовых вопросов, то к этому Кирюша абсолютно не приспособлен. Сборы на прогулку – это стресс для всех потому, что этот дошкольник не умеет самостоятельно одеваться. О том, чтобы помыть за собой тарелку вообще речь не идет, так как он даже свои игрушки за собой не складывает. Он и 5 минут не может провести наедине с собой или с раскраской, ему обязательно нужна нянька, и спит он в кровати с мамой и папой потому, что один - боится.

Пойдя в школу, Кирюша научится самостоятельно одеваться, ведь голова у него всё-таки варит, но, в отличие от своих одноклассников, он не станет самостоятельно с вечера готовиться к завтрашнему дню – учить уроки и складывать книжки. Он даже дневник не будет вести. А зачем, ведь бабушка сама все выяснит по телефону? Кирюше нельзя будет поручить никакого ответственного задания. Его будут за ручку водить в школу класса до 8 для того, что не рисковать, ведь сейчас столько дураков на дорогах! Да и мальчик рассеянный, вдруг заблудится.

А вот уже в классе 10 Кирюша начнет прогуливать уроки и курить под школой, а его безответственность будет заметна буквально каждому встречному. И учителя, и родственники зачнут задумываться о том, что у него наверняка есть проблемы с головой или со слухом, раз он даже с 20 раза не слышит увещеваний взрослых. Ему хоть кол на голове тещи, а он игнорирует то, чем может обернуться для него его же легкомысленность.

По правде говоря, умственные способности мальчика к этой проблеме не имеют никакого отношения. На самом деле Кирюша еще ни разу не был строго наказан. Он прекрасно знает, что любая выходка ему сойдет с рук. Предки поворчат, поохают и вприпрыжку отправятся в школу задабривать директора и искать общий язык с учителями. А если что-то пойдет не так, то они все равно выход найдут. Они находчивые!)ё

Став мужчиной, Кирюша взрослым будет только внешне. В душе он останется несамостоятельным, вздорным ребенком. Как это отразиться на его семье? Он не способен будет взять на себя ответственность за свою жену и детей. Кирюша и в своей жизни навести порядок не сможет. В любом его проступке будут виноваты другие люди и обстоятельства. Он будет считать, что всего неудачи происходят из-за того, что его кто-то невзлюбил, или ему досталась плохая карма. Ему даже в голову не придет то, что истинная причина невезения кроется в его лени и сложном характере. Он будет медленно, но уверенно скатываться по наклонной дорожке вниз. Алкоголь, наркотики и преступления - это излюбленный способ решения проблем личностей такого типажа. В общем, перспектива у такого ребенка мягко говоря не очень. Можно конечно надеется на то, что жизнь расставит все точки над «Й» и научит его ответственности, но не слишком ли высокую цену заплатит ребенок за ошибки родителей?

Своеволие и избалованность имеют весьма плачевные последствия во взрослой жизни – это и инфантильный характер, проблемы в личной жизни, неудачи в карьере, маргинальное поведение. Такие дети часто попадают в неприятные истории, которые могут причинить вред их физическому и психическому здоровью.

Так же огромный вред неуправляемое поведение наносится интеллектуальному и личностному развитию.

Парадокс? Казалось бы, своеволие – это проявление лидерский задатков у ребенка. Он более уверен в себе, у него больше способностей к творчеству и изучению новых горизонтов. Но это – иллюзия. Такой ребенок не привык прикладывать усилия, и всегда стремится выбрать наиболее легкий путь т.е. развлечения. По мимо этого, интенсивное развитие у детей идет тогда, когда у них есть идеалы, взрослые, на которых они хотят быть похожими. Если же они, кроме себя любимого, никого не празднуют, то и стремится, они ни к чему не будут. Зачем что-то делать, если они и так идеальны?

Хотя, человек устроен так, что он не может жить совсем без идеалов, ему обязательно нужно на что-то или кого-то опираться, но кумиры у ребенка будут такие, что взрослые их вряд ли одобрят. Зачастую, такие дети восхищаются крутыми парнями из кино, которые ловко выпутываются из разных передряг при помощи кулаков и пистолетов, рок музыкантами, песни которых не отличаются интеллектом, уголовниками, которые целыми днями режутся во дворе в домино, панками, скинхедами и прочими представителями маргинальных движений. Но такое подражание не будет вести к достижениям в спорте или в учебе, повышению культуры и развитию искусства, а наоборот будет вести их к деградации.

Неуправляемый ребенок живет в иллюзиях, он верит в свою уникальность и привилегированное положение, но на самом деле превращается в типичный персонаж со стандартным набором качеств. Помните сказу про голого глупого, короля, которому очень хотелось быть оригинальным, поэтому слушал двух хитрых проходимцев. Они предложили ему наряд, который сможет увидеть лишь самый умный, поэтому он отправился на демонстрацию голышом. Точно так же и подростки, которые проводят все свободное время во дворах, стремясь быть особенными, остаются весьма посредственными – у одного тоннели в ушах, у другого 8 пирсингов на теле, у третьего волосы розового цвета, а четвёртый весь в наколках.

