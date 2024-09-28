Почему постоянно денег нет?

Если у вас постоянно нет денег – стоит подумать о том, как вы сами себя ограничиваете. Словами ли, отсутствием веры в себя, теми убеждениями, которые ограничивают ваш выбор, сужают ваши возможности, потреблением того, что вам на самом деле не нужно, неумением слышать свои истинные желания, страхом пробовать и действовать.
Этим вопросом задаются многие. И те, у кого уровень жизни, казалось бы, выше среднего, и те, кто порой экономит каждые сто рублей. Но жалобы на то, что постоянно нет денег, слышишь от людей разного финансового уровня.
Немало причин, по которым человеку не хватает денег, находятся у него в голове, в его мыслях, убеждениях, чувствах, правилах, принципах, по которым он живет. Давайте взглянем на основные группы причин, вызывающих ситуацию постоянной нехватки денег.
Начнем со слов. Ведь именно это вы постоянно произносите в беседах с друзьями, в интернете, с родными и близкими. Хотя вы говорите неправду – деньги у вас есть. Хоть сто рублей в кошельке да лежит. А порой и много больше.
Но вы привыкли так говорить – «нет денег», хотя подразумевает это «не достаточно денег для конкретной задачи, покупки, образа жизни» или «для конкретного самоощущения». Но деньги – есть. И лучше перестать твердить себе обратное.
Что происходит, если повторять мантру «постоянно нет денег»? Человек в основе своей – цельное существо. И если он произносит нечто на уровне мысли, слов, он неосознанно начинает и чувствовать себя так, как будто у него вообще нет денег. А дальше он уже начинает действовать вести себя так, как человек у которого вообще нет денег. То есть неосознанно выбирать именно такие варианты действий, которые ведут к потере денег.
Это совсем не мистика. Наша психика так устроена, что как только у нас формируется некий сценарий, устойчивое мнение, убеждение – мы тут же начинаем как бы «не замечать» все то, что не относится к понятному нам сценарию.
Вот и представьте, вы у себя сформировали сценарий «у меня постоянно нет денег». Соответственно, ваша психика будет фильтровать те возможности, которые могли бы принести вам деньги. Они были и есть вокруг вас, но вы их просто не видите. Потому что создали внутри себя программу «у меня постоянно нет денег» и подкрепляете ее постоянной ежедневной мантрой негативного содержания.
Уверяю вас, если вы начнете говорить так, как оно на самом деле: «деньги есть, но мне хотелось бы иметь больше для того, чтобы…» — ситуация уже начнет меняться. Не нужно верить – проверяйте.
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Очень часто режим «постоянно нет денег» включается в жизни человека тогда, когда он тратит не на то, что ему на самом деле нужно. Кто создает вам потребности?
Часть вещей большинства – скорее символы какого-то статуса, как минимум для данной социальной группы, предметы, которые призваны вызвать к вам уважение, но на деле вам не нужны. Да и реального уважения не вызывают – вы просто участвуете в крысиных бегах, которые придумали для вас маркетологи.
Сколько я видел реальных переживаний касательно того, что «у меня всего одна осенняя куртка» (а зачем конкретно вам — две?) или «моя модель телефона уже устарела» (но он же работает пока?).
Добавьте к этому кучу товаров, потребность в которых сформирована искусственно: например, а кто на самом деле проверял, сломается ли стиральная машинка без «калгона»? И что будет, если не защищать человека от микробов специальным мылом? Или использовать «обычный порошок» и «обычную зубную пасту»?
О том, как современным маркетингом нарушена наша собственная способность к регуляции потребностей – можно писать отдельную статью. Но на данном этапе просто задумайтесь об этом и постарайтесь пересмотреть список привычных покупок. Вы убедитесь, что немало денег уходит просто в никуда.
Есть уровень глубже. Желания поехать на отдых, построить дом, купить квартиру, вырастить ребенка могут быть настоящими. И у вас нет денег на все это. Но нужна ли поездка именно сейчас?
Бывает так, что организму в какой-то период нужен именно пассивный отдых без перелетов и приключений. Или ваше решение покупать квартиру вами же будет скоро пересмотрено. Например, потому что вы придете к решению жить за городом, а это изменит ваши финансовые расклады и откроет новые возможности.
Прислушайтесь к себе внимательно. Никто не обесценивает ваши планы. Но всему свое время. Стоит ли разрываться, пытаясь успеть везде, и создавая себе лишнее ощущение ущербности, если в данный момент у вас все равно не получится сделать все и по высшему разряду?
Как правило, попытка осуществить все якобы актуальные потребности приводит к тому, что вы действительно чувствуете себя загнанным и у вас действительно постоянно нет денег.
Попробуйте услышать самое важное внутри себя, на чем вам нужно сконцентрироваться именно сейчас. Как правило, здесь работает все то же свойство нашей психики – стремление к цельности, единству.
Если вы вычленяете важное, находите то, что действительно хочется сейчас воплотить – ваше «я» объединяется, так как этого хотят и ум, и тело, и чувства. И объединенное «я» может куда быстрее добыть вам денег для конкретной цели, чем оторванный от тела и чувств ум, который «знает как надо», но не может «придумать» как добыть достаточно денег.
