Почему приятные люди относятся к группе риска. 7 качеств будущего больного

Есть такое качество - "приятность". Так и говорят о человеке - "какой он приятный! Какой добрый! Как он умеет выслушать, посочувствовать, как он мягко улыбается и избегает конфликтов! Он последнюю рубашку снимет ради других. И всегда готов прийти на помощь. Настроение у него такое ровное, а сам он мягкий. Приятный такой!". Так вот, именно это качество - "приятность для других" - признак того, что человек может тяжело заболеть.

Люди, которые всем нравятся и избегают конфликтов, относятся к группе риска. Ученые почти сто лет проводили наблюдения за большими группами людей, - и могли предсказать, кто из этой группы заболеет тяжелой болезнью. Чаще всего это были те, кто обладал "приятностью".

Не слишком переживайте, если вы кому-то не нравитесь

Вот свойства тех, кто больше других склонен к серьезной болезни и даже гибели. Эти люди:

подавляют нормальную эмоцию гнева;

стараются не испытывать и не проявлять страх, беспокойство или грусть;

проявляют излишнюю терпеливость, скромность, пассивность, послушание, зависимость, сотрудничество и подчинение близким и власти – чрезмерную «хорошесть»

стараются избегать любых конфликтов, в них нет «духа борьбы». Способ справляться со стрессами – прятать голову в песок, делать вид, что ничего "такого" не происходит и все можно решить миром или проигнорировать

пытаются всем угодить и ответить на все просьбы и жалобы других людей. Помощь другим в ущерб себе, вплоть до мазохизма

чувствуют подавленность, склонность к скрытому отчаянию, апа­тию, усталость, трудно привыкают к новому;

часто втайне испытывают безнадежность и беспомощность

(пишет доктор В.Матреницкий)

Онкопсихологи Карла и Стефани Саймонтон отмечают: «Большинство наших пациентов признает, что еще до начала заболевания они иногда чувствовали себя беспомощными, неспособными разрешать или как-то воздействовать на жизненные ситуации, что у них “ОПУСКАЛИСЬ РУКИ”».

Ясное дело, руки опустятся, если даже не пытаться этими руками защищать себя или брать то, что принадлежит по праву. Если этими руками беспрерывно раздаешь свой хлеб другим, - а его ведь еще надо добыть, хлеб-то. А потом тебе же по рукам и дают иногда, потому что дал мало или не то, что хотелось бы. Когда мы говорим: "у меня опускаются руки", - мы в опасном положении.

Быть хорошим и приятным - это замечательно. Для общества и для тех, кто пользуется нами. Но, к сожалению, у организма есть свои законы. И если человек не пытается защитить свои границы, слишком зависит от мнения других и позволяет себя обижать, наступит разрушение организма. Если ты не защищаешь и не обеспечиваешь свою систему, она разрушится. Это закон.

Враги и недоброжелатели не причинят нам такого вреда, как вот это качество - "приятность". Особенно, если в детстве был диатез. Диатез - это не просто зуд и сыпь, это вообще название для чрезмерной, болезненной реакции организма на стресс или болезнь. Дерматиты, судорожный синдром, частые простуды в детстве - вот это все "диатез", так это называется. А когда добавляется "приятность" - тогда, как говорится, пиши пропало.

Так что не слишком переживайте, если вы кому-то не нравитесь. Или вас назвали неприятным, когда вы не дали садиться вам на голову или спихивать со стула. Вору тоже кажется неприятным тот, кто схватил его за руку. А тигру кажется неприятной антилопа, которая его хорошенько лягнула. Трижды подумайте, что вам дороже - понравиться совершенно посторонним людям или остаться здоровым. И зачем вам им нравиться, какой в этом профит и прок? Вы куда-то баллотируетесь или претендуете на звание образца добродетели? Скорее всего, нет. Поэтому и прилагать большие усилия для "приятности" не обязательно.

Пока человек работает с удовольствием, пока у него есть те, кто ему дорог, пока он умеет адекватно защищать себя и свое имущество, пока он способен распознать оскорбление и отказаться от общения с тираном или паразитом, он обладает хорошей защитой. Но, конечно, он не такой приятный и хороший, как хотелось бы другим. Зато здоровый. А это немаловажно, не так ли?опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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