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Как родители могут позволять такое?

Действительно, как? Ведь каждый более-менее здравомыслящий человек понимает, к чему приводит детское разгильдяйство, но многие родители оказываются не в состоянии вернуть ребенка в правильное русло.

Есть 3 причины родительской беспомощности:

1. Избалованность мамы и папы часто путают со свободой, самостоятельностью и независимостью. Такие взрослые в глубине души чувствуют гордость за своего ребенка: ах, какой он уверенный в себе! Не то, что я. Я-то часто чувствую себя зажатым, мне сложно сказать слово, даже там, где это действительно нужно, а все потому, что родители воспитывали меня очень строго, подавляли мои желания, вот теперь я и мучаюсь. А малыша своего я буду воспитывать по-другому, не буду давить на него, пусть растет свободным и чувствует себя особенным.

Но у медали есть 2 стороны, и последствие такого родительского решения потом расхлёбывают все. Например, 5-летний ребенок хамит взрослой женщине, которая сделала ему вполне оправданное замечание, а его мама стоит рядом и не предпринимает ничего. В глубине души она даже довольна тем, как ребенок может постоять за себя. Но пройдет несколько лет и такие свободные взгляды обернуться очень неприятной картиной в школе. То, что отказ от строгих методов воспитания имеет плачевные последствия, показал опыт образовательной системы в период перестройки. Поэтому сейчас в школе опять введена строгая дисциплина. Даже самые престижные колледжи и лицей стараются позиционировать себя на рынке услуг как заведения, которые дают высокий уровень знаний, потому что на это в первую очередь обращают внимание родители.

2. Взрослые выбирают легкий путь. И в этом они очень похожи на своих детишек. Если малышу легче устроить скандал, чем убрать за собой тарелку, то родителю легче не настаивать на своем, не проявлять твердость, а молча самому убрать посуду. Можно сказать, что у него недостаточно силы воли, уверенности в себе и взрослой осознанности. Поступая таким образом, нерадивые родили через какое-то время пытаются найти управу на своего ребенка на консультации у психологов, в кабинете врача, в беседе с учителем и даже в милиции.

3. Отсутствие общения с ребенком. В современном мире герои мультфильмов, воспитатели в саду и учителя в школе общаются с детьми намного больше, чем собственные родители. Мамы и папы либо в вечной гонке стремятся переделать все дела, либо зависают в интернете. Они заботятся о ребенке чисто функционально, и не придают значение играм и простому душевному общению. Дети растут как Маугли, исследуют современный мир самостоятельно, понятное дело, что иногда их поведение кажется диким. Ведь только звон разбившейся вазы или вопль кота может оторвать взрослых от важных дел и напомнить, что у них есть ребенок. Приведу еще один показательный пример из практики.

Недавно на консультацию приходила молодая мама с дочкой 6 лет. Никаких явных психических отклонений у девочки не наблюдалось, но она была очень избалована. Наблюдая за таким ребенком, человек, не имеющий психологического образования, явно бы заподозрил, что с ней что-то не так. В последнее время девочка начала выкидывать такие фокусы, что это стало существенно нарушать границы и комфорт окружающих. Когда же речь зашла о том, что подобные проблемы решаются при помощи дисциплины, ограничений и наказания, девушка наотрез отказалась это делать, объясняя тем, что это противоречит ее внутренним принципам, и что такие методы не для нее, так как она слишком добрая.

- Если пустить воспитание ребенка на самотек – это может привести к плачевным последствиям. Ребенок уже сейчас никого не празднует, поэтому в подростковом возрасте он может убегать из дома, и примкнуть к неформальным молодёжным течениям. В таком обществе приветствуется алкоголь, ранний секс и даже наркотики. – сказала я.

- А что тут поделаешь? Как и многие другие подростки, она может попробовать наркотики, и я тут никак не прослежу. Я же не могу привязать ее за руку и всюду быть с нею. Главное, чтоб не привыкла. – Несколько равнодушно произнесла мать.

Честно говоря, такая родительская позиция меня сильно озадачила. Ребенок еще не знает таких слов, а мама уже опустила руки. Причем перспектива такого будущего для ее девочки ей кажется вполне приемлемой.

Этот случай яркий пример того, что неумение брать на себя ответственность – это черта, которая передается по наследству. Но генетика здесь не причем, всему виной ограничивающие убеждение и деструктивные привычки. Пока ребенок мал, он физически и психически зависит от своих родителей и во многом копирует их стиль жизни. Для того, чтоб изменить ребенка необходимо скорректировать поведение родителей, тогда результаты будут налицо. Но перспектива работы над собой мало кого прельщает, людям свойственно надеются на то, что все как-нибудь само собой образуется. Но это – иллюзия.

Если взять свежий огурец и положить его в банку с рассолом, то через некоторое время он станет соленым. Можно сколько угодно уговаривать его не засаливаться, угрожать ему, петь мантры и приводить различных специалистов, огурец все равно будет засаливаться, потому что среда определяет его состояние.