Как думаете, вы действительно достойны достаточно зарабатывать?
Постарайтесь услышать себя. Когда вы задаете себе этот вопрос – что вы на самом деле чувствуете? Вы можете наврать кому-то, пустить пыль в глаза и даже показательно требовать к себе уважения. Но практика показывает, что если у вас постоянно нет денег – значит, увы, вы не уважаете себя настолько, чтобы их хватало.
Возможно, часть этого ощущения связана с убеждениями, которые преподала вам собственная родительская семья. Например, «лучше быть бедным, но порядочным», «много заработать честным трудом невозможно», «все богатые воруют» и т.д. В нашей советской культуре, в которой выросли многие, было принято противопоставлять честность и богатство. Не коренится ли это противопоставление внутри вас?
Бывает и так, что человек считает себя самого настолько никчемным, что не может представить себе, что за его таланты, способности, умения и знания кто-то вообще заплатит достаточно. Для этого есть только один путь – работа с самооценкой и выяснение, по каким причинам вы, собственно, так себя невзлюбили.
Все вышеописанное можно скорректировать работой с психологом, а если нет денег – то, как минимум, начать читать соответствующие книги, статьи, задавать вопросы на бесплатных форумах и действовать.
Я заметил, что наиболее тяжелые формы безденежья встречаются в сочетании как раз с низким уровнем уважения людей к себе и тем, о чем речь пойдет ниже.
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Мне часто говорят такие фразы «в нашей сфере безработица», «в нашем сегменте рынка востребованы только….» или «ну куда я пойду с таким-то образованием, а учиться новому уже поздно» и т.д. Предъявляются якобы объективные причины того, что постоянно нет денег.
Но наряду с этим я встречаю обеспеченных людей, которые зарабатывают достаточно с тем же самым образованием, в том же сегменте рынка, в той же сфере, в которой, по мнению других – безработица и кризис. Чем они так отличаются?
Способностью пробовать и действовать. Способностью не пользоваться только привычными схемами, а подходить к вопросам творчески. Не бояться придумывать что-то новое, не бояться выступать с инновациями или просто не бояться предлагать себя и действовать.
Да, эти люди ошибаются, иногда теряют что-то, вступают в какие-то конфликты, меняют порой работу чаще других и т.д. Но в итоге они довольно часто остаются «на коне». Потому что они не действуют только в рамках существующей системы.
Большинство мыслит так: «у меня есть такое-то образование, такой-то стаж, такие-то навыки», теперь нужно найти вакансию с примерно таким списком, и ждать, пока возьмут. И это еще не самое тяжелое, есть более жесткое ограничение: «хорошую работу можно найти только по знакомству». Поэтому те, кто верят в это, практически никуда не движутся.
Причиной этого служит страх. Страх ошибиться, выглядеть глупо, создать плохое впечатление, «упустить шанс» или «оказаться в итоге никому не нужным». Иной раз человек боится сменить работу даже на предложенную по знакомству – «а вдруг все пойдет не так, как я хочу?» И остается.
Иной раз люди даже в патовых ситуациях продолжают оставаться загипнотизированными системой. Пример – женщина остается одна, без мужа, ребенок маленький. В садик – надо стоять очередь. А на работу можно только «выйти», с 9 до 6. Работа в интернете – «ненадежна», няня-студентка – «страшно», работа по сменам – «не по-людски», работа не по специальности, даже если берут – «а вдруг я не справлюсь» и т.д.
Итогом становится прозябание на крошечное пособие пока не подойдет очередь в сад, отсутствие личной жизни и ощущение себя никому не нужной.
При этом есть и другие примеры – людей, которые справлялись в еще более худших ситуациях, и при этом находили варианты работы, не обладая никаким таким особым образованием, ладили с нянями-студентками, распутывали этот жизненный клубок и даже оставались в выигрыше.
Мне известен такой пример, когда женщина, оставшись с двумя детьми без мужа и поддержки родственников, за год создала свое дело. Не вложив туда ни копейки. Она просто изучала информацию и не боялась пробовать.
Если у вас постоянно нет денег – стоит подумать о том, как вы сами себя ограничиваете. Словами ли, отсутствием веры в себя, теми убеждениями, которые ограничивают ваш выбор, сужают ваши возможности, потреблением того, что вам на самом деле не нужно, неумением слышать свои истинные желания, страхом пробовать и действовать.
Но те, кто ищут причины безденежья в себе, берут на себя ответственность за ситуацию, а не пытаются переложить ее на «рынок», «кризис», «объективную ситуацию», как правило, находят свой путь к достатку. А те, кто продолжает считать, что их достаток может зависеть от каких-то внешних факторов – постоянно чего-то ждут.
Иногда – дожидаются, хотя, как правило, поздновато. А чаще – и не дожидаются. И если вам не хочется пополнить их ряды – начинайте искать в себе причину и работать над ней. И достаток обязательно придет. Не стоит мне верить – проверяйте на практике.опубликовано econet
Автор Антон Несвитский
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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