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Признаки избалованности

1. Жадность. Зачастую неуправляемый ребенок очень эгоистичен, и привык получать все и сразу. Игрушки, сладости и развлечение – это то, чем обычно наполнен его день. Казалось бы, если много всего, то этим легко угостить кого-то, но нет, избалованный ребенок очень жадный, и не умеет делиться с другими своим добром.

2. Истерики. В 2-3 года истерики у детей – это норма. Они познают мир и учатся заявлять о себе, своих желаниях и чувствах. При правильном воспитании к 5 годам такой способ самовыражения сходит на нет. Но если дошкольник по любому поводу устраивает скандал – это верный признак избалованности. Он понял, что таким способом может добиться своего, поэтому манипулирует взрослыми.

3. Зависимость от родителей. Если ребенок не умеет сам занимать себя игрушками, каждая разлука с мамой – это огромный стресс для обоих, и он не умеет элементарно себя обслужить, то стоит задуматься о том, что в ваших педагогических приемах не все идеально.

4. Привередливость в еде. Если у ребенка есть проблемы с пищеварением, и ему нужно диетическое меню, то индивидуальные блюда для него – это необходимость. Если же малыш, у которого все в порядке со здоровьем, постоянно требует исключительных блюд – это избалованность.

5. Хроническое недовольство. Ребенку, который постоянно находится в плохом настроении сложно угодить. Игрушки для него будут вечно не интересные, суп не вкусный, а друзья в песочнице – вредные. Его внимание будет все время направлено на поиске новых впечатлений, и, завидев яркий самокат или красивую куклу, он будет требовать купить ему такую же, но получив ее быстро потеряет интерес.

6. Белоручка. Ребенку до 3х лет стоит помогать одеваться, и складывать игрушки, но постепенно эти и многие другие мелкие домашние хлопоты должны стать ему по силам. Если дошкольник не моет за собой тарелку, отказывается нести домой легкий пакет с хлебом, и не складывает свои игрушки на место, то это говорит о педагогической запущенности. Если не предпринять никаких мер, то в старшем школьном возрасте такой ребенок и палец о палец не ударит.

7. Хамство. Когда ребенок легко, без усилий получает все, что захочет, он перестает уважать своих взрослых и считает, что они во всем ему обязаны. Он считает, что он занимает привилегированное положение по отношению к ним, поэтому может позволять себе командный тон и фамильярность. Если ребенок не уважает своих родителей, то он так же по-хамски может вести себя и с другими старшими.

8. Уговоры. Если в семье здоровая обстановка, то дети слышат просьбы родителей с 1 раза и выполняют их. Безусловно, они не роботы и иногда им нужно время, чтоб переключится (1 минута). Но если ребёнка приходиться упрашивать, подкупать и задабривать для того, чтобы добиться от него чего-то, то это верный признак избалованности. Для такого малыша родители, бабушки и дедушки не авторитет, поэтому он проявляет своеволие.

9. Манипуляции. Если в ответ на отказ купить мороженное малыш начинает хныкать и говорить: «Мама, ты меня не любишь!», а потом горестно рассказывает бабушке о том, какая мама плохая, и просит ее купить что-то, потому, что она самая лучшая бабушка на свете, то это - манипуляции. Дети обладают хорошим чутьем, и быстро определяют слабые точки взрослых, а потом умело на них воздействуют, чтобы добиться своего. Манипуляции нужно пресекать на корню и учить ребенка честно договариваться, иначе став взрослым он не сможет выстраивать с людьми партнерские отношения.

10. Демонстративное поведение. Неуправляемые дети очень любят быть в центре внимания, иногда в общественных местах они начинают вести себя из ряда вон плохо – кричать, топать ногами, хватать без спроса чужие вещи, вмешиваться в разговор взрослых. Родители часто испытывают стыд за своего ребенка и за то, что они плохие мамы или папы. Если вам часто приходится краснеть за своего малыша – это повод пересмотреть свои подходы к воспитанию.

11. Безответственность. Тепличные условия, которые порой устраивают для своего ребенка любящая родня – медвежья услуга. Такой ребенок не умеет извиняться и исправлять свои ошибки, потому что взрослые не дают ему возможности почувствовать, что такое ответственность. Подрался с ребёнком? – Пусть мальчик не нарывается. Украл конфету в магазине? – Пусть охрана лучше выполняет свою работу. Чтобы сорванец не натворил, родители тут же исправляют ситуацию сами.

12. Отсутствие тормозов и рамок. Слова «нет» и «нельзя» для таких детей лишь сигнал о том, что нужно больше приложить усилий – долго канючить, устроить истерику или пустить в ход манипуляции. Такой ребенок просто не понимает, что есть ограничение и правила, которые распространяются и на него. Если родители проявляют твердость, он воспринимает это как конец света.опубликовано econet

Автор Наталья Острецова

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